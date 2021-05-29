Арсенал снарядов и мин времен Второй мировой войны обнаружен на Черкасщине, - ГСЧС. ФОТО
В Черкасской области пиротехники обнаружили 223 взрывоопасных предмета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории в Звенигородском районе, вблизи пгт Ерки обнаружено и изъято 223 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Среди них: 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, 1 минометная мина калибром 81 мм, 6 гранат, 3 подрывники.
Работы по обследованию территории продолжаются.
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****! "Черные археологи" решили обследовать территорию казенными МД и
накопать черметану и по КР немного копнуть ,а тут-нежданчик! Но чуваки в выиграше при любом раскладе. Теперь им респект и уважуха
А щодо "завтра без борщу залишишся" - телепню, набери "Цензор. Ватра", і подивися, перед тим, як "пащеку роззявлять"...
Доброї ночі.