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Арсенал снарядов и мин времен Второй мировой войны обнаружен на Черкасщине, - ГСЧС. ФОТО

В Черкасской области пиротехники обнаружили 223 взрывоопасных предмета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории в Звенигородском районе, вблизи пгт Ерки обнаружено и изъято 223 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Среди них: 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, 1 минометная мина калибром 81 мм, 6 гранат, 3 подрывники.

Работы по обследованию территории продолжаются.

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Арсенал снарядов и мин времен Второй мировой войны обнаружен на Черкасщине, - ГСЧС 01

боеприпасы (2336) Вторая мировая война (418) ГСЧС (4966) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+4
А тебе "жаба давить"? У тих місцях німців товкли, під час Корсунь-шевченківської битви, земля там, до цих пір, "смертю нафарширована", як булка - маком, а ти зуби скалиш... Їдь туди сам, бери міношукач, і "ставай героєм", "респект" і "уважуху" заробляючи...
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29.05.2021 19:44
+3
Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории......

=================
****! "Черные археологи" решили обследовать территорию казенными МД и накопать чермета ну и по КР немного копнуть ,а тут-нежданчик! Но чуваки в выиграше при любом раскладе. Теперь им респект и уважуха
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29.05.2021 19:11
+2
Спасибо "черным археологам"!
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29.05.2021 19:42
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Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории......

=================
****! "Черные археологи" решили обследовать территорию казенными МД и накопать чермета ну и по КР немного копнуть ,а тут-нежданчик! Но чуваки в выиграше при любом раскладе. Теперь им респект и уважуха
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29.05.2021 19:11 Ответить
А тебе "жаба давить"? У тих місцях німців товкли, під час Корсунь-шевченківської битви, земля там, до цих пір, "смертю нафарширована", як булка - маком, а ти зуби скалиш... Їдь туди сам, бери міношукач, і "ставай героєм", "респект" і "уважуху" заробляючи...
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29.05.2021 19:44 Ответить
Хто кого товк ще питання.
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29.05.2021 20:01 Ответить
Снаряди 76 і 85 мм, в одному місці - радянські або танки, або самохідки, або протитанкові гармати. І ті, і другі, і треті, калібром 85 мм - друга половина війни. Корсунь-Шевченківська битва - лютий 1944 року. Ще інформація потрібна? (Я, між іншим, з тих місць родом... Якісь кілька десятків кілометрів убік).
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29.05.2021 20:10 Ответить
Я за то що якщо порівнювати втрати з двох сторін то виходить що німці товкли а що снаряди радянського союзу то це нічого не доводить.Майже в усіх битвах совети програвали по втратах в декілька разів просто гнали як скот на забій.
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29.05.2021 21:04 Ответить
1944 - наступ Червоної Армії. При наступі навіть армії під керівництвом "геніїв" несуть втрати в 3-4 рази більші, ніж ті, що обороняються... Не треба "давить на сльозу", на емоції - я виклав "голий факт", який стосується того, чому там така кількість *********** і кому вони належать... Скоріш всього, там був польовий артсклад, або ж розбомбили автоколону, що перевозила ********** для танкової бригади - в її складі могли буть Т-34, Т-34-85, СУ-76, і мінометні батареї.
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29.05.2021 21:17 Ответить
Чоловіче,повір на слово,але мене "жаба не давить" взагалі.По відношенню до усього. Правильно називається прилад-металодетектор або металошукач. З міношукачем раджу тобі походити,а мене чомусь від зброї та її складових не пре. Я більше по монетах та металопластиці ******** ходити.
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29.05.2021 20:59 Ответить
Ну тоді "запхни язика в зад", і не злорадствуй над людьми, що ризикують життям, рятуючи людей від смерті... Ти не бачив, як хоронять сусіда-тракториста, який на такому "чорметі" підірвався, орючи поле, а у нього діти сиротами росли...
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29.05.2021 21:08 Ответить
а ніхто і не злорадствує.Я лише висловив своє бачення ситуації. Отак просто вийшли в суботу в чисте поле і снарядів зразу накопали? Не вірю! Полюбе чуваки на коп їздили по манєтоси ,а попали на снаряди в полі.Випадково. а так як мчс-ники то вирішили добивати ділянку і копати усі **********.
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29.05.2021 21:45 Ответить
Ти поле роздивився? Там свіжа оранка. І оранка не проста - там орали "свіжину", яка не оралася кілька років : травостій не той, що виростає за рік - там пирій... Люди в селі не дивляться на "вихідні, а орють, коли земля "дозріла" - колись і вночі, в дві зміни, орали. Землю зорали і підготували для культивації, перед сівбою. Спішили, поки земля не втратила вологу, але вже зігрілась для зерна. Під час оранки викопали снаряд. Викликали саперів. Ті приїхали, провели обстеження. Виявили **********... ВСЕ. А ти "гаманцем мірять" лізеш...
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29.05.2021 21:57 Ответить
Я ж кажу - все "міряєш гаманцем"... Я описав звичний, для тих місць, варіант... Бо я у тих місцях виріс, і сапери, на наших полях, особливо, в пору моєї молодості - не дивина... Після школи самому поорать прийшлося. І інструктажі проходив, стосовно подібних "цяцьок". Саме ти "нафантазував" - про чорних археологів", пошуки "старовини". До речі, а яка повинна буть оранка? Плантажним плугом? Поле "гуляло" кілька років. Потім переорали. Для цього не треба сильно "глибить", глину вивертаючи (в тих місцях 20-40 см - чорнозем, а нижче - глинисті грунти) - там кущів нема, основна маса коріння - багатолітні рави, а вони мають мочкове коріння, яке глибоко не вростає. Судячи по фото - луговий, прибережний грунт, там нижче "глей". А він - неродючий...
А щодо "завтра без борщу залишишся" - телепню, набери "Цензор. Ватра", і подивися, перед тим, як "пащеку роззявлять"...
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29.05.2021 23:02 Ответить
Ясно..Черговий любитель кухні. Здаюся зразу-кухня не моє. ....Раз так -то жінку не трогай .Сам завтра борщ звариш
Доброї ночі.
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29.05.2021 23:32 Ответить
Ходи, не кашляй...
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29.05.2021 23:34 Ответить
Спасибо "черным археологам"!
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29.05.2021 19:42 Ответить
Благодаря кацапам, такие арсеналы будут находить на Донбасе еще очень долго...
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29.05.2021 23:11 Ответить
 
 