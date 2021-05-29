Арсенал снарядов и мин времен Второй мировой войны обнаружен на Черкасщине, - ГСЧС. ФОТО

В Черкасской области пиротехники обнаружили 223 взрывоопасных предмета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории в Звенигородском районе, вблизи пгт Ерки обнаружено и изъято 223 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Среди них: 192 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 21 артиллерийский снаряд калибром 85 мм, 1 минометная мина калибром 81 мм, 6 гранат, 3 подрывники.

Работы по обследованию территории продолжаются.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почти 400 мин времен Второй мировой войны обнаружены на Днепропетровщине, - ГСЧС. ФОТО