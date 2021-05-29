Детей учили заряжать оружие, а горожан приглашали служить в российской армии на выставке в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж
В Севастополе на площади Нахимова устроили военную выставку, приуроченную к российскому Дню пограничника, который отмечается 28 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В частности, на площади Нахимова расставили столы с оружием, военную технику и палатки. На столах организаторы разместили образцы технического оснащения российских пограничников и спецвойск: прибор для исследования документов "Корунд-МТВ", автономный портативный прибор для исследования подлинности банкнот, дактилоскопический программно-аппаратный комплекс, ручной металлоискатель "Шахта-РП". Отдельно разложили гидрокомбинезоны, подводный светодиодный прожектор, маски, поверхностные станции гидроакустической связи.
Для демонстрации оружия организаторы выставили самозарядный малогабаритный пистолет ПСМ, пистолет "Вул", пистолет Макарова, модернизированный автомат Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова с ночным прицелом, модернизированный ручной гранатомет РГС-50М, а также ручной противотанковый гранатомет.
Севастопольцам также показали оружие времен Второй мировой войны: карабин системы Мосина 1938 года, германскую самозарядную винтовку 1943 года G43, пистолет-пулемет Шпагина 1941 года.
По наблюдениям корреспондента Крым.Реалии, посмотреть выставку собралось несколько сотен человек. Оружие разрешали рассматривать, брать в руки, а также устраивать с ним фотосессии. Детям показывали, как заряжать оружие и целиться. Посетители прицеливались из гранатомета в памятник Нахимову, в воздух и друг в друга.
По краю площади установили автотехнику: снегоболотоход, мотоцикл времен Второй мировой войны, мобильный прожекторный комплекс, КАМАЗ "Бронекапсула", шестиколесный вездеход, бронетранспортер.
В начале демонстрационного оружейного ряда поставили агитационные стенды с приглашениями на службу в армию России и в учебные заведения ФСБ. Как отмечает корреспондент Крым.Реалии, желающих получить информацию о работе в ФСБ не наблюдалось.
По соседству с выставкой расположилась концертная сцена. Самодеятельные артисты пели песни времен войны. Российские пограничники-кинологи продемонстрировали работу со служебными собаками.
Территорию площади Нахимова огородили железными турникетами, туда пропускали через ворота металлоискателей. Вдоль ограждения по периметру и на территории площади стояли вооруженные силовики. Участники выставки и военные были без масок, карантинные ограничения не соблюдали.
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В случае замеса любой должен уметь собрать АК и стрелять из него.
Так и до западных идей можно опуститься!
На выходе надо было отлавливать счастливых рекрутов и на курорты Сирии, в Тартус и Латакию!
но защищаться и в глаза напавшему на тебя не смотреть до выстрела не отменяется никогда...
приглядываю конечно....
Справжній кацап повинен теж здійснить три речі - зненавидіть весь світ, полюбить Сталіна і "сдохнуть во славу Атєчєства..."
https://site.ua/alexander.kovalenko/35854-kurortnyy-sezon-koktebelya-kanalizatsionnye-stoki-i-razruha-foto/
И пальчик на скобе )))
Отжэж, воины, мля...
Все интересно, а вот как живется, когда твои новые хозяева тебя между собой называют предателем?
В пятницу, 28 мая, Виктор Лукашенко, сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, устроил вечеринку, на которую пригласил петь известных звезд - Веру Брежневу, Григория Лепса и Валерия Меладзе
Это не мое государство где обитают 73% зебильнутых и откровенных придурков. Такое государство Украине не надо
государство
Это устав. Нарушишь его - пойдешь сам в дисбат. Это армия. Шаг влево-вправо - тебе писта.
Так что, есть у меня подозрение, что ты мил человек, обычный кацапский провокатор.
Не ватник из Крыма, а кацап.
Как то, так.
И ни слова про Родину и Отечество
На военке у всех была офицерская рубашка
Помню как в 90-м призвали на три месяца в Железную дивизию под Яворовым. Сначала стойка смирно. а потом ржака - ибо выдавали обычные кроссовки
У 9 і 10 класі.
Легендаааарный Ватастооооополь,
Город русссских дураков!!!!
Приклад звичайно брати не треба, але альтернатива мусить бути. І ми теж прийдемо до цього. Відродження військової підготовки у школах, військові табори, рекрутинг до війська, територіальна оборона та інше.
Они правы. Любой старшеклассик должен уметь разобрать-собрать автомат и стрелять из него. В России военку в старших классах так и не прекращали. в отличие от нас.
Обычная физра плюс лютая мечта мальчишек - увидеть реальный автомат и пострелять их него. Ну и одноклассицы на полу с раздвинутыми ногами с автоматом на изготовке
Ну и естественно, показали образцы техники украинской.
Почему не повторить такое мероприятие на день Независимости?
Можно придумать целый комплекс мероприятий для популяризации армии.
Мы воюющая страна и забывать о том, что у нас есть армия, нельзя.
Об этом нужно напоминать каждый день.
сгорит в крематории ватный боец,
зачем ему мир и счастливая жизнь,
он будет в раю , там где фсьо *******
Ты вообще о военной подготовке в Украине что-то слышал?
Или очередная тупая жертва ботофермы?
Это просто норма. Любой старшеклассик должен иметь элементарную военную подготовку - понятия броска гранаты , разборки и стрельбы из автомата АКМ и т.д..
СССР - 9 класс
Так що у цьому випадку якраз треба не насміхатися, а брати приклад.
У 18 років уже пізно показувати зброю тому, кому бошку наповнили іншим вмістом.