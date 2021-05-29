Детей учили заряжать оружие, а горожан приглашали служить в российской армии на выставке в оккупированном Севастополе. ФОТОрепортаж

В Севастополе на площади Нахимова устроили военную выставку, приуроченную к российскому Дню пограничника, который отмечается 28 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В частности, на площади Нахимова расставили столы с оружием, военную технику и палатки. На столах организаторы разместили образцы технического оснащения российских пограничников и спецвойск: прибор для исследования документов "Корунд-МТВ", автономный портативный прибор для исследования подлинности банкнот, дактилоскопический программно-аппаратный комплекс, ручной металлоискатель "Шахта-РП". Отдельно разложили гидрокомбинезоны, подводный светодиодный прожектор, маски, поверхностные станции гидроакустической связи.

Для демонстрации оружия организаторы выставили самозарядный малогабаритный пистолет ПСМ, пистолет "Вул", пистолет Макарова, модернизированный автомат Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова с ночным прицелом, модернизированный ручной гранатомет РГС-50М, а также ручной противотанковый гранатомет.

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Севастопольцам также показали оружие времен Второй мировой войны: карабин системы Мосина 1938 года, германскую самозарядную винтовку 1943 года G43, пистолет-пулемет Шпагина 1941 года.

По наблюдениям корреспондента Крым.Реалии, посмотреть выставку собралось несколько сотен человек. Оружие разрешали рассматривать, брать в руки, а также устраивать с ним фотосессии. Детям показывали, как заряжать оружие и целиться. Посетители прицеливались из гранатомета в памятник Нахимову, в воздух и друг в друга.

По краю площади установили автотехнику: снегоболотоход, мотоцикл времен Второй мировой войны, мобильный прожекторный комплекс, КАМАЗ "Бронекапсула", шестиколесный вездеход, бронетранспортер.

В начале демонстрационного оружейного ряда поставили агитационные стенды с приглашениями на службу в армию России и в учебные заведения ФСБ. Как отмечает корреспондент Крым.Реалии, желающих получить информацию о работе в ФСБ не наблюдалось.

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По соседству с выставкой расположилась концертная сцена. Самодеятельные артисты пели песни времен войны. Российские пограничники-кинологи продемонстрировали работу со служебными собаками.

Территорию площади Нахимова огородили железными турникетами, туда пропускали через ворота металлоискателей. Вдоль ограждения по периметру и на территории площади стояли вооруженные силовики. Участники выставки и военные были без масок, карантинные ограничения не соблюдали.







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