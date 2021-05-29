Отец и сын погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Автомобиль Skoda Felicia, в котором находились отец и сын, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая около 10.30 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Зубра. За рулем Skoda находился 54-летний житель города Днепр, грузовиком управлял житель Броваров возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки и его сын-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

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