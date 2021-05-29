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Новости Фото ДТП
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Отец и сын погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Автомобиль Skoda Felicia, в котором находились отец и сын, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая около 10.30 на автодороге "Киев-Чоп" возле села Зубра. За рулем Skoda находился 54-летний житель города Днепр, грузовиком управлял житель Броваров возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки и его сын-пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Отец и сын погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция 01

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Отец и сын погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция 02
Отец и сын погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция 03

Автор: 

ДТП (7673) смерть (9222) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+6
вечная спешка - а куда спешим? - на кладбище?
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29.05.2021 21:47
+2
Водій Фабії не лишив гальмівного шляху і Фабія стоїть на своїй смузі руху і там же сліди удару від заносу причепа ваантажівки
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29.05.2021 21:48
+2
водієві могло зле стати і він відключився...
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29.05.2021 21:55
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нда...кто бы там смог выжить?
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29.05.2021 21:36 Ответить
Водій Фабії не лишив гальмівного шляху і Фабія стоїть на своїй смузі руху і там же сліди удару від заносу причепа ваантажівки
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29.05.2021 21:48 Ответить
водієві могло зле стати і він відключився...
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29.05.2021 21:55 Ответить
ДА ладно сплошная линия одна полоса --а он попер на встречку...... 2 фото там отмечено место столкновения а то уже фото после того как автомобили растащили в разные стороны после составления схемы ДТП фото видеофиксации нанесения мелом схем и замеров...
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29.05.2021 22:04 Ответить
Ніхто не має права рухати авто до складання протоколів огляду місця події і саме момент складання протоколів ми бачимо на фото. Фабія не перетинала суцільну смугу, її перетнув причеп вантажівки, який вдарив в бік і розірвав Фабію
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29.05.2021 22:21 Ответить
На фото чітко видно гальмівний шлях вантажівки після зіткнення і він починається посередині дороги і йде вправо, а це означає що причеп з якоїсь причини занесло на зустрічну смугу де він вчинив наїзд на Фабію яка рухалась в своїй смузі, але місцеві менти відмазують земляка і роблять винним мешканця Дніпра!
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29.05.2021 22:30 Ответить
На асфальті частина вантажівки відвалилась і процарапала чіткий слід від місця зіткнення яке відбулось на смузі Фабії
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29.05.2021 22:40 Ответить
Не фабія.
Це можуть бути сліди від бокового "ковзання" легковика.
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30.05.2021 00:09 Ответить
ригол, коли тебе вже заціпить?
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30.05.2021 00:24 Ответить
прочитай уважно ще раз новину - і розкажи, як "місцеві менти відмазують земляка"? чи то мєнти з Броварів приїхали оформляти ДТП? Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9221Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9221
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30.05.2021 08:57 Ответить
Игорь, а есть такая сфера в которой Вы не являетесь экспертом?
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30.05.2021 09:13 Ответить
........
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29.05.2021 21:45 Ответить
вечная спешка - а куда спешим? - на кладбище?
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29.05.2021 21:47 Ответить
RIP
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29.05.2021 21:56 Ответить
Выезжая даже не думаешь что дорога в один конец....судьба однако.
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29.05.2021 21:59 Ответить
RIP. Судячи з фото, було без шансів - автівку зкрутило в баранячий ріг...
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29.05.2021 22:16 Ответить
Что то в последнее время, уж слишком много стало аварий со смертельными исходами, не к добру всё это, ой, не к добру...
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29.05.2021 22:23 Ответить
Много любителей ехать на 120кмч в 2х метрах от бампера. "опыт" и все такое.
Хз что там произошло но последствия уж очень совпадают...
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29.05.2021 23:03 Ответить
Ці триполосні дороги придумали дебіли. На дорожній збір, який ми платимо з кожної літри бензину вже давно мали бути дороги як в німців, якби не крали.
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30.05.2021 00:02 Ответить
А виной всему-дороги! Одна полоса туда, другая-обратно! И всё! Нищета страны, мерзость и продажность властей, жадность и эгоизм олигархов-вот причины, вот кто виноват! Дороги 30 лет не могут построить, мосты валятся, локомотивы досовдеповские... Так что такие аварии будут и далее в угоду таможеникам, ментам, прокурорам, президентам!... Чтобы они, бежные, сголоду не сдохли.
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30.05.2021 11:25 Ответить
Мутная история ценою в две жизни...
Расстояние между машинами слишком большое...
Фура чья и что за груз...
Склоняюсь к версии, что большегруз зацепил...
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30.05.2021 11:59 Ответить
 
 