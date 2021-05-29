ГБР поймало на контрабанде компанию "Премиум-пакет", работающую под "крышей" СБУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 4 тонны контрабандной брендовой одежды компании "Премиум-пакет", которую покрывает СБУ. Владельца "Премиум-пакет" Александра Акста Зеленский и Баканов отказались вносить в санкционный список контрабандистов.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Государственное бюро расследований задержало 4 тонны нелегально ввезенной в Украину брендовой одежды, которую не заметили борцы с контрабандой из СБУ.

20 мая в аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, рейс PS712 / AUI712 Стамбул-Борисполь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ. ВИДЕО

При досмотре на борту был обнаружен коммерческий груз одного из крупнейших почтовых операторов "Премиум-пакет". В пакетах по 50 килограммов на борту самолета оказалось загружено 4 тонны одежды известных мировых брендов (судя по всему, это качественные контрафактные подделки, стоимость которых может оценить только экспертиза, Турция специализируется на таком производстве). Скандал в том, что весь этот груз не задекларирован как импорт, и за него не положена уплата таможенных сборов, "Премиум-пакет" все это оформил просто как посылки граждан весом по 50 кг", - сообщил журналист.

По его данным, груз переправили в Киев. 28 мая ГБР провело досмотр и проверку документов. "Оказалось, что никакой грузовой декларации нет", - отметил Бутусов и приложил к посту фотографии, на которых видно, что "это не личные посылки граждан, а просто партии товара".

"ГБР начала расследование, контрабанда у нас пока еще не уголовная ответственность, но заплатить все таможенные сборы владельцы груза обязаны. Дело здесь в другом - очевидно, что просто случайно попались перевозчики, когда вместо оговоренного коридора поставки аварийный самолет сел в другом аэропорту.

В СМИ много написано о том, что компания "Премиум-пакет", владельцами которой являются гражданин Германии Александр Акст и гражданин Украины Леонид Мейтин, многие годы используется как канал для завоза контрабанды и уклонения от уплаты налогов именно по такой схеме. Дорогостоящие коммерческие грузы расфасовываются и оформляются как личные посылки, которые не подлежат декларированию, и затем по негласной договоренности с разными силовиками и проверяющими завозятся в Украину. Следов такая контрабанда не оставляет, все в тайне, это вскрывается очень редко, вот как в результате случайной аварии самолета и посадки в Одессе, все каналы налажены. А вот в результате магазины брендовой одежды и электроники по-прежнему полны товара, который не отображается в таможенных базах данных.

Также смотрите: Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Не раз писалось, что существует и процветает эта схема, поскольку она работает под "крышей" Службы безопасности Украины. На данный момент ее куратором называют Андрея Наумова - всесильного при Баканове начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, взявшего под контроль все наиболее доходные потоки. Наумов пользуется полной поддержкой президента Владимира Зеленского, который присвоил бывшему прокурору воинское звание бригадный генерал СБУ всего за один год службы, и сделал его должность в ВБ генеральской. Фаворит. Журналисты "Схем" зафиксировали, как Наумов подолгу гуляет вокруг здания СБУ с начальником департамента по борьбе с контрабандой Артемием Капелюхой. Видимо, обсуждают такие детали, которые нельзя оглашать в служебных кабинетах", - пишет журналист.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Как же так, Владимир Александрович? Ведь вы ввели санкции против контрабандистов, откуда же в стране продолжают работать "схемы"? И почему же вы с Бакановым не ввели санкции против Александра Акста, ведь об этом много раз писали журналисты, и такие случаи в практике работы почтовых компаний и "Премиум-пакета" - отнюдь не единичные? Каждый день десятками самолетов и автомашин заходят десятки и сотни тонн личных посылок. Это задержание - лишь малая капля в этом потоке.

Когда ждать реакцию СНБО на этот случай, будут ли расширять санкционный список, или как обычно, все попытаются замолчать?

Ждем официального сообщения, сколько денег уплачено в бюджет с данного груза. Хватит имитировать".

Смотрите: Обувь, духи, автозапчасти и др.: пограничники второй день разгружают рекордную партию контрабанды с теплохода с цементом в Николаеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж









Также смотрите: Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами. ФОТОрепортаж









Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира, - СМИ





Читайте также: Гостаможня отстранила еще 39 сотрудников после введения санкций против контрабандистов