РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10485 посетителей онлайн
Новости Фото
30 837 89

ГБР поймало на контрабанде компанию "Премиум-пакет", работающую под "крышей" СБУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 4 тонны контрабандной брендовой одежды компании "Премиум-пакет", которую покрывает СБУ. Владельца "Премиум-пакет" Александра Акста Зеленский и Баканов отказались вносить в санкционный список контрабандистов.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Государственное бюро расследований задержало 4 тонны нелегально ввезенной в Украину брендовой одежды, которую не заметили борцы с контрабандой из СБУ.

20 мая в аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, рейс PS712 / AUI712 Стамбул-Борисполь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Сумщине блокировали незаконное перемещение продукции военного назначения из РФ. ВИДЕО

При досмотре на борту был обнаружен коммерческий груз одного из крупнейших почтовых операторов "Премиум-пакет". В пакетах по 50 килограммов на борту самолета оказалось загружено 4 тонны одежды известных мировых брендов (судя по всему, это качественные контрафактные подделки, стоимость которых может оценить только экспертиза, Турция специализируется на таком производстве). Скандал в том, что весь этот груз не задекларирован как импорт, и за него не положена уплата таможенных сборов, "Премиум-пакет" все это оформил просто как посылки граждан весом по 50 кг", - сообщил журналист.

По его данным, груз переправили в Киев. 28 мая ГБР провело досмотр и проверку документов. "Оказалось, что никакой грузовой декларации нет", - отметил Бутусов и приложил к посту фотографии, на которых видно, что "это не личные посылки граждан, а просто партии товара".

"ГБР начала расследование, контрабанда у нас пока еще не уголовная ответственность, но заплатить все таможенные сборы владельцы груза обязаны. Дело здесь в другом - очевидно, что просто случайно попались перевозчики, когда вместо оговоренного коридора поставки аварийный самолет сел в другом аэропорту.

В СМИ много написано о том, что компания "Премиум-пакет", владельцами которой являются гражданин Германии Александр Акст и гражданин Украины Леонид Мейтин, многие годы используется как канал для завоза контрабанды и уклонения от уплаты налогов именно по такой схеме. Дорогостоящие коммерческие грузы расфасовываются и оформляются как личные посылки, которые не подлежат декларированию, и затем по негласной договоренности с разными силовиками и проверяющими завозятся в Украину. Следов такая контрабанда не оставляет, все в тайне, это вскрывается очень редко, вот как в результате случайной аварии самолета и посадки в Одессе, все каналы налажены. А вот в результате магазины брендовой одежды и электроники по-прежнему полны товара, который не отображается в таможенных базах данных.

Также смотрите: Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Не раз писалось, что существует и процветает эта схема, поскольку она работает под "крышей" Службы безопасности Украины. На данный момент ее куратором называют Андрея Наумова - всесильного при Баканове начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, взявшего под контроль все наиболее доходные потоки. Наумов пользуется полной поддержкой президента Владимира Зеленского, который присвоил бывшему прокурору воинское звание бригадный генерал СБУ всего за один год службы, и сделал его должность в ВБ генеральской. Фаворит. Журналисты "Схем" зафиксировали, как Наумов подолгу гуляет вокруг здания СБУ с начальником департамента по борьбе с контрабандой Артемием Капелюхой. Видимо, обсуждают такие детали, которые нельзя оглашать в служебных кабинетах", - пишет журналист.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Как же так, Владимир Александрович? Ведь вы ввели санкции против контрабандистов, откуда же в стране продолжают работать "схемы"? И почему же вы с Бакановым не ввели санкции против Александра Акста, ведь об этом много раз писали журналисты, и такие случаи в практике работы почтовых компаний и "Премиум-пакета" - отнюдь не единичные? Каждый день десятками самолетов и автомашин заходят десятки и сотни тонн личных посылок. Это задержание - лишь малая капля в этом потоке.

Когда ждать реакцию СНБО на этот случай, будут ли расширять санкционный список, или как обычно, все попытаются замолчать?

Ждем официального сообщения, сколько денег уплачено в бюджет с данного груза. Хватит имитировать".

Смотрите: Обувь, духи, автозапчасти и др.: пограничники второй день разгружают рекордную партию контрабанды с теплохода с цементом в Николаеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 01
ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 02
ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 03
ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 04

Также смотрите: Возле границы с РФ на Луганщине военнослужащие погранотряда обнаружили сумки с парашютами. ФОТОрепортаж

ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 05
ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 06
ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 07
ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО может ввести санкции против главных "обнальщиков" страны и лидеров преступного мира, - СМИ

ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 09
ГБР поймало на контрабанде компанию Премиум-пакет, работающую под крышей СБУ, - Бутусов 10

Читайте также: Гостаможня отстранила еще 39 сотрудников после введения санкций против контрабандистов

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) контрабанда (2409) контрафакт (248) санкции (11289) Бутусов Юрий (4358)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
похоже Зеленский с жонкой не получат очередную порцию кеша,
придётся опять у Авакова клоуном подрабатывать
показать весь комментарий
30.05.2021 06:42
+22
Це не просто контрабандоси, це контрабандоси підробками. Справжня сумка YSL ніколи не буде так виглядати та продаватись без пильника у цилофановому пакеті. Брендове взуття теж повинно бути у коробках. Дивно бачити кросівки Louis Vuitton у мішках.

Всі ці бренди на фото - це голімі підробки, але зебілам байдуже, вони підробку у преЗЕденти обрали.
показать весь комментарий
30.05.2021 07:35
+14
Друзьям все остальным тарифы и видосики про санкции. Хорошо ОПГ устроилось.Что дальше?
показать весь комментарий
30.05.2021 07:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отакі "бренди" купують лохи))
Нормальні люди давно замовляють за кордоном.
показать весь комментарий
30.05.2021 03:25 Ответить
Нормальні за кордоном таке не носять.... лише на цьому заробляють....Ральф лорен))))
показать весь комментарий
30.05.2021 12:47 Ответить
Звісно, я не про "таке".
показать весь комментарий
30.05.2021 13:49 Ответить
Так ти не зрозумів.... - це якісні підроби для «бутиків» типу «самиці богомола» контрабасом для того щоб тулити це «Зе шоблу» яке з Боярки 10років як до Києва переїздило і зара депутати судді і таке інше.... Це бидло виділяється у Франції навіть у брендовому шмоті та аксесуарах... Хто тут стиль? Осадча ? Модний критик?.... Ральф лорен на ціх брендах до 3 місця у списку форбс..... Немає різниці у що взуті твої ноги коли вони крокують бруківкою Монматру ....
показать весь комментарий
30.05.2021 14:01 Ответить
Я все зрозумів, я знаю, як вдягаються в Італії чи Франції. Сам замовляв італійське взуття від маленьких сімейних італійських майстернь про які знають тільки в тому містечку - це найкраще, що я бачив і носив.
показать весь комментарий
30.05.2021 14:06 Ответить
Баранов має бути звільнений, арештований і засуджений разом з цими весільними генералами СБУ!
показать весь комментарий
30.05.2021 14:53 Ответить
Ну хіба можна так про "святих" із 95-го кварталу, вони усі складають навіть не єдину, а цілий мафіозний клан з маси складових ОЗУ, який очолив цілу країну і грабує у різні способи і схеми. А сам гарант - Верховний, він узагалі то ні при чому, він кинув країну на поталу отаким "бізнесменам" і їх "кришам". Ось де пенсіїї і субсидії, де достойні зарплати і нормальні тарифи. І не треба говорити про підробки брендові, "какая разниця", пустили під бренд, нарахування по брендам, ухилення від митних платежів і кілька мільярдів у державній скарбниці, товар пустити на розпродажу через аукціон, бажаючих буде вдосталь. А коли більш серйозно, то ці канали, поставки -це відображення усієї державної системи, яку й очолюють оті "квартальщики", а контрабандисти Акстіни, Мейтіни це лише мізер, один із міжнародних каналів, у яких трапився форс-мажор. Нічого, через місяць (ой, мабуть через тиждень) усе відіб"ють до євро чи навіть до цента, але при тому дехто покращить своє матеріальне становище із суддів, іншої "еліти".
показать весь комментарий
30.05.2021 17:29 Ответить
"У Києві затримали 4 тонни контрабандного брендового одягу компанії "Преміум-пакет", яку покриває СБУ. Власника "Преміум-пакет" Олександра Акста Зеленський і Баканов відмовилися вносити до списку санкцій контрабандистів"

Чемпіони по боротьбі з корупцією?
показать весь комментарий
30.05.2021 19:32 Ответить
До коронакретинизма я просто летал в ЕС и покупал там все на брендовых распродажах по ценам в 2-3 раза ниже чем в Украине. Даже с учетом стоимости авиабилетов (выходило где-то до 1000 грн в обе стороны) получалась огромная экономия по сравнению с покупками в местных "бутиках". Интернет заказы для одежды - не мое, обычно из пяти примеренных вещей мне подходит максимум одна..
показать весь комментарий
31.05.2021 09:20 Ответить
молодцы гбр.
показать весь комментарий
30.05.2021 05:01 Ответить
похоже Зеленский с жонкой не получат очередную порцию кеша,
придётся опять у Авакова клоуном подрабатывать
показать весь комментарий
30.05.2021 06:42 Ответить
Друзьям все остальным тарифы и видосики про санкции. Хорошо ОПГ устроилось.Что дальше?
показать весь комментарий
30.05.2021 07:02 Ответить
Дальше - 3 года такой же лафы для ОПГ. Потому, что выборы - раз в 5 лет.
Не благодарите, ваш Кэп...
показать весь комментарий
30.05.2021 12:34 Ответить
Ну,не знаю...В самій Турції дуже погано ставляться до переміщєння через кордон нетурецьких брендів.
показать весь комментарий
30.05.2021 07:02 Ответить
Це не просто контрабандоси, це контрабандоси підробками. Справжня сумка YSL ніколи не буде так виглядати та продаватись без пильника у цилофановому пакеті. Брендове взуття теж повинно бути у коробках. Дивно бачити кросівки Louis Vuitton у мішках.

Всі ці бренди на фото - це голімі підробки, але зебілам байдуже, вони підробку у преЗЕденти обрали.
показать весь комментарий
30.05.2021 07:35 Ответить
Ну, коробки сделает какой-нибудь местный полиграф-картонный комбинат.
показать весь комментарий
30.05.2021 12:36 Ответить
И выставят втридорога в киевских «бутиках» где Зедепы купят этот шмот за конвертные зарплаты 🤫😂🤹‍♂️🤡
показать весь комментарий
30.05.2021 12:46 Ответить
И жена иудушки луценки, - она ж "женщина 3 тысячелетия"..
показать весь комментарий
30.05.2021 12:59 Ответить
Ага ... импотенция)))) Ипанашка -бляха- муха... пророческое- с трибуны сама себя назвала так)))) Потом будет стоять в «Лайне» или правильнее сказать «лайнЕ» в аэропорту... селюки))) Бугагага - щас там изучают фбр переписку луцика с Джулиани.... Изъяли всю перепиську ... Дали буде)))) но цензор это так местечковое информ сборище - поржать тут чисто и посмотреть уровень тупых ботов клоуна...
показать весь комментарий
30.05.2021 13:47 Ответить
так в новинах про підробку і згадують :" судя по всему, это качественные контрафактные подделки, стоимость которых может оценить только экспертиза"Источник: https://censor.net/ru/n3268276
Источник: https://censor.net/ru/n3268276
показать весь комментарий
30.05.2021 13:35 Ответить
€***** млять.... конечно, кто этому тупому зебыдлу будет в типа «бутики» везти брендовые вещи.... как в сказке про голого короля.... Заказали в Китае Качественные подделки под новую коллекцию- завезли контрабасом и выставят в бутиках для местного зелошья. На крещатике дороже чем на круазетт.... Миллианерам покуй в чем он .... Брин Гейц Маск ф футболках ходят... За границей даже кич такой - миллионеры одеты просто но качественные Феди без дорогих принтов.... Ральф зарабатывает на тряпках))))
Мне все это напоминает тряпичников из Африки.... Навезли тряпья из Франции и как обезьяны 🦧 наряжаются
показать весь комментарий
30.05.2021 13:53 Ответить
Ох і "влетить" тепер дебееровцям за "дойку чужої корови", це не двері музею ломати!
показать весь комментарий
30.05.2021 07:49 Ответить
Хочу "САНКЦІЇ"!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
30.05.2021 07:52 Ответить
вывод - мы однозначно платить будем больше, за единицу товара , а крупные сети договориться - потом будут делать, типа скидку 70% - одним все - остальным закон)) а проигрывает простой покупатель - мало нам подорожания продуктов и жкх - зебилы может думать начнете?)))
показать весь комментарий
30.05.2021 08:05 Ответить
может начать с зарплат и окончание эпохи бедности ? тогда мы сможем за все платить как в Европе
показать весь комментарий
30.05.2021 08:07 Ответить
Пора вже зрозуміти,що вся ця "боротьба" з контрабандою,корупцією,олігархами не що інше як процес заміни "старих" злочинців на нових.Тобто "слуги" видаляють "хозяів", та займають іх місця.Зелені прийшли не наводити лад,а стати олігархами та ворами,замінивши діючих.
показать весь комментарий
30.05.2021 08:11 Ответить
Браво! Точніше і не скажеш!
показать весь комментарий
30.05.2021 16:00 Ответить
Баканов черт, наведи порядок.
показать весь комментарий
30.05.2021 08:55 Ответить
В смысле - застрелись?)))
показать весь комментарий
30.05.2021 12:35 Ответить
Американцы правы, у нас этих "правоохранительных органов" должно быть много и они должны жрать друг-друга.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:03 Ответить
Монополию на насилие дать всем гражданам и Аваков - в первую очередь ответит
показать весь комментарий
30.05.2021 09:57 Ответить
...і багатьох уже з"їли ? Усі вони вдало імітують бурхливу діяльність -за наші гроші,звісно.Отримують "захмарні" зарплати,нічим не мотивовані пенсійні пільги .А нам - серіал про найвеличніших аферистів.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:35 Ответить
Очередные два еврея топ контрабандиста под крышей евреев чиновников. Почему-то я не удивлен.
показать весь комментарий
30.05.2021 09:47 Ответить
Хочу привернути увагу журналістів ЦЕНЗОРа до типових мовних помилок, які ви припускаєте під негативним впливом московської неструктурованої мови, а саме - у вас велика біда з вживанням дієслів зворотної дії в пасивній формі; такі дієслова не типові українській мові!!!

1) випадково попалися перевізники (тут має бути: випадково трапилися перевізники)
2) багато років використовується як канал (має бути: багато років використовують, як канал)
3) вантажі розфасовуються і оформляються (має бути: вантажі розфасовують і оформляють)
4) завозяться в Україну (має бути: завозять в Україну)
5) Не раз писалося (має бути: не раз писали),
6) Наумов користується повною підтримкою президента (має бути: Наумов має повну підтримку президента)
7) Щодня десятками літаків і автомашин завозяться десятки (має бути: Щодня десятки літаків і автомашин завозять десятки)
-- який присвоїв колишньому прокурору (тут має бути: який присвоїв колишньому прокуророві)
показать весь комментарий
30.05.2021 10:23 Ответить
Очень приятно, что Вы обратили на это внимение. Заслуживает уважения.
показать весь комментарий
30.05.2021 10:46 Ответить
А Я так чекав посилку від Louis Vuitton.
показать весь комментарий
30.05.2021 10:33 Ответить
ВАУ!!!!!!!! Не прошло и 100 лет со времени выхода расследования Плинского на эту тему!! Очковтирательство. Посмотим чем закончится (Вангую - ничем)
показать весь комментарий
30.05.2021 10:42 Ответить
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, президент-гарант Конституции!
показать весь комментарий
30.05.2021 11:00 Ответить
Коли вони, скоти, вже нажеруться?!
показать весь комментарий
30.05.2021 11:06 Ответить
ніколи....
показать весь комментарий
30.05.2021 11:45 Ответить
Чтобы бороться с контрабандой, надо знать ее причины. А они просты. Это разность в цене на товар. Выравнивай цену и контрабанда исчезнет! Но нет же! Тогда надо зарплаты и пенсии повышать, а это в их планы не входит. Нам надо сидеть в нищем совковом прошлом!
показать весь комментарий
30.05.2021 11:13 Ответить
Против повышения зарплат и пенсий выступает МВФ,можно ознакомится с условиями предоставления кредитов эта инфа в открытом доступе.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:36 Ответить
Да ты что?? Ну раз ты уже ознакомился...то наверное тебе не составит труда дать конкретную сслыку на документ в котором МВФ выступает против повышения зарплат и пенсий...
показать весь комментарий
30.05.2021 13:12 Ответить
Международный валютный фонд (МВФ) выступил против планов правительства Украины по поднятию минимальной заработной платы. Об этом заявил глава представительства фонда на Украине Йоста Люнгман.Так, по словам Люнгмана, увеличение минимальной зарплаты должно происходить параллельно с повышением производительности труда украинцев, иначе это негативно скажется на росте экономики и уровне инфляции."Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда. Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", - сказал чиновник МВФ.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:26 Ответить
И что тебя в этом так возбудило то?? МВФ абсолютно прав....и он не выступает против повышения зарплат...он выступает против повышения зарплат просто так...

Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.
Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.
"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", - сказал он.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:44 Ответить
Как поступать с МВФ это дело властей Украины и самих украинцев,но лично моё мнение это реальная финансовая кабала,как можно скорее разрывать кредитование и жить на свои.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:51 Ответить
Ну а кто тебе мешает у себя в паРаше жить на свои?? Живи...
показать весь комментарий
30.05.2021 13:52 Ответить
Свинья чубатая ты мойву выучи свою поросячью для начала,сидишь тут с парашей вместо башки,дерьмо из ушей капает.))
показать весь комментарий
30.05.2021 13:55 Ответить
Ну так учи скот винторогий....тебе пригодится...
показать весь комментарий
30.05.2021 13:59 Ответить
Винторогий твой хетьман,из Кривого Рога,один рог винтом а второй как кочерга.
показать весь комментарий
30.05.2021 14:16 Ответить
Во тебя козломордого порвало))) А чего заходил то? Думал не поймут, что ты свинособака?)) Да вы только по клавишам начинаете кнопать и сразу лапти ваши видны)))
показать весь комментарий
31.05.2021 06:08 Ответить
Полностью с Вами согласен. Какими бы путями и схемами в страну не попадала контрабанда, организаторы этого "бизнеса" в любом случае несут "операционные расходы". Таможенникам, ментам, прокурорским, сбушникам, судам, чиновникам - всех надо "отблагодарить". Мое мнение, просто стоимость расстаможки нужно установить на таком уровне, чтобы контрабандистам было проще заплатить в бюджет, чем кормить всю эту свору и сидеть у них на крючке.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:40 Ответить
Бубочке по наследству от попередников многое достается, если они что-то новое придумают, то об этом мы узнаем уже в новой серии примерно через три года
показать весь комментарий
30.05.2021 11:18 Ответить
Юрій, подяка Вам за фахову і професійну роботу Журналіста.
Зеленим ушльопкам позорище. Клоуну-нарцису шах і мат, як великому борцуну з контрабандистами.
показать весь комментарий
30.05.2021 11:29 Ответить
Не может быть 🙄🤦🤣🤔
показать весь комментарий
30.05.2021 11:57 Ответить
А была ли аварийная посадка "не в том" аэропорту случайной
показать весь комментарий
30.05.2021 12:00 Ответить
Хорошо шо пишут, токо это шо Баканову, шо Зеленскому-до лампочки! Зебилы такое не читают, в Кварталах наверное до сих пор Якуковича с Ющенкой показывают, откуда " мудрый нарид" узнает о милых шалостях любимого атыста?
показать весь комментарий
30.05.2021 12:19 Ответить
Ну і позорище... ЗеСБУ у всій красі... Скоро будуть і бабок, які молоком торгують кришувати
показать весь комментарий
30.05.2021 12:33 Ответить
я так понимаю соевый? Нука расскажи пож как гениальный гецьман коррупцию на таможе побядил за свои 5 лет царствования. Кого из царей контрабанди побядил, кого из таможенников посадили. Какая вообще перестановка произошла из системы налаженной чивакуней. Очень будет интересно почитать.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:34 Ответить
ЗЕленые мародеры наживаются пока мелкий и средний бизнес в карантинном шоке... зеленый скоморох еще перед выборами говорил, что он в Украине никому ничего не должен, поэтому его фирмы показывают только убытки, его дешевые сериалы для тупых продаются в Рашке налоги он платит там а прибыль выводит за рубеж через офшорки.... зеленый лохторат выбрал конец эпохи бедности для зеленой шоблы лукавых негодяев...
показать весь комментарий
30.05.2021 12:49 Ответить
И про дерибан пишут....и про собак.... и о том как величайший осел современности вместе со своим ручным литинантом крышуют контрабас тоже пишут....
Что тебя зебила так возбудило то?? Про ослика правду написали??
показать весь комментарий
30.05.2021 13:10 Ответить
Ну якщо тобі від цього полегшає ... то можу.
І ще можу нагадати тобі що як мінімум половина бійців на передовій размовляє російською .... і це не заважає їм знищувати кацапську наволоч...
показать весь комментарий
30.05.2021 13:48 Ответить
Знаете, что будет?
Ничего.
И буба, и младший лейтенант просто промолчат, как это было не раз и не два.
Долго, ох как долго ещё придётся "бить эту власт веслом по голове", как вы изволили выразиться, Юрий, пока она начнёт шевелиться.
Никаких сил махать веслом не хватит.
Может, пора использовать другой инструмент?
показать весь комментарий
30.05.2021 12:57 Ответить
в вашей картинке больше символизма, чем юмора. Кушать пеця еще как принес. Т.к. контрабандистов никто не трогал во все времена нашей независимости. Просто говорили кому теперь заносить.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:36 Ответить
Читайте і розумійте правильно інформацію ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ. Головне тут, що контрабанду контроює державний орган, який взагалі то має займатися боротьбою з зрадниками та агентами зовнішніх ворогів. А вони в нас горішників кришують, евробляхи по "розмитненню" контролюють, контрабанду цигарок, вивезення та ввезення предметіів історико-культурного значення, кажуть якимось чином звязані з сайтом Віоліті.... і т.д. А свої основні функції по захисту держави викоують час від часу для галочки. Так не має бути. Бо це є однією з основних загроз для держав та її переважної кількості громадян.
показать весь комментарий
30.05.2021 13:38 Ответить
Кому війна- а кому і мати рідна...
показать весь комментарий
30.05.2021 13:50 Ответить
Половину сбу-шников надо просто уволить. Никакой утраты для Украины не будет. Они лишь крышуют потоки, зарабатывая себе на пенсию. Создают "проблемы" для белого бизнеса, решая их потом за откаты. Весь котрабас, включая военку, находится под ними.
показать весь комментарий
30.05.2021 14:07 Ответить
Завтра все ГБР прийде на роботу в HUGO BOSS'є.
А між тим HUGO BOSS свого часу розробляв одяг для Гітлерівської Німеччини - так що тут ******* фашизмом від СБУ
показать весь комментарий
30.05.2021 15:54 Ответить
Ой, а чий ето літак гоняє контрабанду під чиїм крилом????
показать весь комментарий
30.05.2021 16:04 Ответить
МАУ українського "патріота" Бєні *********** країну на податках???
Як це неочікувано! (взагаліто - ніт)
Як же ж так? А зєбіли ж вірили в патріотизм Бєні і у те що Порох - ворог.
Як їм тепер далі жити? Весь світ перегортається до гори дригом!
показать весь комментарий
30.05.2021 16:07 Ответить
Срочна!!! Срачнєйшє випускайте 3-тю серію відбірного Бігуса!
показать весь комментарий
30.05.2021 16:10 Ответить
ну допустим много лет не замечали что мол частные посылки самолётом летят. А когда уже в рознице, и по крепким ценам, и в больших городах, и в центре бутики с понтом? Что не знали, не проверяли? Брендами торговать сложно, это не базаре на газетке штаны всадить Коли Кляйна! Сколько же лярдов пролетело мимо бюджета все эти годы?
показать весь комментарий
30.05.2021 16:32 Ответить
Да перестаньте вы, СБУ сформировано из абсолютно беспринципных и алчных людей, оно харчится всем, до чего руки дотянутся традиции эти тянутся давным-давно, рыцари без страха и упрека умерли вместе с Дзержинским.
показать весь комментарий
30.05.2021 18:41 Ответить
Чому КОЖНА влада України має своїх свинарчуків і косюків з порошенками, які чомусь вважають, що мають право над головами громадян ПОЗА ЗАКОНОМ витягати з держави стільки, скільки зможуть витягнути лише тому, що вони при владі, НАЙНЯТІ НАРОДОМ?
Хто покладе цьому край?
показать весь комментарий
30.05.2021 19:18 Ответить
выбрал зегниду, а теперь кричишь это всё Порошено виноват
показать весь комментарий
30.05.2021 20:26 Ответить
То, что олигархи, включая Порошенко, и особенно Порошенко, ослабляют страну и разрушают её, я везде писал со времён Оранжевой революции. Порошенко всю жизнь в верховной власти Украины, которую использовал для обогащения, стал миллиардером. Ну и расплодил такое, как ты...
А Украина была ослаблена настолько, что на неё беспрепятственно напал враг.
Считаю Зеленского первым Президентом Украины, который до президентства не был ранее во власти. И считаю его на данный момент хорошим Президентом, действующим в правильном направлении. А оценивать комплексно буду лет через десять.
показать весь комментарий
31.05.2021 04:00 Ответить
З невідомих причин, більшість наших журналістів покірно мовчать про земельну аферу століття команди земародерів, за якою Україну хочуть позбавити власної території без війни і жодного пострілу. Здача Криму виглядає дитячою забавкою на цьому фоні.
показать весь комментарий
30.05.2021 23:38 Ответить
а Вы думаете что хорошковский зря приезжал в Украину, эта Крыса консультировала ваЗЕлина, кремлевскую Гниду ермака и билетера 95 квартала баканова по схемам и крышеваниям в частности по таможне......
показать весь комментарий
31.05.2021 07:22 Ответить
 
 