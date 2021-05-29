ГБР поймало на контрабанде компанию "Премиум-пакет", работающую под "крышей" СБУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж
В Киеве задержали 4 тонны контрабандной брендовой одежды компании "Премиум-пакет", которую покрывает СБУ. Владельца "Премиум-пакет" Александра Акста Зеленский и Баканов отказались вносить в санкционный список контрабандистов.
Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Государственное бюро расследований задержало 4 тонны нелегально ввезенной в Украину брендовой одежды, которую не заметили борцы с контрабандой из СБУ.
20 мая в аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании Международные авиалинии Украины, рейс PS712 / AUI712 Стамбул-Борисполь.
При досмотре на борту был обнаружен коммерческий груз одного из крупнейших почтовых операторов "Премиум-пакет". В пакетах по 50 килограммов на борту самолета оказалось загружено 4 тонны одежды известных мировых брендов (судя по всему, это качественные контрафактные подделки, стоимость которых может оценить только экспертиза, Турция специализируется на таком производстве). Скандал в том, что весь этот груз не задекларирован как импорт, и за него не положена уплата таможенных сборов, "Премиум-пакет" все это оформил просто как посылки граждан весом по 50 кг", - сообщил журналист.
По его данным, груз переправили в Киев. 28 мая ГБР провело досмотр и проверку документов. "Оказалось, что никакой грузовой декларации нет", - отметил Бутусов и приложил к посту фотографии, на которых видно, что "это не личные посылки граждан, а просто партии товара".
"ГБР начала расследование, контрабанда у нас пока еще не уголовная ответственность, но заплатить все таможенные сборы владельцы груза обязаны. Дело здесь в другом - очевидно, что просто случайно попались перевозчики, когда вместо оговоренного коридора поставки аварийный самолет сел в другом аэропорту.
В СМИ много написано о том, что компания "Премиум-пакет", владельцами которой являются гражданин Германии Александр Акст и гражданин Украины Леонид Мейтин, многие годы используется как канал для завоза контрабанды и уклонения от уплаты налогов именно по такой схеме. Дорогостоящие коммерческие грузы расфасовываются и оформляются как личные посылки, которые не подлежат декларированию, и затем по негласной договоренности с разными силовиками и проверяющими завозятся в Украину. Следов такая контрабанда не оставляет, все в тайне, это вскрывается очень редко, вот как в результате случайной аварии самолета и посадки в Одессе, все каналы налажены. А вот в результате магазины брендовой одежды и электроники по-прежнему полны товара, который не отображается в таможенных базах данных.
Не раз писалось, что существует и процветает эта схема, поскольку она работает под "крышей" Службы безопасности Украины. На данный момент ее куратором называют Андрея Наумова - всесильного при Баканове начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, взявшего под контроль все наиболее доходные потоки. Наумов пользуется полной поддержкой президента Владимира Зеленского, который присвоил бывшему прокурору воинское звание бригадный генерал СБУ всего за один год службы, и сделал его должность в ВБ генеральской. Фаворит. Журналисты "Схем" зафиксировали, как Наумов подолгу гуляет вокруг здания СБУ с начальником департамента по борьбе с контрабандой Артемием Капелюхой. Видимо, обсуждают такие детали, которые нельзя оглашать в служебных кабинетах", - пишет журналист.
Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Как же так, Владимир Александрович? Ведь вы ввели санкции против контрабандистов, откуда же в стране продолжают работать "схемы"? И почему же вы с Бакановым не ввели санкции против Александра Акста, ведь об этом много раз писали журналисты, и такие случаи в практике работы почтовых компаний и "Премиум-пакета" - отнюдь не единичные? Каждый день десятками самолетов и автомашин заходят десятки и сотни тонн личных посылок. Это задержание - лишь малая капля в этом потоке.
Когда ждать реакцию СНБО на этот случай, будут ли расширять санкционный список, или как обычно, все попытаются замолчать?
Ждем официального сообщения, сколько денег уплачено в бюджет с данного груза. Хватит имитировать".
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Нормальні люди давно замовляють за кордоном.
Чемпіони по боротьбі з корупцією?
придётся опять у Авакова клоуном подрабатывать
Не благодарите, ваш Кэп...
Всі ці бренди на фото - це голімі підробки, але зебілам байдуже, вони підробку у преЗЕденти обрали.
Источник: https://censor.net/ru/n3268276
Мне все это напоминает тряпичников из Африки.... Навезли тряпья из Франции и как обезьяны 🦧 наряжаются
1) випадково попалися перевізники (тут має бути: випадково трапилися перевізники)
2) багато років використовується як канал (має бути: багато років використовують, як канал)
3) вантажі розфасовуються і оформляються (має бути: вантажі розфасовують і оформляють)
4) завозяться в Україну (має бути: завозять в Україну)
5) Не раз писалося (має бути: не раз писали),
6) Наумов користується повною підтримкою президента (має бути: Наумов має повну підтримку президента)
7) Щодня десятками літаків і автомашин завозяться десятки (має бути: Щодня десятки літаків і автомашин завозять десятки)
-- який присвоїв колишньому прокурору (тут має бути: який присвоїв колишньому прокуророві)
Международный валютный фонд выступает за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда, так как более высокие темпы скажутся негативно на росте экономики.
Люнгман отметил, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.
"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", - сказал он.
Зеленим ушльопкам позорище. Клоуну-нарцису шах і мат, як великому борцуну з контрабандистами.
Что тебя зебила так возбудило то?? Про ослика правду написали??
І ще можу нагадати тобі що як мінімум половина бійців на передовій размовляє російською .... і це не заважає їм знищувати кацапську наволоч...
Ничего.
И буба, и младший лейтенант просто промолчат, как это было не раз и не два.
Долго, ох как долго ещё придётся "бить эту власт веслом по голове", как вы изволили выразиться, Юрий, пока она начнёт шевелиться.
Никаких сил махать веслом не хватит.
Может, пора использовать другой инструмент?
А між тим HUGO BOSS свого часу розробляв одяг для Гітлерівської Німеччини - так що тут ******* фашизмом від СБУ
Як це неочікувано! (взагаліто - ніт)
Як же ж так? А зєбіли ж вірили в патріотизм Бєні і у те що Порох - ворог.
Як їм тепер далі жити? Весь світ перегортається до гори дригом!
Хто покладе цьому край?
А Украина была ослаблена настолько, что на неё беспрепятственно напал враг.
Считаю Зеленского первым Президентом Украины, который до президентства не был ранее во власти. И считаю его на данный момент хорошим Президентом, действующим в правильном направлении. А оценивать комплексно буду лет через десять.