Представители "Традиции и порядка" помешали проведению мероприятий ЛГБТ-активистов в Киеве и Одессе. ФОТОрепортаж

Представители движения "Традиция и порядок" 29 мая сорвали мероприятия общественной организации "Инсайт" в Киеве и Одессе.

Об этом говорится в сообщении ОО "Инсайт" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 20 агрессивно настроенных молодых людей в балаклавах перелезли через забор на территорию нашего комьюнити-центра, где именно должен был проходить ивент, и с криками, что "здесь собираются извращенцы", сорвали его. К счастью, никто не пострадал - люди успели скрыться в помещение и вызвать полицию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в это же время "другая группа агрессивных молодых людей с "Традиция и порядок" ворвалась в помещение гостиницы в Одессе, где происходила феминистская дискуссия Fem Talks".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская пропагандистка Скабеева рассказала, что на Донбасс движутся "колонны украинских гомосексуалистов". ВИДЕО

"Выкрикивая лозунги о патриархате, и о том, что "феминизм разрушает семьи", они пытались попасть на мероприятие. Нам удалось определенное время сдерживать их, пока пришедших на феминистическую дискуссию, выводили в безопасное место. Продолжить Fem Talks мы смогли только после написания заявления в полицию", - говорят в ОО "Инсайт".

В организации расценивают действия "Традиции и порядка" "как преступление на почве ненависти".

Отмечается, что изначально в Киеве полиция отказывалась принять заявление.







Также смотрите: Издательство "Абабагаламага" выпустило книгу для подростков, в которой среди причин гомосексуальности указаны проблемы с воспитанием. ФОТОрепортаж





Лидер "Традиции и порядка" Богдан Ходаковский в своем Telegram-канале подтвердил, что именно представители его движения сорвали мероприятия ОО "Инсайт" в Киеве и Одессе. Но, по его мнению, о срыве мероприятий речь не идет: мол, националисты просто пришли послушать.