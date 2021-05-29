Представители "Традиции и порядка" помешали проведению мероприятий ЛГБТ-активистов в Киеве и Одессе. ФОТОрепортаж
Представители движения "Традиция и порядок" 29 мая сорвали мероприятия общественной организации "Инсайт" в Киеве и Одессе.
Об этом говорится в сообщении ОО "Инсайт" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Около 20 агрессивно настроенных молодых людей в балаклавах перелезли через забор на территорию нашего комьюнити-центра, где именно должен был проходить ивент, и с криками, что "здесь собираются извращенцы", сорвали его. К счастью, никто не пострадал - люди успели скрыться в помещение и вызвать полицию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в это же время "другая группа агрессивных молодых людей с "Традиция и порядок" ворвалась в помещение гостиницы в Одессе, где происходила феминистская дискуссия Fem Talks".
"Выкрикивая лозунги о патриархате, и о том, что "феминизм разрушает семьи", они пытались попасть на мероприятие. Нам удалось определенное время сдерживать их, пока пришедших на феминистическую дискуссию, выводили в безопасное место. Продолжить Fem Talks мы смогли только после написания заявления в полицию", - говорят в ОО "Инсайт".
В организации расценивают действия "Традиции и порядка" "как преступление на почве ненависти".
Отмечается, что изначально в Киеве полиция отказывалась принять заявление.
Лидер "Традиции и порядка" Богдан Ходаковский в своем Telegram-канале подтвердил, что именно представители его движения сорвали мероприятия ОО "Инсайт" в Киеве и Одессе. Но, по его мнению, о срыве мероприятий речь не идет: мол, националисты просто пришли послушать.
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мой бывший сокурсник сейчас начальник, а я ушел и начинаю с почти с нуля?
кстати, я могу в суд пдать, если гей меня домогается?
но респект всем, кто не неизвращенец.
привет из Одессы.
хотя как я сказал, малолетний драчун, прощай дурачек.
...
то есть не опущенные на зоне а в "хорошем смысле"...........
продовжуй про зовнішнє управління
Какие традиции? Какого десятилетия? Какого континента? Какого населения? А порядок - это ностальгия за тиранией, Сталиным, Гитлером, и тд.
Назвали бы - движение закомлексованых гетеросексуалов, и за разнополые браки, с мужской доминантой и правом рукопрекладства к зависимым членам семьи .
Ну а психологи кажуть, що гомофоби - це скриті гомосексуалісти.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-ko6p5e_wAhXFlIsKHZIcARAQFjADegQICRAD&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Ftsikavinki%2Famerikanski-vcheni-doveli-scho-gomofobi-ce-prihovani-geyi.html&usg=AOvVaw0KaSPZj5aDEnENO29hO7kZ Американські вчені довели, що гомофоби - це приховані геї ...
Люди, які відкрито виступають проти представників секс-меншин, самі можуть бути латентними https://tsn.ua/svit/pravoslavnih-rosiyan-blagoslovili-na-borotbu-z-geyami.html геями і лесбіянками, вважають американські дослідники. Вони стверджують, що гомофобів тягне до людей їх же статі, але вони замінюють в собі це почуття ненавистю.
У педиков есть право ходить перед натуралами и орать, "мы - геи!".
У натуралов, соотв., есть право ходить перед геями и орать "мы - не геи!"
Именно это, по сути, и было сделано.
1 - если гендер - это социальный конструкт, то почему вы не желаете ничего менять у себя, чтобы не конфликтовать с природой? Ну, там продолжительность жизни увеличится, меньше будет суицидов. Как у натуралов.
2 - почему нет гендеров "мужчина" и "женщина", зато есть переходные формы типа "недо-пере-жено-мужчина"? Где здесь наука?
3 - где официальный список гендеров, чтобы не дай Бог кого из них не дискриминировать? А то получается: нет гендеров - нет дискриминации...
Нужно отвечать
Вам здається, що ви дуже прогресивні, але ви лише деграданти.
дытына, мама, бабушка.
Если б еще к сырьоже-квартирычу - почетному гею - наведались, вообще б молодцами были.
Поэтому нет.. переживать, что им сорвали встречу..не стоит
а я на них срал!
стране нужны паровозы,
нам нужен металл!
Товарищ,
не охай,
не ахай!
и не балуй в дупу!
коль выполнил план -
посылай всех в *****,
не выполнил -
сам
иди
на
***.