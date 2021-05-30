Украинцы Ковтун и Бачинская завоевали золотые награды Кубка мира по спортивной гимнастике. ФОТОрепортаж
Сборная Украины завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в болгарской Варне.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 17-летний Илья Ковтун занял первое место в упражнениях на коне. Украинец набрал 14.550 баллов и на 0.1 балла опередил итальянца Эдуардо де Росу.
В женской программе 17-летняя Анастасия Бачинская стала чемпионкой в упражнениях на бревне - ее сумма 13.250 баллов. Другая украинка Диана Варинская заняла пятое место.
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