Украинцы Ковтун и Бачинская завоевали золотые награды Кубка мира по спортивной гимнастике. ФОТОрепортаж

Сборная Украины завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в болгарской Варне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 17-летний Илья Ковтун занял первое место в упражнениях на коне. Украинец набрал 14.550 баллов и на 0.1 балла опередил итальянца Эдуардо де Росу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Романчук стал чемпионом Европы

В женской программе 17-летняя Анастасия Бачинская стала чемпионкой в ​​упражнениях на бревне - ее сумма 13.250 баллов. Другая украинка Диана Варинская заняла пятое место.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первое в истории Украины золото ЧЕ по мужскому каратэ завоевал Станислав Горуна. ВИДЕО боя