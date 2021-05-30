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Украинцы Ковтун и Бачинская завоевали золотые награды Кубка мира по спортивной гимнастике. ФОТОрепортаж

Сборная Украины завоевала две золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в болгарской Варне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 17-летний Илья Ковтун занял первое место в упражнениях на коне. Украинец набрал 14.550 баллов и на 0.1 балла опередил итальянца Эдуардо де Росу.

Украинцы Ковтун и Бачинская завоевали золотые награды Кубка мира по спортивной гимнастике 01
Фото: НОК
Украинцы Ковтун и Бачинская завоевали золотые награды Кубка мира по спортивной гимнастике 02
Фото: НОК

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В женской программе 17-летняя Анастасия Бачинская стала чемпионкой в ​​упражнениях на бревне - ее сумма 13.250 баллов. Другая украинка Диана Варинская заняла пятое место.

Украинцы Ковтун и Бачинская завоевали золотые награды Кубка мира по спортивной гимнастике 03
Фото: НОК

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Болгария (655) победа (591) спорт (2429) соревнования (256) гимнастика (93)


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я вообще в шоке что во время пандемии люди занимаются спортом и побеждают... дикий поклон!
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30.05.2021 01:30 Ответить
Так тримати.
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30.05.2021 01:37 Ответить
МОЛОДЦІ!!! Україна має таланти!!! ЩИРІ ВІТАННЯ ПЕРЕМОЖЦЯМ!!!
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30.05.2021 08:36 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Украинцы Ковтун и Бачинская завоевали золотые награды Кубка мира по спортивной гимнастике - Цензор.НЕТ 8942

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30.05.2021 08:44 Ответить
Класс! Молодцы! поздравляем!
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30.05.2021 13:21 Ответить
 
 