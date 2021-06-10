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Мужчину, бросившего гранату в людей у супермаркета в Харькове, отправили под стражу. ФОТО

Червонозаводский райсуд Харькова избрал меру пресечения 29-летнему мужчине, бросившему гранату в группу людей возле супермаркета "Таврия В".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Определением судьи Червонозаводского районного суда Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером 8 июня возле супермаркета "Таврия В" в Харькове произошел конфликт между 29-летним мужчиной и компанией молодых людей. Мужчина достал гранату РГД-5 и бросил под ноги оппонентам. От взрыва пострадали 5 человек, в том числе двое подростков (16 и 17 лет). Все они были госпитализированы с осколочными ранениями.

В тот же вечер полиция задержала бросавшего. Его подозревают в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и в незаконном обращении с боеприпасами. Ему грозит заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

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Мужчину, бросившего гранату в людей у супермаркета в Харькове, отправили под стражу 01
Мужчину, бросившего гранату в людей у супермаркета в Харькове, отправили под стражу 02
Мужчину, бросившего гранату в людей у супермаркета в Харькове, отправили под стражу 03

Автор: 

взрыв (6739) граната (998) Харьков (7479) мера пресечения (456)


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Топ комментарии
+3
тема конфликта НЕ РАСКРЫТА. Может, они его убить прямо там под супермаркетом собирались...может это была самооборона при угрозе жизни? тем более их было 6-7 рыл а он один. Что то на эту тему подозрительная тишина....может, там главарь гопстопников малолеток сынок местного прокурора? как всегда...
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10.06.2021 18:04
+2
Швидше за все вони просто знайшли одне одного - компанія і цей мудєнь.
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10.06.2021 16:17
+2
Правильно,собралась кучка быдла,и начала быковать.Нельзя безнаказано фронтовую десантуру в тельниках по голове лупашить.А теперь пусть эти малолетние беспредельщики до конца жизни без ноги по думают,какие они мудорасты.
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10.06.2021 17:01
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Швидше за все вони просто знайшли одне одного - компанія і цей мудєнь.
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10.06.2021 16:17 Ответить
Навряд чи... Уважно передивіться відео. То що чоловік був п'яний це і так було добре видно, . Зверніть увагу він забирає за комірця якесь сміття і кидає і повного хлопчину. І глузування відеооператора даного ролику, з того що нажаль він не в формі, та на поведінку хлопця перед оператором якій вже готувався приєднатися до бійки (в випадку що вони знали один одного має місце). Але видно що, для них це не перший такій конфлікт. Їм просто не повезло бо мізків мало і яйця по асфальту тягнулись. Вони були в адекватному стані і для них це був прикол. Замісь того щоб уникнути конфлікту Вони його підігравали. Звідкіля ж знати що там граната? Вони ж не дивляться новин і нічого не розуміють? Чи може їм насрати? А може зіграло важливу роль зневажлеве ставлення до військових або ветеранів?
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10.06.2021 17:03 Ответить
Цей мудень з тієї компанії. Саме йому заїхав в пику тей хлопець якого вои ображали.
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10.06.2021 17:36 Ответить
ну, ну вої по17 років які запитували в хлопці чи не хоче п'яний в нього відсмоктати..
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10.06.2021 18:14 Ответить
светошумовая граната с Майдана. дадут 3 года.
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10.06.2021 16:34 Ответить
А где по вечерам бываешь ты?
Хочу сделать всё правильно.
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10.06.2021 16:46 Ответить
Парень -участник АТО.Странно ,что нет боевого братства воинов АТО.Нельзя бросать прошедших ад войны на произвол судьбы.Военкоматы и МО,МВД самоустранились от трудоустройства и реабилитации наших ветеранов.
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10.06.2021 16:49 Ответить
Правильно,собралась кучка быдла,и начала быковать.Нельзя безнаказано фронтовую десантуру в тельниках по голове лупашить.А теперь пусть эти малолетние беспредельщики до конца жизни без ноги по думают,какие они мудорасты.
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10.06.2021 17:01 Ответить
Он их на фронте защищал,а они...На его месте так поступил бы каждый.
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10.06.2021 17:02 Ответить
Единственно там под ногами совсем какой то малолетний пацан крутился..
А так я пока за мужика!
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10.06.2021 17:07 Ответить
Больного нужно лечить.
Долго.
Лет 10-15.
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10.06.2021 17:13 Ответить
тема конфликта НЕ РАСКРЫТА. Может, они его убить прямо там под супермаркетом собирались...может это была самооборона при угрозе жизни? тем более их было 6-7 рыл а он один. Что то на эту тему подозрительная тишина....может, там главарь гопстопников малолеток сынок местного прокурора? как всегда...
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10.06.2021 18:04 Ответить
 
 