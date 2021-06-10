Мужчину, бросившего гранату в людей у супермаркета в Харькове, отправили под стражу. ФОТО

Червонозаводский райсуд Харькова избрал меру пресечения 29-летнему мужчине, бросившему гранату в группу людей возле супермаркета "Таврия В".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Определением судьи Червонозаводского районного суда Харькова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером 8 июня возле супермаркета "Таврия В" в Харькове произошел конфликт между 29-летним мужчиной и компанией молодых людей. Мужчина достал гранату РГД-5 и бросил под ноги оппонентам. От взрыва пострадали 5 человек, в том числе двое подростков (16 и 17 лет). Все они были госпитализированы с осколочными ранениями.

В тот же вечер полиция задержала бросавшего. Его подозревают в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах и в незаконном обращении с боеприпасами. Ему грозит заключение на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

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