Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, которую организовали должностные лица одного из предприятий Министерства обороны Украины. Злоумышленники прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях, а сами - нанесли ущерб государству более чем 5 млн грн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
"Схема заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.
По предварительным данным, должностные лица Государственного предприятия МО Украины передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства. Все это делалось путем заключения фиктивных договоров хранения (оказание услуг)", - подчеркивается в сообщении.
Сейчас на территории Государственного предприятия проводятся ряд следственных действий (обыска, выемки) с целью документирования противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению сделки проводятся совместно с Соломенским управлением полиции Главного управления полиции в г.Киеве под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры г. Киева.
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Може в Іловайську.. або в Дебальцевому.. може в Широкіно??? от тільеи чомусь Я там вас не тільки не бачив а і не чув!!!!!!!!
І сепарів з кацапами виніс у світ "іний" що навіть більше чим моджахедів за 3- роки...
Героїня клавіатурна ти "наша"....
Це Ви кому???...
Не плюйте у ветеранів... бо закон "бумеранга" ще ніхто не відмінив....
С таким добром в НАТО не пустят...
Шо б для их бандитских масс, стоко золота за раз -- сразу стало основным аргументом! (с)
уже было?
Семью в Сибирь... в магадан!
Старики гробовые несут волонтерам, дети копилки относят, а эти гниды жируют?!!
Не висят?!Будут воровать и дальше. .ули тут думать....