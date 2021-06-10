Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, которую организовали должностные лица одного из предприятий Министерства обороны Украины. Злоумышленники прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях, а сами - нанесли ущерб государству более чем 5 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

"Схема заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.

По предварительным данным, должностные лица Государственного предприятия МО Украины передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства. Все это делалось путем заключения фиктивных договоров хранения (оказание услуг)", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас на территории Государственного предприятия проводятся ряд следственных действий (обыска, выемки) с целью документирования противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению сделки проводятся совместно с Соломенским управлением полиции Главного управления полиции в г.Киеве под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры г. Киева.

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