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Новости Фото Оборона
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Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка СБУ разоблачила противоправную схему, которую организовали должностные лица одного из предприятий Министерства обороны Украины. Злоумышленники прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях, а сами - нанесли ущерб государству более чем 5 млн грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - СБУ 01

"Схема заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.

По предварительным данным, должностные лица Государственного предприятия МО Украины передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства. Все это делалось путем заключения фиктивных договоров хранения (оказание услуг)", - подчеркивается в сообщении.

Сейчас на территории Государственного предприятия проводятся ряд следственных действий (обыска, выемки) с целью документирования противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению сделки проводятся совместно с Соломенским управлением полиции Главного управления полиции в г.Киеве под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры г. Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Техобслуживание самолета Минобороны одной из зарубежных стран без разрешения: Сообщено о подозрении экс-гендиректору одного из предприятий "Укроборонпрома"

Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - СБУ 02
Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - СБУ 03
Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн, - СБУ 04

Автор: 

контрразведка (496) оборона (5205) СБУ (19898)


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Топ комментарии
+8
Дааааа, развел Зеленский воровство и коррупцию. Да еще в таких размерах, что Янукович плачет от зависти.
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10.06.2021 19:38
+7
Суки, тільки тирять, під час війни - розстріл, тільки кардинальні дії припинять цей бардак в країні.
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10.06.2021 19:31
+6
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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10.06.2021 19:41
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Правила форума Совет форумчан
що знов Свинарчуки ?
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10.06.2021 19:29 Ответить
А ну на вскидку, долго не задумываясь - был ли у нас хоть один президент который бы не воровал, не барыжил, и был не корумпированный ? Или хотя бы боролся со всем этим не из под палки - добровольно ?
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10.06.2021 19:35 Ответить
ні !
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10.06.2021 19:43 Ответить
Ніколи не було , тому і товчемось на одному місці вже 30 років
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10.06.2021 20:40 Ответить
І хто ж за нього жопу рвав? 😃
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11.06.2021 01:13 Ответить
Видадуть їм медалі і ордена, і будуть далі красти.
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10.06.2021 19:29 Ответить
Цікаво,скількох з цих крадіїв покарано???Скількі конфісковано награбованого майна???)))
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10.06.2021 19:39 Ответить
Суки, тільки тирять, під час війни - розстріл, тільки кардинальні дії припинять цей бардак в країні.
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10.06.2021 19:31 Ответить
Пані та які питання... ствол вам в руки, а не клаву... і вперед розстрілюйте.. акщо маєте на це повноваження... от тільки які і від кого? Бо 1917 рік ми вже давно пройшли!
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10.06.2021 19:52 Ответить
"не ровен час", країна на межі та й без Ваших міркувань обійдусь якось.
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10.06.2021 20:02 Ответить
Ой я вже бачу Вас з "лентами патронів" на перевіс... А деж ви були такі нев....ні у 2014 році?
Може в Іловайську.. або в Дебальцевому.. може в Широкіно??? от тільеи чомусь Я там вас не тільки не бачив а і не чув!!!!!!!!
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10.06.2021 20:10 Ответить
То може ви там повинні бути, а я вже в такому віці, що на фронт не беруть, але я набагато раніше на Донбасі заставляла їх спілкуватись українською мовою, це теж був фронт між рашинськими прихвостнями
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10.06.2021 20:17 Ответить
Так я там і був у свому далеко-післяафгансьеому віці... і не заквакав... ой меніж вже стільки...
І сепарів з кацапами виніс у світ "іний" що навіть більше чим моджахедів за 3- роки...
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10.06.2021 20:25 Ответить
Якщо в такому віці, то не кловуна треба вибирати, а про душу турбуватись.
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11.06.2021 01:15 Ответить
Ну що "паничка" всралася з відповіддю????
Героїня клавіатурна ти "наша"....
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10.06.2021 20:20 Ответить
ображати, це не на війні воювати і захищати країну, ось такі в нас "європейці"
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10.06.2021 20:25 Ответить
Ну просто звиздець!!!
Це Ви кому???...
Не плюйте у ветеранів... бо закон "бумеранга" ще ніхто не відмінив....
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10.06.2021 20:29 Ответить
ви чого до мене причепились і ще й погрожуєте, я до вас не зверталась
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10.06.2021 20:54 Ответить
Чему удивляться...
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10.06.2021 19:31 Ответить
Фамилии в студию и крупные сроки с конфискацией !!!
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10.06.2021 19:32 Ответить
Это при этом Говнокомандующем? Да вы шутите.😃
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10.06.2021 19:39 Ответить
Чиновники Минобороны разворовали государственных средств на 5 млн
С таким добром в НАТО не пустят...
Шо б для их бандитских масс, стоко золота за раз -- сразу стало основным аргументом! (с)
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10.06.2021 19:34 Ответить
Маловато будет, куда нолик подевали?
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10.06.2021 19:36 Ответить
там МИНИМУМ - два нолика потерялись...
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10.06.2021 19:43 Ответить
Дааааа, развел Зеленский воровство и коррупцию. Да еще в таких размерах, что Янукович плачет от зависти.
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10.06.2021 19:38 Ответить
Та ви що?... А хто вибрав того зеЛенського? Не ви???
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10.06.2021 20:02 Ответить
Нет не я. А вы, ваша родня, мои соседии, пара бывших сослуживцев один мой кум, ну и прочая туповатая публика ностальгирующая по совку или мечтающая о халяве.
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10.06.2021 21:38 Ответить
Бойцы вспоминают минувшие дни -- как вместе в окопах дрочили они...
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10.06.2021 20:09 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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10.06.2021 19:41 Ответить
Та, уже нихто ничего не имитирует... ...не заметил? *)
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10.06.2021 20:11 Ответить
кому война, а кому мать родна...
уже было?
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10.06.2021 19:49 Ответить
А бубачька в курсе?! Или идиот крыворожеский в доле?! Хотя, о чем я? Это ж всьо Порох винуватый. Как всегда и во всьом, впрочем
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10.06.2021 19:49 Ответить
должность обязывает
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10.06.2021 19:54 Ответить
Всього то... щось мало.
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10.06.2021 20:00 Ответить
суммы там другие, но 5 млн. - это мимо бубочки. а это уже крамола. мародеры...
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10.06.2021 20:04 Ответить
хищения военными в воюющей стране - расстрел на Майдане с конфискацией!
Семью в Сибирь... в магадан!
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10.06.2021 20:00 Ответить
Интересно, а сколько СБУ "заработало"?
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10.06.2021 20:01 Ответить
Ааааааа)))Порох сейчас ,в интервью,методично,с документами полностью размазал зекретина,дермака и биХуса-песня
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10.06.2021 20:04 Ответить
Гнидо-мародери...
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10.06.2021 20:10 Ответить
Что так мало? Они обычно крадут миллиардами, уплачивают "залоги" и снова крадут.
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10.06.2021 20:21 Ответить
5 млн. на всех? Может каждому? Поверю.
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10.06.2021 20:25 Ответить
Ну почему бы не повесить пару-тройку?
Старики гробовые несут волонтерам, дети копилки относят, а эти гниды жируют?!!
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10.06.2021 20:25 Ответить
Свинарчуки на місці
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10.06.2021 20:30 Ответить
БРЕХНЯ, воруют миллиардами, а миллионы там- это, как мелочь по карманам тырить.
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10.06.2021 20:36 Ответить
Та крали курва з 2014 року! І ці 5 лямів це сміх (!) це просто знайшли ці 5 лямів , а сотні лямів вже й не знайдуть ніколи
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10.06.2021 20:37 Ответить
тільки ленивий не говорить про корупцію в Міністерстві оборони України, але Президента і його команду мабуть влаштовують генерали-хабарники і директора-корупціонери, які активно і цілеспрямовано розкрадають держбюджет. Ці уклоністи вже довели армію до цугундера, замовлень на ******* техніку і ракетне озброєння станом на червень місяць не має і кошти ніхто не виділяє. За то генерали шикують.
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10.06.2021 20:39 Ответить
Директора держпідприємств всі новопризначені вже зеленими. Так що тут на старих нічого пиняти. Он сцикун купив снаряди до 100 мм. гармати по 770 евро за штуку, які Порох в 2017 році не купив по 440 доларів бо вони небезпечні (35 років). Причому підписав угоду чинуша, який у 2017 році відмовив у придбанні. Роблять все, щоб нічим і ні з чого було стріляти.
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10.06.2021 23:51 Ответить
наверное расстрою всех. речь идет про очень мелких чиновников.
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10.06.2021 20:59 Ответить
Ну,и.... кого-то посадят? Хрен!
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10.06.2021 21:21 Ответить
____Мост.Ночь. Висят все чиновники.Вниз головой.
Не висят?!Будут воровать и дальше. .ули тут думать....
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10.06.2021 22:41 Ответить
 
 