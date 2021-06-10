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Украина подписала с Италией межправительственное соглашение о полицейском сотрудничестве, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 июня, в Киеве министр внутренних дел, сопредседатель Украинской-итальянской межправительственной совета по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству Арсен Аваков и его визави министр иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо подписали межправительственное Соглашение о полицейском сотрудничестве. Документ позволит странам эффективно сотрудничать в правоохранительной сфере, в частности обмениваться оперативной информацией направления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

"Также в рамках встречи состоялось подписание протокола о намерениях между ГСЧС Украины и компанией Cela Industry по приобретению специализированного спасательного оборудования - пожарных подъемников, 30% их производства будет сосредоточено в Украине.

Арсен Аваков отметил, что кроме этого завершены все необходимые процедуры для продления межправительственного Соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения. Это позволит тысячам наших соотечественников не пересдавать экзамен по вождение в Италии. Продолжаются активные переговоры с итальянскими компаниями о сотрудничестве в инфраструктурных и проектах по безопасности, о строительстве новой техники при условии частичной локализации ее производства в Украине и активного финансового кредитования со стороны государственного экспортно-кредитного агентства Италии SACE и соответствующих государственных гарантий украинского правительства", - отмечается в сообщении.

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"Спасибо вам за визит. Он оказался очень плодотворным - заключили Соглашение о полицейском сотрудничестве, завершаем Соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, говорим о пожарные подъемники для нужд ГСЧС и о проект возведения скоростных железнодорожных путей. Мы уже ближе к Европе", - сказал Арсен Аваков.

В свою очередь министр иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо поблагодарил за плодотворное двустороннее сотрудничество ради развития Украины-итальянских отношений.

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"Сегодня мы подписали важное соглашение, касающееся полицейского сотрудничества. А также идет согласование нового межправительственного Соглашения о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, которая продлит действие предыдущего документа от 2015 года. Поэтому, я приглашаю вас, господин министр, в Рим, чтобы подписать соответствующий документ", - сказал он.

Луиджи Ди Майо отметил, что Украинско-итальянский межправительственный совет по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству продолжит более плодотворную работу.

Арсен Аваков подчеркнул, что продолжаются переговоры по перспективному проекту построения в Украине вместе с итальянскими партнерами новых скоростных железнодорожных путей.

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Украина подписала с Италией межправительственное соглашение о полицейском сотрудничестве, - МВД 01
Украина подписала с Италией межправительственное соглашение о полицейском сотрудничестве, - МВД 02
Украина подписала с Италией межправительственное соглашение о полицейском сотрудничестве, - МВД 03

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Италия (1645) МВД (9318)


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У французов вертолетов накупили а теперь пора закупить Феррари и Ламборгини для ментов
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10.06.2021 21:15 Ответить
Я жил недалеко от их управления дорожной полиции и они там ездили только на Альфа-Ромео,обычная полиция каталась на более скромных моделях.Помню заскочил на недельку домой и вижу картину как наши местные гаишники с толкача "семерку" заводят.
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10.06.2021 21:18 Ответить
Ну, кто бы сомневался. Теперь в усиленном режиме будут охранять недвижимость зеленского а Италии уже на основе договора. Официально, так сказать
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10.06.2021 21:15 Ответить
Ну і яка користь Україні від цієї угоди ??? Імітація бурхдивої державної діяльності триває !!!Чергова порція спагетті ,їжте зебілоїди ,необляпайтесь !!!)))
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10.06.2021 21:26 Ответить
Мафию они не победили у себя, чем они помогут Украине тогда, если у самих нету опыта победы??? И у Украины нету полиции, ибо она работает на организованную преступность! Но для отношений и связей стран - это хорошо. Нужно по другим направлениям Украине с Италией сотрудничать - культура и искусство например и т.п.
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10.06.2021 21:29 Ответить
а авакян все с "будущей землей обетованной" мосты наводит
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10.06.2021 21:50 Ответить
интересно...на судьбу Маркива это хоть никак не повлияет (а то апелляцию уже подали)
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10.06.2021 21:55 Ответить
Ну а мы заждались, когда вице-президент нарисуется рядом с земляком. И министр лицемерия был, и клоун, а самого горячего приверженца не отметили. Французское и итальянское гражданство нужно отрабатывать
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11.06.2021 19:06 Ответить
 
 