Украина подписала с Италией межправительственное соглашение о полицейском сотрудничестве, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

10 июня, в Киеве министр внутренних дел, сопредседатель Украинской-итальянской межправительственной совета по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству Арсен Аваков и его визави министр иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо подписали межправительственное Соглашение о полицейском сотрудничестве. Документ позволит странам эффективно сотрудничать в правоохранительной сфере, в частности обмениваться оперативной информацией направления.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте коммуникаций МВД.

"Также в рамках встречи состоялось подписание протокола о намерениях между ГСЧС Украины и компанией Cela Industry по приобретению специализированного спасательного оборудования - пожарных подъемников, 30% их производства будет сосредоточено в Украине.

Арсен Аваков отметил, что кроме этого завершены все необходимые процедуры для продления межправительственного Соглашения о взаимном признании и обмене национального водительского удостоверения. Это позволит тысячам наших соотечественников не пересдавать экзамен по вождение в Италии. Продолжаются активные переговоры с итальянскими компаниями о сотрудничестве в инфраструктурных и проектах по безопасности, о строительстве новой техники при условии частичной локализации ее производства в Украине и активного финансового кредитования со стороны государственного экспортно-кредитного агентства Италии SACE и соответствующих государственных гарантий украинского правительства", - отмечается в сообщении.

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"Спасибо вам за визит. Он оказался очень плодотворным - заключили Соглашение о полицейском сотрудничестве, завершаем Соглашение о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, говорим о пожарные подъемники для нужд ГСЧС и о проект возведения скоростных железнодорожных путей. Мы уже ближе к Европе", - сказал Арсен Аваков.

В свою очередь министр иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо поблагодарил за плодотворное двустороннее сотрудничество ради развития Украины-итальянских отношений.

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"Сегодня мы подписали важное соглашение, касающееся полицейского сотрудничества. А также идет согласование нового межправительственного Соглашения о взаимном признании и обмене удостоверений водителя, которая продлит действие предыдущего документа от 2015 года. Поэтому, я приглашаю вас, господин министр, в Рим, чтобы подписать соответствующий документ", - сказал он.

Луиджи Ди Майо отметил, что Украинско-итальянский межправительственный совет по экономическому, финансовому и промышленному сотрудничеству продолжит более плодотворную работу.

Арсен Аваков подчеркнул, что продолжаются переговоры по перспективному проекту построения в Украине вместе с итальянскими партнерами новых скоростных железнодорожных путей.

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