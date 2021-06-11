Стаховский об УЕФА: Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит и гроша. ФОТО

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на запрет УЕФА использовать слоган "Героям слава" на футболках сборной Украины по футболу.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже является политическим, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит и гроша. Это фото из далекого 2015-го... Потому что герои не умирают", – написал Стаховский, прикрепив фото своих кроссовок со слоганом "Героям слава" и добавив хештег #Небесная_Сотня.

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Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.