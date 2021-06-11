Стаховский об УЕФА: Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит и гроша. ФОТО
Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на запрет УЕФА использовать слоган "Героям слава" на футболках сборной Украины по футболу.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже является политическим, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит и гроша. Это фото из далекого 2015-го... Потому что герои не умирают", – написал Стаховский, прикрепив фото своих кроссовок со слоганом "Героям слава" и добавив хештег #Небесная_Сотня.
Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Вот и весь сказ.
Але є така постать серед учених. Це - Вернадський. На превеликий жаль більшість українців навіть не підозрюють подібних велетнів людської думки українського походження. Я тут в міру сил пропагую діяльність українця Алчевського. А відносно Вернадського, то думаю, що світ би не здивувався, якби ми відмітили його память у вигляді зображення на грошовій купюрі.
Про Петлюру. Вы, как и все мы, учили перевранную историю, где фигура Петлюра не только сильно искажена, но и умышленно замалчивалась Москвой, потому нас москали даже называют бандеровцами и никогда петлюровцами. Совсем недавно узнал, что Петлюра был неимоверно популярен среди украинцев, после победы большевиков и колонизации Украины. Но он не просто сидел в эмиграции, а активно готовился к возвращению в Украину. И тогда еврей Шврцбад, застрелил Симона Петлюру в Париже, а с помощью сфальсифицированных чекистами-евреями доказательств, был оправдан судом в Париже. Основным доказательством признали заявление Шварбурга, что петлюровцы устроили в Балте еврейский погром и перебили всю его семью. Но на самом деле погром устроили красные, командира которых очень обидел еврей-комиссар. Есть документы, что во время еврейского погрома Балта находилась под Красными, а не под Петлюровцами.
Суд не смутил даже такой факт, что на петлюровских деньгах надпись была на четырех языках: украинском, руском, польском и иврите!
Боялись в Москве Симона Петлюру и до сих пор боятся и его имени (как символа) и его идей!
Про Нестора Ивановича Махно мне как-то попалась очень интересная книга. Его Фигура так же сильно искажена и переврана большевиками. Это был Гений-самородок, для своего времени придумавший массу интересного и его реальный образ ну очень не совпадает с тем образом, что создан евреями-большевиками-чекистами.
Дійсно ж: нашу історію до сих пір не очистили від наносів брехні. Тож я не буду сперечатися. Бо у кожного є своє бачення тих подій.
которая сотрудничала и заключала договоры с нацистской Германией
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ!
"
Кто музыку заказывает, тот и танцует.
не сильно нагло?
Слава Богу, слава Україні, героям слава