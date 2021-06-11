В рамках инициативы "Допомога Схід" для больниц Донбасса прибыло медицинское оборудование на 8 млн грн, - Наев. ВИДЕО+ФОТО

В Краматорск двумя автопоездами доставили медицинское имущество стоимостью более 8 млн гривен. Гуманитарный груз поступил в Украину из Франции в рамках международной стратегической инициативы "Допомога Схід".

Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования Объединенных сил ВС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил основатель инициативы "Допомога Схід", командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, данное имущество уже скоро будет распределено между военными госпиталями и гражданскими учреждениями здравоохранения, расположенными в населенных пунктах, приближенных к линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил.

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- После разгрузки автопоездов и своевременного растаможивания гуманитарную помощь получат перинатальный центр и городские клинические больницы Краматорска, Мирнограда и Торецка, Днепропетровская областная детская клиническая больница, а также Военно-медицинские клинические центры Восточного и Северного регионов, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, новое медицинское оборудование поможет максимально облегчить и ускорить лечение и реабилитацию пациентов. Особенно тех, кто восстанавливается после тяжелых заболеваний, травм или сложных операций.

- Все оборудование современное и имеет высокие технические характеристики. Кроме того, оно позволит врачам внедрять новые методы диагностики и лечения, а также оказывать медицинскую помощь юным жителям региона на более высоком уровне, - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Следует отметить, что предоставление современного оборудования, создание комфортных условий для маленьких пациентов при получении медицинской помощи являются приоритетными направлениями работы стратегической гуманитарной инициативы "Допомога Схід", которую в апреле 2018 начал генерал-лейтенант Сергей Наев.

За это время к ее внедрению в жизнь присоединились Ассоциация "Медицинская и Благотворительная Помощь Франция - Украина" (руководитель Диана Дольс) и Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины во главе с Леонидом Костюченко.

Данный проект в Донецкой области поддержал народный депутат Украины Максим Ефимов, директор Благотворительного фонда "Наш Краматорск" Александр Шевченко, мэр города Краматорск Александр Гончаренко и председатель правления БО "Проект Варнавы" Владимир Любовецкий.







