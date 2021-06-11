"Всегда гордо говорю, что я украинец", - футболист Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени. ФОТО

Президент Владимир Зеленский наградил украинского футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.

Об этом сам Зозуля сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда - орден "За заслуги" III степени для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за награду.

Любите Украину 💙💛", - написал Зозуля.

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Он также процитировал слова известного украинского писателя Остапа Вышни: "Те дураки, которые кричат "националист", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира!"

Зозуля известен своей патриотической позицией и активной помощью украинской армии. Он является соучредителем благотворительного фонда "Народна армія", который занимается поддержкой ВСУ.

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Ранее Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность.