"Всегда гордо говорю, что я украинец", - футболист Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени. ФОТО
Президент Владимир Зеленский наградил украинского футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.
Об этом сам Зозуля сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда - орден "За заслуги" III степени для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за награду.
Любите Украину 💙💛", - написал Зозуля.
Он также процитировал слова известного украинского писателя Остапа Вышни: "Те дураки, которые кричат "националист", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира!"
Зозуля известен своей патриотической позицией и активной помощью украинской армии. Он является соучредителем благотворительного фонда "Народна армія", который занимается поддержкой ВСУ.
Ранее Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И к ***** "за долги" просился и ЗСУ баранами обзывал тоже не он.
главное чтобы Украина не додумалась становиться на колени -лично я перестану болеть за опущеных если они до этого додумаются
Ты цитируешь Остапа Вишню, а я хочу процитировать тебе другого, не менее известного украинца
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
НЕ МОЖНА ЛЮБИТИ НАРОДІВ ДРУГИХ,
КОЛИ ТИ НЕ ЛЮБИШ ВКРАЇНУ!..
Другого липня 1951 року центральний орган Комуністичної партії Радянського Союзу газета "Правда" друкує СТАТТЮ ЛАЗАРА КАГАНОВИЧА "Проти ідеологічних перекручень в літературі".
Ось що писалось в ній:
Вірш В.Сосюри "Любіть Україну" "викликає почуття розчарування і протесту... Не таку Україну оспівує у своєму вірші В.Сосюра. Під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору. Скажімо, Петлюра, Бендера і т. ін..." Це вже був вирок, що не підлягає оскарженню.
Вишня разоблачал деятельность украинских националистов-бандеровцев (например в рассказах «Самостійна дірка», «Чухраїнці»).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F ru.wikipedia.org › wiki › Остап_Вишня
И про национализм вы не туда попали, а то вот Остап Вишня "разоблачал деятельность украинских националистов"...
Пишаємося!