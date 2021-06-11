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"Всегда гордо говорю, что я украинец", - футболист Зозуля награжден орденом "За заслуги" III степени. ФОТО

Президент Владимир Зеленский наградил украинского футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.

Об этом сам Зозуля сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ. 

"В каком бы уголке мира я ни был, всегда гордо говорю, что я украинец. И сегодняшняя награда - орден "За заслуги" III степени для меня очень ценна. Искренне благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за награду. 
Любите Украину 💙💛", - написал Зозуля.

Всегда гордо говорю, что я украинец, - футболист Зозуля награжден орденом За заслуги III степени 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Болельщики сорвали матч второго дивизиона Испании, обзывая украинского нападающего Зозулю. Ла Лига поддержала решение судьи остановить матч в связи с оскорблениями и угрозами в адрес футболиста. ВИДЕО

Он также процитировал слова известного украинского писателя Остапа Вышни: "Те дураки, которые кричат "националист", не понимают и никогда не поймут, что я сумел объединить любовь к моему народу с любовью ко всем народам мира!"

Зозуля известен своей патриотической позицией и активной помощью украинской армии. Он является соучредителем благотворительного фонда "Народна армія", который занимается поддержкой ВСУ. 

Также смотрите: "Мы все - Зозуля", - болельщики вывесили баннер в поддержку украинского нападающего на матче второго дивизиона Испании. ФОТО

Ранее Зозуля получил медаль Минобороны за волонтерскую деятельность.

Зеленский Владимир (20362) награда (1798) футбол (3586) Зозуля Роман (54)


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Топ комментарии
+24
Вітання Патріоту Зозулі.
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11.06.2021 11:01
+14
а зеленский "украинец" - не удивляет?
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11.06.2021 11:01
+12
Cлавний парубок! Справжный козак і українець..
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11.06.2021 11:06
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Меня удивляют эти ордена 1,2,3 степени. Поочему не просто "За заслуги"? А третьей степени - это так себе заслуги, не очень?.. .
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11.06.2021 10:58 Ответить
а зеленский "украинец" - не удивляет?
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11.06.2021 11:01 Ответить
зелений українець це малорос.
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11.06.2021 11:02 Ответить
малороси то його ізбєратєлі. А воно ні те ні інше.
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11.06.2021 11:12 Ответить
Не, не удивляет. Эти ребята в любой стране под титульную нацию косят. Здесь они украинцы, в Германии - немцы. в Америке - американцы..
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11.06.2021 11:09 Ответить
в америках они свою страну шлюхой не обзывают.
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11.06.2021 11:11 Ответить
А Зюзя в Юрмале обозвал
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11.06.2021 11:20 Ответить
то видно был другой зюзя.
И к ***** "за долги" просился и ЗСУ баранами обзывал тоже не он.
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11.06.2021 11:25 Ответить
Евреи, никогда под титульную нацию не косят. Они пожалуй одна из немногих национальностей, которые почти не ассимилируются, они всегда держатся особняком и стараются не вступать в браки с "неевреями" (гоями). Отчасти именно поэтому их и не любят.
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11.06.2021 11:14 Ответить
А потім все життя плачуть, що в сусіда жінка гарна, а в нього єврейка.
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11.06.2021 11:33 Ответить
Ну совок же, чего Вы хотите.
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11.06.2021 11:30 Ответить
Вітання Патріоту Зозулі.
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11.06.2021 11:01 Ответить
Не радій занадто.
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11.06.2021 11:02 Ответить
Справжній українець!
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11.06.2021 11:05 Ответить
Специально погуглил! До 2018 (благо в гугле можно ограничить по датам) Зеленский НИКОГДА не говорил, что он украинец!!!!
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11.06.2021 11:16 Ответить
Я тут взагалі-то про Романа Зозулю, а Зеленський хто ж він як не українець, якщо тут народився, живе, любить країну, розмовляє українською і очолює цю чудову країну?
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11.06.2021 11:26 Ответить
Cлавний парубок! Справжный козак і українець..
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11.06.2021 11:06 Ответить
Футболисты сборной Шотландии не будут преклонять колено в поддержку движения BLM во время Евро-2020

главное чтобы Украина не додумалась становиться на колени -лично я перестану болеть за опущеных если они до этого додумаются
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11.06.2021 11:11 Ответить
Ты патриот, а вот Зеленский называл Украину "актрисой немецкого фильма для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны".
Ты цитируешь Остапа Вишню, а я хочу процитировать тебе другого, не менее известного украинца

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
НЕ МОЖНА ЛЮБИТИ НАРОДІВ ДРУГИХ,
КОЛИ ТИ НЕ ЛЮБИШ ВКРАЇНУ!..
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11.06.2021 11:19 Ответить
Нарешті почали нагороджувати за справжні цінності, за патріотизм і націоналізм.. Раніше державна нагорода давалась за лояльність до президента і як додатковий бонус для олігарха. Ось і маємо героя Литвина.
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11.06.2021 11:22 Ответить
«Любіть Україну!» - патріотичний вірш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сосюри , написаний в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві у травні https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 року .
Другого липня 1951 року центральний орган Комуністичної партії Радянського Союзу газета "Правда" друкує СТАТТЮ ЛАЗАРА КАГАНОВИЧА "Проти ідеологічних перекручень в літературі".
Ось що писалось в ній:
Вірш В.Сосюри "Любіть Україну" "викликає почуття розчарування і протесту... Не таку Україну оспівує у своєму вірші В.Сосюра. Під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору. Скажімо, Петлюра, Бендера і т. ін..." Це вже був вирок, що не підлягає оскарженню.

Вишня разоблачал деятельность украинских националистов-бандеровцев (​например в рассказах «Самостійна дірка», «Чухраїнці»).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F ru.wikipedia.org › wiki › Остап_Вишня
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11.06.2021 11:36 Ответить
А обзывать свою страну "актрисой немецкого фильма для взрослых" это справжні цінності?
И про национализм вы не туда попали, а то вот Остап Вишня "разоблачал деятельность украинских националистов"...
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11.06.2021 11:40 Ответить
Зозуля патриот, но пусть побольше читает и думает
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11.06.2021 11:46 Ответить
Респект Роману!
Пишаємося!
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11.06.2021 11:47 Ответить
Интересно! А как может человек с такой фамилией сказать что он ну например узбек?
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11.06.2021 12:02 Ответить
Роман много раз доказывал на деле что он настоящий патриот своей страны, даже в ущерб своей футбольной карьере!
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11.06.2021 13:31 Ответить
Зозуля - українець, а Зеля - чорті шо..
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11.06.2021 13:32 Ответить
Якби не подяка президенту --вулоб краще. А взагалі Зозуля --молодчина. На жаль в нас багато футболістів "кормильці" і їм "какая разніца" більше підходить.
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11.06.2021 16:33 Ответить
 
 