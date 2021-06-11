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На польско-украинской границе начали вакцинировать от коронавируса заробитчан. ФОТОрепортаж

В Польше недалеко от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня началась акция по вакцинации граждан Украины и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в РП.

Об этом сообщили в медицинском центре "Медик" с Жешува, который организует акцию добровольного прививки украинский сразу после пересечения границы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В трех пунктах пропуска ("Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин") эти временные пункты развернуты в местах сразу пересечения украино-польской границы. В пункте пропуска "Корчева-Краковец" вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров "Замехув" (MOP Zamiechow), примерно в 30 км. от границы.

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Временные пункты тестирования против COVID-19 и вакцинации будут круглосуточными.

На польско-украинской границе начали вакцинировать от коронавируса заробитчан 01
На польско-украинской границе начали вакцинировать от коронавируса заробитчан 02
На польско-украинской границе начали вакцинировать от коронавируса заробитчан 03

В медицинском центре пока не определились с началом вакцинации иностранцев вблизи двух других действующих пунктов пропуска на общей границе - "Долгобичув-Угринов" и "Будомеж-Грушев".

Как уверяют польские медики, без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут. В частности, тестирования от COVID-19 и последующее получение результата составляет 15 мин., сам же процесс заполнения анкеты, получения электронного направления и вакцинации - еще более 15 минут.

Кроме граждан Украины, которые будут иметь при себе подтверждающие документы о следовании на работу в Польшу (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше.

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В центре "Медик" заверили, что вакцинировать иностранцев будут всеми четырьмя вакцинами, которые сертифицированы в ЕС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) и которые доступны в Польше. В то же время, как сообщили агентству лица, которые в четверг вакцинировались в одном из этих временных пунктов, им предлагались на выбор вакцины Pfizer и AstraZeneca. После этого медики давали направление на получение второй дозы вакцины на 1 июля или позже. По распоряжению правительства Польши, с 1 июля лицо может получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

Общая процедура тестирования и дальнейшей вакцинации (вакцина является бесплатной) в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (около 1 тыс. гривень).

На сегодня в Польше выполнено уже более 23 млн прививок, более 9 млн человек полностью вакцинированы.

В Польше находится и работает более 1 млн граждан Украины.

Автор: 

вакцина (3815) граница (5270) карантин (16729) Польша (8410) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Тот неловкий момент, когда вся вэлич тупоголового картавого клоуна с треском рушится когда мир узнает, что за полгода, только 0.1% граждан вакцинированы нормальной вакциной. Зато не порошенко, правда идиоты 73%.
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11.06.2021 12:58
+5
В Украине уже 50+тыс розумних, которые не верили, что нужно носить маску и мыть руки. Легче их родственникам от этого не стало - похороны вещь дорогая.
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11.06.2021 13:01
+5
А до 2019 года все были безсмертные
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11.06.2021 14:23
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11.06.2021 12:24 Ответить
На каждого клиента по 40 минут, много желающих они уколят такими темпами 😷
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11.06.2021 12:31 Ответить
ще треба знайти дебілів .готових цим гавном ширятися)))
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11.06.2021 12:36 Ответить
Ну да, быдло скорее ковишидлом от индусов ширнется
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11.06.2021 12:40 Ответить
Розумні люди взагалі нічого собі колоти не будуть .а бидло нехай коле що хоче)
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11.06.2021 12:58 Ответить
В Украине уже 50+тыс розумних, которые не верили, что нужно носить маску и мыть руки. Легче их родственникам от этого не стало - похороны вещь дорогая.
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11.06.2021 13:01 Ответить
А до 2019 года все были безсмертные
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11.06.2021 14:23 Ответить
Свої байки -лякалки будеш розкаувати де інде .а я маючи відповідну освіту і безпосередньо працюючи в лікарні .знаю про що кажу.
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11.06.2021 21:25 Ответить
вряд ли там будет много желающих
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11.06.2021 14:07 Ответить
А хто буде за наслідки від вакцинації відповідати , тут мабуть примусово і без варіантів. всерівно через 2 роки поплошає
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11.06.2021 12:57 Ответить
Я смотрю ты родился поплошавым.
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11.06.2021 12:59 Ответить
А ти вже проколяний
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11.06.2021 13:03 Ответить
Тот неловкий момент, когда вся вэлич тупоголового картавого клоуна с треском рушится когда мир узнает, что за полгода, только 0.1% граждан вакцинированы нормальной вакциной. Зато не порошенко, правда идиоты 73%.
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11.06.2021 12:58 Ответить
Ты и суда любимого петю воткнул... Так сбегай поцелуй его в жопу!
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11.06.2021 18:44 Ответить
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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11.06.2021 23:54 Ответить
Ещё нужно крутить колесо от телеги и давать рабу смотреть на солнце, на предмет эпилепсии
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11.06.2021 13:05 Ответить
Я у неділю рухатимусь до Польщі, але оскільки отримав дві давки Астризенеки і маю всі документи, то вакцини у студентів і заробітчан не забиратиму.
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11.06.2021 13:56 Ответить
Это и есть одна из задумок "конца эпохи бедности" - чужой дядя вакцинируе, зачем самим тратится.Следующий пунктик - бесплатная раздача еды на границе и так далее.
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11.06.2021 14:24 Ответить
 
 