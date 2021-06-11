На польско-украинской границе начали вакцинировать от коронавируса заробитчан. ФОТОрепортаж

В Польше недалеко от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня началась акция по вакцинации граждан Украины и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в РП.

Об этом сообщили в медицинском центре "Медик" с Жешува, который организует акцию добровольного прививки украинский сразу после пересечения границы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В трех пунктах пропуска ("Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин") эти временные пункты развернуты в местах сразу пересечения украино-польской границы. В пункте пропуска "Корчева-Краковец" вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров "Замехув" (MOP Zamiechow), примерно в 30 км. от границы.

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Временные пункты тестирования против COVID-19 и вакцинации будут круглосуточными.







В медицинском центре пока не определились с началом вакцинации иностранцев вблизи двух других действующих пунктов пропуска на общей границе - "Долгобичув-Угринов" и "Будомеж-Грушев".

Как уверяют польские медики, без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут. В частности, тестирования от COVID-19 и последующее получение результата составляет 15 мин., сам же процесс заполнения анкеты, получения электронного направления и вакцинации - еще более 15 минут.

Кроме граждан Украины, которые будут иметь при себе подтверждающие документы о следовании на работу в Польшу (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше.

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В центре "Медик" заверили, что вакцинировать иностранцев будут всеми четырьмя вакцинами, которые сертифицированы в ЕС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) и которые доступны в Польше. В то же время, как сообщили агентству лица, которые в четверг вакцинировались в одном из этих временных пунктов, им предлагались на выбор вакцины Pfizer и AstraZeneca. После этого медики давали направление на получение второй дозы вакцины на 1 июля или позже. По распоряжению правительства Польши, с 1 июля лицо может получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

Общая процедура тестирования и дальнейшей вакцинации (вакцина является бесплатной) в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (около 1 тыс. гривень).

На сегодня в Польше выполнено уже более 23 млн прививок, более 9 млн человек полностью вакцинированы.

В Польше находится и работает более 1 млн граждан Украины.