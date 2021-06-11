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Военнослужащего ВСУ завербовали террористы "МГБ ДНР", был готов проводить диверсии против украинских воинов, - контрразведка СБУ. ФОТО

Военнослужащего ВСУ завербовали террористы

Контрразведка СБУ задержала украинского военнослужащего, который был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС. Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских воинов. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.

Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Военнослужащего ВСУ завербовали террористы МГБ ДНР, был готов проводить диверсии против украинских воинов, - контрразведка СБУ 01

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19898) военнослужащие (6137) наемники рф (2080) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+19
мале чмо.
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11.06.2021 13:22
+16
Така криса...
Посадить його довічно з конфіскацією.
Я от думаю, що в нас мале покарання за зраду. Тому і не бояться такі виродки нічого.
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11.06.2021 13:25
+10
А Зеля мріє інтегрувати ДЬІРУ в Україну.
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11.06.2021 13:26
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мале чмо.
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11.06.2021 13:22 Ответить
Это не тот, что вчера бегал по Киеву в трусах? Видать решил отдохнуть лет так десять с конфискацией. Урод.
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11.06.2021 13:24 Ответить
Така криса...
Посадить його довічно з конфіскацією.
Я от думаю, що в нас мале покарання за зраду. Тому і не бояться такі виродки нічого.
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11.06.2021 13:25 Ответить
За предательство в Украине практически нет вообще ответственности а та что есть размыта всякими условностями до такой степени что за предательство ещё и медаль могут дать и во власть избрать и таких случаев в Украине масса. Штепа,Добкин с Кернесом чуть не сдавшие Харьков в 2014,Аксёнов выбранный депутатом ВР и допущенный к выборам вместо пожизненного,Портнов,Ермак,Татаров и сотни других существ,да и сам Зеленский с червоточиной открыто работающих на спецслужбы РФ и при этом у них всё в "шоколаде". Ко всему этому добавьте сюда ещё и большую часть судов Украины где засели тоже далеко не патриоты Украины а в основном скрытые российские подданные и вот перед вами "картина маслом".
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12.06.2021 12:26 Ответить
А Зеля мріє інтегрувати ДЬІРУ в Україну.
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11.06.2021 13:26 Ответить
Вот же, ****, прыщ на фото, а туда же: он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских воиновИсточник: https://censor.net/ru/p3270839
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11.06.2021 13:26 Ответить
Ймовірно, руцкоязичний.
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22.10.2021 19:53 Ответить
на обмен падлу и на подвал пусть примут малоросы
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11.06.2021 13:33 Ответить
вони його приймуть і призначать зразу командиром диверсійної армії!
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11.06.2021 13:51 Ответить
Ой чую і насидиться він під домашнім арештом... Це ж не вкрасти блок цигарок або мобільник! Це всього-лише державна зрада та підготовка террористичних актів, а не ціла крадіжка!!!
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11.06.2021 13:51 Ответить
Медведчуку також приписують державну зраду - під домашнім арештом, а ще сепар і зрадник Левченко повернувся... Бувший нач. донецької міліції, який ще 2014 році кинув підлеглих поновився на посаді недавно і ще отримає українську пенсію замість тв'яязниці...
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11.06.2021 14:01 Ответить
Покидьок...
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11.06.2021 15:26 Ответить
О таких случаях в стране знать не должны,-по-тихому прикопали и хрен с ним.
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11.06.2021 15:39 Ответить
я не вірю, я служив 4 роки , це не 15 рік , може піймали ..... офіцер може тільки оперативна інфа за час до виходу солдат взагалі не може
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11.06.2021 17:05 Ответить
злити бойву інфу солдат не може,офіцер за добу , бригадна за три доби це зараз допуск до інфи
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11.06.2021 17:08 Ответить
Уважнiше перечитай статтю! Поняття "iнфа"- дуже широке, та й використати цього обсоса штучно, як мавпу з ф-1, дуже вигiдно лугандоно-iхтамнэтам! Його прирiвняно( у штатному рокладi лугандонцiв) до гандона, чи шматка туалетного папiру.
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12.06.2021 12:08 Ответить
Зезулька це тупоголовий зрадник , виїжджає в президенстві на понтах...які йому легалізували 73 % наших ідіотів ! тоска....
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12.06.2021 11:56 Ответить
так шо вже казати про таких "військових " коли Зезюлька та вся ОП зрада на зраді ,та зрадою погоняє !!!
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12.06.2021 12:06 Ответить
 
 