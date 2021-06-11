Военнослужащего ВСУ завербовали террористы "МГБ ДНР", был готов проводить диверсии против украинских воинов, - контрразведка СБУ. ФОТО
Контрразведка СБУ задержала украинского военнослужащего, который был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС. Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских воинов. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.
Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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Посадить його довічно з конфіскацією.
Я от думаю, що в нас мале покарання за зраду. Тому і не бояться такі виродки нічого.