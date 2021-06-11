Пограничник организовал масштабную схему по растаможке евроблях: за каждый автомобиль брал $600, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, который брал взятки с граждан Украины и иностранцев за ввоз автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей в режиме временного ввоза без соответствующих оснований и документов. За каждое "оформлено" авто он брал 600 долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно заменить около 50% сотрудников таможни, - Рябикин

Следователи ГБР задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды.

Начальнику подразделения сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также читайте: Задержанный с $700 тыс. начальник таможенного поста Бурдейный объяснял свои доходы "родителями-заробитчанами", - журналист. ВИДЕО

Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.

Процессуальное руководство досудебным расследования в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.