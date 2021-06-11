Пограничник организовал масштабную схему по растаможке евроблях: за каждый автомобиль брал $600, - ГБР. ФОТО
Следователи Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, который брал взятки с граждан Украины и иностранцев за ввоз автомобилей на иностранной регистрации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
Установлено, что пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей в режиме временного ввоза без соответствующих оснований и документов. За каждое "оформлено" авто он брал 600 долларов США.
Следователи ГБР задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды.
Начальнику подразделения сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.
Процессуальное руководство досудебным расследования в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.
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Ашотама з 700000 $$>?
От як 100 млрд. грн. на дороги зараз пиляти будуть без тендеру. Усе буде по закону, бо закон такий прийняли
Ім окремо розвозять ..., дивлячись на іх статки та майно на посадах держслужби, корупція подолана...
Треба в НАТО...