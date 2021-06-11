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Пограничник организовал масштабную схему по растаможке евроблях: за каждый автомобиль брал $600, - ГБР. ФОТО

Следователи Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Госпогранслужбы сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений Луцкого пограничного отряда, который брал взятки с граждан Украины и иностранцев за ввоз автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

Установлено, что пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей в режиме временного ввоза без соответствующих оснований и документов. За каждое "оформлено" авто он брал 600 долларов США.

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Следователи ГБР задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды.

Начальнику подразделения сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Пограничник организовал масштабную схему по растаможке евроблях: за каждый автомобиль брал $600, - ГБР 01

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.

Процессуальное руководство досудебным расследования в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

коррупция (8560) таможня (1959) ГБР (2989) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+8
Одинакі приречені на провал. Конкурент. Був би у зеленій схемі, все було би Ok.
От як 100 млрд. грн. на дороги зараз пиляти будуть без тендеру. Усе буде по закону, бо закон такий прийняли
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11.06.2021 15:50
+7
Стрєлочник, к гадалкє нє хаді..
Ашотама з 700000 $$>?
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11.06.2021 15:49
+7
Ключовим в такого типу статтях є: "В случае доказательства вины ему грозит..." Звучить страшно, а піпл хаває. Бо на доведення вини із усіма перенесеннями засідань, хворобами адвокатів та свідків, змінами в судочинстві і т.п. ще років 7 пойде. А там "або хан помре, або ішак здохне"(с).
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11.06.2021 15:55
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Дать ему год условно, взять на госслужбу и если не покажет результат на благо страны , посадить на 10....Покажет, в министры с продолжением условного срока...
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11.06.2021 15:46 Ответить
Стрєлочник, к гадалкє нє хаді..
Ашотама з 700000 $$>?
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11.06.2021 15:49 Ответить
пошли по адресату
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11.06.2021 15:55 Ответить
За ними приезжал Зеленский!!!
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11.06.2021 21:26 Ответить
Одинакі приречені на провал. Конкурент. Був би у зеленій схемі, все було би Ok.
От як 100 млрд. грн. на дороги зараз пиляти будуть без тендеру. Усе буде по закону, бо закон такий прийняли
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11.06.2021 15:50 Ответить
но клиенты были очень довольны, сервис
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11.06.2021 15:54 Ответить
А чего на фото таможенник мордой в пол лежит если пограничник организовал?
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11.06.2021 15:54 Ответить
а того в сортире утопили...
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11.06.2021 16:08 Ответить
Ключовим в такого типу статтях є: "В случае доказательства вины ему грозит..." Звучить страшно, а піпл хаває. Бо на доведення вини із усіма перенесеннями засідань, хворобами адвокатів та свідків, змінами в судочинстві і т.п. ще років 7 пойде. А там "або хан помре, або ішак здохне"(с).
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11.06.2021 15:55 Ответить
это вам не 5 лярдов, тут сажать надо..
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11.06.2021 15:56 Ответить
А можно его схему распространить в государственных масштабах? Ну позязя!!!
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11.06.2021 16:07 Ответить
Сбушники замість прикордонника пов'язали радника митної служби третього рангу. Негайно відпустіть і просіть пробачення! Волю чесному митнику, тюрма злодію-прикордоннику! А сбушників на переатестацію і скорочення!
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11.06.2021 16:15 Ответить
А на фотографии к статье таможенниик вроде, так при чём тут пограничник? Не понято!
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11.06.2021 16:16 Ответить
600 баксів? Недорогий "хозяїн граници". Бо уце ж від ділився, не все ж собі брав. А може перестав ділитися, то його й здали свої?
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11.06.2021 16:39 Ответить
Как можно разработать какую то свою схему, если должна быть одна, понятная для всех схема растаможки? Украина- дивная страна, где дурачок стал её главой, а пограничник (какой то) разработал своё законадательство
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11.06.2021 18:07 Ответить
И без никаких протестов и принятия законов, сам себе потихонечку😁😁😁😁
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11.06.2021 18:09 Ответить
Красава нашо вестися придуркам
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11.06.2021 20:23 Ответить
Офис простых решений опубликовал калькулятор растаможки, но почему забыл про льготный период растаможки? Или что мешало простому решению в льготный период? Зато хрень разную на своём телеграмм канале постят как они бегают по утрам...
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12.06.2021 09:48 Ответить
Але керівництво тут ні до чого не причетні ....
Ім окремо розвозять ..., дивлячись на іх статки та майно на посадах держслужби, корупція подолана...
Треба в НАТО...
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13.06.2021 10:57 Ответить
 
 