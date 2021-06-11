В Нафтогаз пришла с обысками Фискальная служба. ФОТО
Обыски проводят по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн.
Об этом пресс-служба Фискальной службы сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Начиная с октября 2015 года по настоящее время должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС", - сказано в ее сообщении.
В ГФС утверждают, что должностные лица Нафтогаза не подавали в Энергетическую таможню полный пакет документов.
"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы относительно поставок газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - пояснили в ГФС.
Там обещают дать правовую оценку действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ГФС.
"Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена в ходе судебно-экономической экспертизы. Следствие продолжается", - добавили в ГФС.
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У нас своей добычи нету или население в каждом дворе кирпичи обжигает?
Ещё со времён кучмо вопрос о собственной добыче и цене по 50 долл орет))
А це означає, кредитів МВФ не буде, допомога Заходу зменьшиться.
От і буде президент звинувачувати Захід, МВФ, США. Бояр уже мало
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
13,5 млрд. - 100%
Ну, якщо ціна газу без ПДВ була 4 грн., то це означає, що Нафтогаз продав 3,375 млрд. куб. м з труби?
А в трубу стільки влізти може? Сумніваюсь
https://hromadske.ua/posts/ukraina-vzhe-1000-dniv-ne-kupuie-haz-u-rosii
не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ "Газпром" (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.
Зомби налоговая полиция устраивает маски шоу в Нафтогазе.
Обвиняя в том, что не приняли, российский газ у Газпрома в ОРДЛО.
Т е фактически хотят спросить, почему Украина не платит Газпрому за газ, который потребляют в ЛНР и ДНР.
Спонсор вопроса - Газпром.
Не УЕФА единым.