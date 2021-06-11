В Нафтогаз пришла с обысками Фискальная служба. ФОТО

Обыски проводят по делу об уклонении от уплаты НДС на 2,7 млрд грн.

Об этом пресс-служба Фискальной службы сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с октября 2015 года по настоящее время должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд грн НДС", - сказано в ее сообщении.

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В ГФС утверждают, что должностные лица Нафтогаза не подавали в Энергетическую таможню полный пакет документов.

"Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК "Нафтогаз Украины" не оформляет документы относительно поставок газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС, в результате чего операции по поставке газа документально не оформляются", - пояснили в ГФС.

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Там обещают дать правовую оценку действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ГФС.

"Окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена ​​в ходе судебно-экономической экспертизы. Следствие продолжается", - добавили в ГФС.