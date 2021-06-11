Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа "Wing". ФОТОрепортаж

Для военнослужащих отдельных бригад морской пехоты представителями морской пехоты США был проведен курс подготовки инструкторов, которые в дальнейшем будут обучать личный состав использовать маломерные катера типа "Wing". Курс проходил в Николаеве и продолжался около двух недель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Украинские морские пехотинцы изучали как подготовить катер к выходу, правильно транспортировать, управлять и эксплуатировать на воде.

"Как при подготовке лодок, так уже и на воде, каждый член экипажа должен досконально знать свои действия, свое место, оперативно и четко выполнять указания командира группы. Например, задача рулевого заключается в том, чтобы доставить десант на берег, скрыть лодку и остаться на охране. Свои обязанности есть у каждого, кто находится на борту лодки. Важно, что после усвоения всех начальных элементов, американские инструкторы приступили к практическим тренировкам на воде", - отметил представитель 36-й ОБрМП майор Алексей Булахов.





Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США передали ВМС Украины 10 скоростных катеров Willard и 70 надувных лодок Zodiac. ФОТОрепортаж





Во время финального занятия морские пехотинцы должны были сдать экзамен. Так, за отведенное время, они должны были подготовить лодку к эксплуатации. Следующим этапом стало преодоление быгом трех километрового расстоянии с лодкой на плечах и спуск ее на воду. Далее проводилось преодоления дистанции на воде, во время которой лодка несколько раз переворачивали. В этих обстоятельствах военнослужащим нужно было быстро вернуться на борт, и как можно быстрее добраться до берега.

Если происходит переворачивание лодки, или кто-то выпал за борт во время качки, согласно нормативам, у экипажа есть до 30 секунд, чтобы все были снова на борту и продолжили выполнение задачи. Стоит отметить, что каждый этап этого экзамена имел определенные временные рамки и проверялся американскими инструкторами на правильность выполнения.









Также читайте: Вооружение, небоевое снаряжение, инструкторы: Пентагон заверил, что продолжит поддерживать Украину на фоне обострения с РФ

По завершении курса военнослужащие получат соответствующие сертификаты и будут проводить подготовку экипажей катеров типа "Wing" уже в своих подразделениях. В будущем планируется провести еще один курс подобного характера, но усложненный наличием дополнительного снаряжения и оружия в средствах защиты и с использованием специальных двигателей.