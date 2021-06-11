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Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа "Wing". ФОТОрепортаж

Для военнослужащих отдельных бригад морской пехоты представителями морской пехоты США был проведен курс подготовки инструкторов, которые в дальнейшем будут обучать личный состав использовать маломерные катера типа "Wing". Курс проходил в Николаеве и продолжался около двух недель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 01

Украинские морские пехотинцы изучали как подготовить катер к выходу, правильно транспортировать, управлять и эксплуатировать на воде.

Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 02

"Как при подготовке лодок, так уже и на воде, каждый член экипажа должен досконально знать свои действия, свое место, оперативно и четко выполнять указания командира группы. Например, задача рулевого заключается в том, чтобы доставить десант на берег, скрыть лодку и остаться на охране. Свои обязанности есть у каждого, кто находится на борту лодки. Важно, что после усвоения всех начальных элементов, американские инструкторы приступили к практическим тренировкам на воде", - отметил представитель 36-й ОБрМП майор Алексей Булахов.

Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 03
Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 04

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Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 05
Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 06

Во время финального занятия морские пехотинцы должны были сдать экзамен. Так, за отведенное время, они должны были подготовить лодку к эксплуатации. Следующим этапом стало преодоление быгом трех километрового расстоянии с лодкой на плечах и спуск ее на воду. Далее проводилось преодоления дистанции на воде, во время которой лодка несколько раз переворачивали. В этих обстоятельствах военнослужащим нужно было быстро вернуться на борт, и как можно быстрее добраться до берега.

Если происходит переворачивание лодки, или кто-то выпал за борт во время качки, согласно нормативам, у экипажа есть до 30 секунд, чтобы все были снова на борту и продолжили выполнение задачи. Стоит отметить, что каждый этап этого экзамена имел определенные временные рамки и проверялся американскими инструкторами на правильность выполнения.

Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 07
Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 08
Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 09
Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 10

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Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 11

По завершении курса военнослужащие получат соответствующие сертификаты и будут проводить подготовку экипажей катеров типа "Wing" уже в своих подразделениях. В будущем планируется провести еще один курс подобного характера, но усложненный наличием дополнительного снаряжения и оружия в средствах защиты и с использованием специальных двигателей.

Американские инструкторы провели для украинских морпехов курс по применению маломерных катеров типа Wing 12

Автор: 

ВМС (1467) Николаев (2152) оборона (5205) США (26652) военные учения (3457) 36 отдельная бригада морской пехоты (205)


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Морпехів поздоровляю з відкриттям купального сезону !

приємно бачити скільки молодих і сильних - "фігурних", хлопців з'явилось в наших ВСУ
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11.06.2021 17:11 Ответить
Ценитель фiгурних хлопцiв?)
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11.06.2021 17:39 Ответить
авжеж!
ціную молодих накачаних хлопців-морпехів - наших Захисників від орди !

а тобі до вподоби совкові генерали-лантухи ?
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11.06.2021 17:49 Ответить
З російського сегменту але багато хто зрозуміє: "Мужики в форме"
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11.06.2021 19:42 Ответить
В наших бракон'єрів таких-хоч греблю гати.
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11.06.2021 17:42 Ответить
на рыбалку техника то шо надо
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11.06.2021 18:35 Ответить
Вода ж холодна! Брррр...
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11.06.2021 18:37 Ответить
Коли у нас анонсували створення москітного флоту я уявляв його іншим
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12.06.2021 04:32 Ответить
 
 