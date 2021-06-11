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"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу. ФОТОрепортаж

Сотрудники посольства Канады в Украине сфотографировались в футболках национальной сборной по футболу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства. 

"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!", - отметили в посольстве и опубликовали соотвествующие фото.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу планирует играть в форме с надписью "Героям слава", - пресс-аташе УАФ Глывинский

Новый дресс-код, - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу 01
Новый дресс-код, - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу 02
Новый дресс-код, - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу 03

Также читайте: УАФ утвердила футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Канада (2078) посольство (1081) сборная по футболу (296) футбол (3586) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+53
Крутезно !
От хто нас дійсно підтримує.
Велика подяка !
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11.06.2021 17:51
+41
США, Британія, Канада.....
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11.06.2021 17:54
+41
+ Польща, Литва, Латвія, Естонія.
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11.06.2021 17:59
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Молодца!
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11.06.2021 17:51 Ответить
Крутезно !
От хто нас дійсно підтримує.
Велика подяка !
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11.06.2021 17:51 Ответить
США, Британія, Канада.....
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11.06.2021 17:54 Ответить
+ Польща, Литва, Латвія, Естонія.
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11.06.2021 17:59 Ответить
+ Чешская республика
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11.06.2021 18:05 Ответить
Как я это люблю ! THANKS FRIENDS !
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11.06.2021 22:40 Ответить
Это прямо какой-то флешмоб! Рашка сегодня побьёт все рекорды по самоубийствам.
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11.06.2021 17:52 Ответить
Туды им и дорога!
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11.06.2021 19:41 Ответить
От хто, насправді, наш братній народ! Дякуємо! Слава Канаді!
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11.06.2021 17:52 Ответить
стильні футболки до вподоби гарним людям !
а мацкалю то - смерть !
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11.06.2021 17:53 Ответить
Манька-стакан может выкусить!
Дякуемо друзі!
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11.06.2021 17:53 Ответить
А на стадіонах Євро ...знову знаменний *хіт * ..
..."Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 3185
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11.06.2021 17:54 Ответить
офигенно смотрится форма даже на них, неспортивных!
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11.06.2021 17:54 Ответить
Кацапчики сами того не ведая(тупые они) не хилую рекламу провели для Нас !!! Слава Украине !!
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11.06.2021 17:54 Ответить
Героям слава !!!
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11.06.2021 18:34 Ответить
"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 2591
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11.06.2021 17:55 Ответить
А криворожский черт до сих пор сцит надеть футболку с украинским крымом. Ведь его вилла на юбк оформлена по кацапским законам.
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11.06.2021 17:55 Ответить
Дякуємо Друзі!
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11.06.2021 17:55 Ответить
"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 9701
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11.06.2021 17:56 Ответить
посольства всіх країн НАТО і ЄС підтримають Україну такими флеш-мобами. Хіба що - Нідерланди, Австрія і П.Македонія - після групового турніру.
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11.06.2021 18:01 Ответить
Рэспект!
Это вам не писюанист со своей шиксой в косоволодьках.
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11.06.2021 18:02 Ответить
А как же немцы и французы,к тому же футбольные нации которые говорят что на нашей стороне?
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11.06.2021 18:02 Ответить
британці вже флешмобили - читай вранішню інфу.
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11.06.2021 18:05 Ответить
За британцев в курсе,я про франзузов и немцев
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11.06.2021 18:19 Ответить
Вони цього не зроблять.
До речі, від них нікого не було на Параді, коли брали участь країни НАТО.
Це - показово.
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12.06.2021 04:04 Ответить
"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 2115
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11.06.2021 18:06 Ответить
https://twitter.com/falledlenin
https://twitter.com/falledlenin

Український часопис

@falledlenin


В цей день 1983 року у Куп'янську народився Юрій Анікєєв - чемпіон світу 2004 з шашок-64, чемпіон світу 2016 з швидких міжн.шашок. У 2017 за відмову зняти вишиванку був відсторонений на 3 роки від змагань Міжн.федерації шашок, де керівник і 6 членів з 8 складають росіяни.
"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 5281 "Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 2580
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11.06.2021 18:39 Ответить
У відповідь
https://twitter.com/falledlenin @falledlenin

На даний час згідно рішення Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS) претензії недійсні, трирічна дискваліфікація повністю анульована, Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тис. швейцарських франків, покрити витрати за хід судового процесу
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11.06.2021 18:39 Ответить
Уважение за позицию!
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12.06.2021 00:59 Ответить
дякуємо, дорога Канадо!

"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 4699
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11.06.2021 18:47 Ответить
"Ніщо не зупинить ідею час якої настав"

С.А. Бандера
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11.06.2021 19:10 Ответить
Всім друзям , які підтримують Україну , щира подяка
і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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11.06.2021 19:11 Ответить
Слава Украине! Героям Слава!
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11.06.2021 19:12 Ответить
Наши люди.
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11.06.2021 19:18 Ответить
C'est bien !
А то я вже вчора аж переживати почала: американці з британцями вдягнули, а канадці щось не ворушаться.
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12.06.2021 04:02 Ответить
 
 