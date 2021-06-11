"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу. ФОТОрепортаж

Сотрудники посольства Канады в Украине сфотографировались в футболках национальной сборной по футболу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.

"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!", - отметили в посольстве и опубликовали соотвествующие фото.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.