"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу. ФОТОрепортаж
Сотрудники посольства Канады в Украине сфотографировались в футболках национальной сборной по футболу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства.
"Новый дресс-код в посольстве Канады в Украине? Хорошей всем пятницы!", - отметили в посольстве и опубликовали соотвествующие фото.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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От хто нас дійсно підтримує.
Велика подяка !
а мацкалю то - смерть !
Дякуемо друзі!
...
Это вам не писюанист со своей шиксой в косоволодьках.
До речі, від них нікого не було на Параді, коли брали участь країни НАТО.
Це - показово.
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Український часопис
@falledlenin
В цей день 1983 року у Куп'янську народився Юрій Анікєєв - чемпіон світу 2004 з шашок-64, чемпіон світу 2016 з швидких міжн.шашок. У 2017 за відмову зняти вишиванку був відсторонений на 3 роки від змагань Міжн.федерації шашок, де керівник і 6 членів з 8 складають росіяни.
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На даний час згідно рішення Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS) претензії недійсні, трирічна дискваліфікація повністю анульована, Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тис. швейцарських франків, покрити витрати за хід судового процесу
С.А. Бандера
і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
А то я вже вчора аж переживати почала: американці з британцями вдягнули, а канадці щось не ворушаться.