"Бельгия VS оккупанты", - скадовский бар с особым патриотизмом подошел к анонсу матчей Евро-2020. ФОТО

В Скадовске Херсонской области на рекламной вывеске бара размещен анонс ближайших матчей Евро-2020. Примечательно, что сборная РФ по футболу в нем значится как "оккупанты".

Об этом пишет в Фейсбуке пользователь под ником Vitaly Po, информирует Цензор.НЕТ.

"Херсонщина сказочная, не за русский мир", - прокомментировал он данную вывеску.

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