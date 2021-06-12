"Бельгия VS оккупанты", - скадовский бар с особым патриотизмом подошел к анонсу матчей Евро-2020. ФОТО
В Скадовске Херсонской области на рекламной вывеске бара размещен анонс ближайших матчей Евро-2020. Примечательно, что сборная РФ по футболу в нем значится как "оккупанты".
Об этом пишет в Фейсбуке пользователь под ником Vitaly Po, информирует Цензор.НЕТ.
"Херсонщина сказочная, не за русский мир", - прокомментировал он данную вывеску.
Топ комментарии
+65 Andy Jumeirach
показать весь комментарий12.06.2021 09:03
+63 Ольга Мартынюк #458587
показать весь комментарий12.06.2021 08:59
+45 Благо Вещатель
показать весь комментарий12.06.2021 08:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://fb.watch/642i2tpk7K/
Можна на наступний раз - козломорді написати ?
Очередь из машин скорой помощи, как пишет интернет-издание «Фонтанка», выстроилась у Александровской больницы в Петербурге. Днем там находились около 20 машин. Ранее очевидцы утверждали, что у Покровской больницы также периодически появляются очереди «скорых». В северной столице пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу. Уже завтра на стадионе «Крестовский» сборная России сыграет с командой Бельгии.
----------------Матчи будут проходить при зрителяхипри самой высокой в Европе заболеваемости ковидом.Кстати, Спутник - пустышка, это подтверждает сестра Шойгу, накануне успешно добравшаяся до Ада.
Ещё легко отделался. Для остроты ощущений надо было попробовать прилететь в аэропорт Тель Авива с печатью Ирана в паспорте
Проти рашки болів завжди, як тільки Україна стала виставляти свої національні команди...
Але після 2014 року, я Бельгії все прощаю)) і палко вітаю, коли взувавають тих що з мещерських боліт..