ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
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А вот Геннадий Курочка поделился в сети идеями, как могла бы выглядеть футбольная форма сборной России Евро-2020 с учетом всех "заслуг" страны:
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Кругом одни русофобы собрались
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У-бийца и урод, которых не было в Мировой истории
Т-иран и вор в законе
И-род окаянный
Н-егодяй,подлец,шантажист,отравитель...,а любимая игра фюрера, ЗАХВАТ заложников...чисто забава чЛенина во времена Красного террора в 1918 году...
Блиин.., с зЕлохом, вряд ли что получится...
А вот теперь пусть кто- нибудь что-нибудь скажет!