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ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 01

ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс": поверх надписи "Героям Слава!" добавят карту с Крымом. ФОТО

ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": УАФ утвердила футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко


ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов о скандале с формой: УЕФА под давлением Путина вмешивается во внутренние дела Украины


ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 05

ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную"

ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 07

А вот Геннадий Курочка поделился в сети  идеями, как могла бы выглядеть футбольная форма сборной России Евро-2020 с учетом всех "заслуг" страны:

ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 08
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 09
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 10
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 11
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 12
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 13
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 14
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 15
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 16
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 17
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 18
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России 19

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

путин владимир (31247) сборная по футболу (296) УЕФА (342) фотожаба (14376) Евро-2020 (105)


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Топ комментарии
+61
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 9417
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12.06.2021 09:36
+55
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 717

...
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12.06.2021 10:02
+42
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 7116
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12.06.2021 09:57
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Спереди ПУТИН ***** ,сзади СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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12.06.2021 09:31 Ответить
Не Жалеешь ты нашего преЗЕдента. Да он от такой формы обосреться!
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12.06.2021 09:34 Ответить
Пономаренко,если ты "отвечаешь по пацански" за свой треп,пообещай,что выльешь на себя ведро говна,если увидишь Зе в футболке сборной Украины со всеми надписями.Слава Україні ! Героям Слава!
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12.06.2021 15:22 Ответить
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії - Цензор.НЕТ 9973
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12.06.2021 20:44 Ответить
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 709ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 5819
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12.06.2021 09:35 Ответить
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 9272
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12.06.2021 09:36 Ответить
Куры должны быть двухголовые
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12.06.2021 09:52 Ответить
комент на 100000000 балів!
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12.06.2021 11:32 Ответить
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 9417
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12.06.2021 09:36 Ответить
Там подсказать нужно скадовску, что матч с Уэльсом тоже нужно трошки подкорректировать. "Уэльс-Хитрожопые".
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12.06.2021 09:42 Ответить
Дануна эти фотожабыю...
ПТН-******...
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12.06.2021 09:45 Ответить
UEFA - GUANO! 💸💶💷💵
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12.06.2021 09:49 Ответить
Та шож такое
Кругом одни русофобы собрались
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12.06.2021 09:51 Ответить
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 7116
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12.06.2021 09:57 Ответить
пишем сюда https://www.facebook.com/uefa и сюда https://www.facebook.com/EURO2020 там много наших оставили пост) ближе к вечеру к 22:00 к матчу окупанты-Бельгия выходят посты с представлениям команд или игроков типа какой счет какой игрок из сборных лучше и тд просьба усилить активность когда к росия-бельгия будет постить
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12.06.2021 09:59 Ответить
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 717

...
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12.06.2021 10:02 Ответить
саме зараз УЕФА перевіря нашу форму
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12.06.2021 10:04 Ответить
Отличный образец памперсов }{уйлу для Гааги.
ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России - Цензор.НЕТ 4489
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12.06.2021 10:06 Ответить
Гимна РАБссии сегодня перед матчем с Бельгией в чЛЕНИНРАДЕ не будет...,запретили на всех крупных международных соревнованиях,но Крысы Мавзолейные споют ИНТЬЕРНАЦИОНАЛ... ***** Прощай Немытая РАБссия страна баранов и РАБов...,и вы дворяне Голубые и ты плешивый КГБшный Вова Анекдот... по кличке Моль...
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12.06.2021 10:11 Ответить
П- одонок всех времен и народов...
У-бийца и урод, которых не было в Мировой истории
Т-иран и вор в законе
И-род окаянный
Н-егодяй,подлец,шантажист,отравитель...,а любимая игра фюрера, ЗАХВАТ заложников...чисто забава чЛенина во времена Красного террора в 1918 году...
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12.06.2021 10:18 Ответить
После такого поражения "кампрамис", надеюсь Украина имеет полное право требовать что бы убрали с тряпки копростана лишние нацистские нашивки - белую и голубую! Наследники "ссср", таки! А гитлеровскую наградную ленту (гей.оргия.вская) считать как символом неонацизма! Мои деды, таких носителей расстреливали на месте, во время 2 мировой!
Блиин.., с зЕлохом, вряд ли что получится...
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12.06.2021 11:18 Ответить
Ха! "УАФ) официально утвердил лозунги Слава Украине! и Героям слава! в качестве футбольных приветствий. Решение приняли единогласно 45 голосами."
А вот теперь пусть кто- нибудь что-нибудь скажет!
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12.06.2021 11:29 Ответить
форма збірної *********

ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії - Цензор.НЕТ 2308
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12.06.2021 11:34 Ответить
ПТН ПНХ і ГУЛАГ. ФОТОжабери представили варіанти форми збірних України і Росії - Цензор.НЕТ 676
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12.06.2021 11:41 Ответить
Зато скрепно, савьецьким говном свинособаки себя чувствуют! =)
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12.06.2021 11:47 Ответить
Хех и в реальности фрейндлих окаазалась рашофашисткой и крымнашисткой
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12.06.2021 12:50 Ответить
Лучше - бы , удавился вместе с его кумиром с «миром»👀
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12.06.2021 13:57 Ответить
 
 