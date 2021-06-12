ПТН ПНХ и ГУЛАГ. ФОТОжаберы представили варианты формы сборных Украины и России

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс": поверх надписи "Героям Слава!" добавят карту с Крымом. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": УАФ утвердила футбольные символы Украины. "Слава Украине!" и "Героям слава!" получили официальный футбольный статус, - Павелко





Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов о скандале с формой: УЕФА под давлением Путина вмешивается во внутренние дела Украины





Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ предложили скинуться на новую форму для сборной Украины: "Если нет денег, то пришлем нормальную"

А вот Геннадий Курочка поделился в сети идеями, как могла бы выглядеть футбольная форма сборной России Евро-2020 с учетом всех "заслуг" страны:

























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