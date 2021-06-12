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Фильм о судьбе Маркива "Позывной "Итальянец" представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра. ФОТОрепортаж

В Днепре при участии Виталия Маркива презентовали фильм "Позывной "Итальянец".

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Представили в родном Днепре наш с Таней Терещенко документальный фильм "Позывной "Итальянец" - вместе с самим главным героем фильма военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым. Некий ивент национально-патриотического воспитания для гвардейцев Центрального территориального Управления Национальной гвардии Украины, военнослужащих ВСУ, полицейских Полиции Днепропетровской области, курсантов Днепропетровского государственного университета внутренних дел, спасателей", - подчеркивает он.

"Самое интересное - после просмотра общение аудитории с ним (Маркивым. - Ред.). Откровенные вопросы и искренние ответы. О войне, о 1222 днях тюрьмы в Италии, мощной защите Украины, решающей роли в этом Арсена Авакова и всего государства. Это настоящая история успеха и победы в тяжелой военной и информационной битве с агрессором - РФ", - добавил Шевченко.

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Фильм "Позывной "Итальянец" смотрите по ссылке.

Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 01
Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 02
Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 03
Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 04

Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 05
Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 06
Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 07
Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 08
Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 09
Фильм о судьбе Маркива Позывной Итальянец представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра 10

Автор: 

Днепр (4417) фильмы (399) Шевченко Артем (261) Маркив Виталий (188)


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Топ комментарии
+6
_Грёбаные нелюди - подельники путлера! - напали и взяли в плен. Отобрали годы жизни, а это невосполнимый и необратимый ущерб.
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12.06.2021 11:06
+5
ахаха нгушников нагнали аля учителя януковоща ,тошнит от таких постановок ..Марков герой спора нет ..Но киностудия Авакян пикчерс в своем репертуаре
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12.06.2021 11:17
+4
Итальянское правосудие показало свое истинное лицо. Отвратительные попытки многих чиновников в ЕС выгородить и прикрыть Хутина и его фашисткий режим еще получат достойную оценку в Европе ближайшего будущего. Дедков и бабок тяготеющих к Москве еще со временн СССР не минуемо погонят из европеской политики . Первый звонок Зеленые в Германии.
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12.06.2021 11:33
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І про Авакова не забули..Рятівник і спонсор..
То хто герой в тому фільмі ?
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12.06.2021 10:58 Ответить
Ясное дело что Аваков. Я как прочитал упоминание про него, так сразу все на свои места стало.
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12.06.2021 11:17 Ответить
_Грёбаные нелюди - подельники путлера! - напали и взяли в плен. Отобрали годы жизни, а это невосполнимый и необратимый ущерб.
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12.06.2021 11:06 Ответить
ахаха нгушников нагнали аля учителя януковоща ,тошнит от таких постановок ..Марков герой спора нет ..Но киностудия Авакян пикчерс в своем репертуаре
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12.06.2021 11:17 Ответить
*** ВВшники те же мусора, нужно проводить патриотичесчкую подготовку... НГУ водят на показ про Украинских фильмов- зрада *** ,постановочніе фото ... Слався мудрый нарід ...
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12.06.2021 16:52 Ответить
на нижнем фото Береза который удрал с Илловайска с прибором ночного видения ,оставив кучу парней на верную погибель ..акакаяразница то ж при диабетике было
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12.06.2021 11:20 Ответить
Иловайск - с одной "л"
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12.06.2021 20:02 Ответить
Итальянское правосудие показало свое истинное лицо. Отвратительные попытки многих чиновников в ЕС выгородить и прикрыть Хутина и его фашисткий режим еще получат достойную оценку в Европе ближайшего будущего. Дедков и бабок тяготеющих к Москве еще со временн СССР не минуемо погонят из европеской политики . Первый звонок Зеленые в Германии.
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12.06.2021 11:33 Ответить
Хорошо бы.
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12.06.2021 14:15 Ответить
шо тетки от него хотят?))
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12.06.2021 11:46 Ответить
На перегляді був простий нарід, за виключенням чергових. Слався, слався мудрий Арсен!
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12.06.2021 12:54 Ответить
 
 