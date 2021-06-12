Фильм о судьбе Маркива "Позывной "Итальянец" представили в Днепре: Самое интересное - общение аудитории с главным героем после просмотра. ФОТОрепортаж
В Днепре при участии Виталия Маркива презентовали фильм "Позывной "Итальянец".
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Представили в родном Днепре наш с Таней Терещенко документальный фильм "Позывной "Итальянец" - вместе с самим главным героем фильма военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым. Некий ивент национально-патриотического воспитания для гвардейцев Центрального территориального Управления Национальной гвардии Украины, военнослужащих ВСУ, полицейских Полиции Днепропетровской области, курсантов Днепропетровского государственного университета внутренних дел, спасателей", - подчеркивает он.
"Самое интересное - после просмотра общение аудитории с ним (Маркивым. - Ред.). Откровенные вопросы и искренние ответы. О войне, о 1222 днях тюрьмы в Италии, мощной защите Украины, решающей роли в этом Арсена Авакова и всего государства. Это настоящая история успеха и победы в тяжелой военной и информационной битве с агрессором - РФ", - добавил Шевченко.
Фильм "Позывной "Итальянец" смотрите по ссылке.
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