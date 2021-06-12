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МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году. ФОТО

В Министерстве иностранных дел России вспомнили о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матче в Германии в 1938 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД РФ.

"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствии на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине одевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер!", - говорится в твите.

На приложенной фотографии 1938 года зафиксирован, по сообщениям, реальный случай, когда футбольная команда Англии перед выступлением в Берлине была вынуждена продемонстрировать нацистское приветствие протянутой рукой. Соответствующий приказ игрокам отдал английский посол. Матч завершился победой для Англии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российском Петербурге проверят лавки с сувенирами к Евро-2020 на наличие украинской формы

МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году 01
МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году 02
МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году 03

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Также читайте: Сотрудники посольства Великобритании сфотографировались в форме сборной Украины: "Не могли не примерить новую форму"

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.

Также читайте: Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу. ФОТО

11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.

Автор: 

Великобритания (4951) МИД РФ (1667) сборная по футболу (296) США (26620)


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Топ комментарии
+85
МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году - Цензор.НЕТ 5630
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12.06.2021 20:14
+72
МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году - Цензор.НЕТ 6415
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12.06.2021 20:15
+71
ще раз переконався, що кацапи *****ті на всю голову....
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12.06.2021 20:12
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Страница 2 из 2
Запостите кацапам в ответку фашистко-советский парад в бресте 1939года, а потом первомайский парад 1941года в москве, где гитлеровцы были среди приглашенных.
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12.06.2021 20:31 Ответить
запретить русский флаг признать его фашистским и приказать снять его с посольства российского и заменить его нейтральным,белым флагом
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12.06.2021 20:36 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 1237
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12.06.2021 20:36 Ответить
😓
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13.06.2021 13:24 Ответить
А флаг РОА, генерал-лейтенанта Власова, воевавшей на стороне Гитлера, сейчас гордо реет над Московским Кремлем и вышит на футболках сборной РФ по футболу.

Кстати, а почему вы поместили Герб СССР, а не такой же красный флаг, как у гитлеровцев, но только с серпом и молотом, а не свастикой?
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13.06.2021 15:53 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 6976
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13.06.2021 15:54 Ответить
Итак, ХЛО решил отравить игрока сборной Дании. Только конченные существа из Европы могут подарить это ХЛУ, по игре сборной бельгии увидим удалось ли запугать бельгийцев. Было 2?0 стало 3?0 на победу Бельгии
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12.06.2021 20:37 Ответить
Ну и че они до копались до этой формы ??? форма как форма че им надо ??
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12.06.2021 20:39 Ответить
Краще б рвали пердаки як їх фуйболісти будуть сцяти мельдонієм в пробірки.
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12.06.2021 20:41 Ответить
Пусть кацапы в своём болоте сначала разберутся
😀😀😀

МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 9463
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12.06.2021 20:42 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 214
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12.06.2021 20:43 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 6266
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12.06.2021 20:44 Ответить
непонятно
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13.06.2021 09:25 Ответить
и без Ленд-Лиза, Американско-Английского, совдепия не смогла бы сопротивляться Германии дольше весны 42 года. и это оптимистическая аналитика.... в принципе, совок пал бы зимой вместе с падением мацквы и не помогли бы "28 "героев" панфиловцев"... без американо-британских танков, пушек и самолетов...
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13.06.2021 10:57 Ответить
Ну молодцы, чо ) Надо вообще Елизавету дочкой гитлера обозвать - от этого взаимоотношения с Британской империей(треть планеты) только крепче станут)
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12.06.2021 20:56 Ответить
маразм крепчал...
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12.06.2021 20:57 Ответить
цікаве згадування молотова-він же дедушка русскаго мира. син власника гамазеї з під Йошкор Оли, випадково опинився в 1916 році біля ЦК, став помічником леніна, яскравий борцун проти Троцького. В 1930 році будучи Головою раднаркому розділив Вотську область на теперішні Мокшанські республік, а при колективізації "виділився" утворив колгосп на Мокшанських землях площею 800тис. кв.км. Яскравий украинофоб, по генах це передалось теперішньому голові Русскаго мира його ж внуку. І що цікаво, в будинку де виріс молотов, зробили його музей. Так марійці його пограбували і все винесли, так і стоїть (скрепи, однако). А той візит мав конкретну мету -підписання СРСР Тройственного союзу, однак Молотов вимагав Болгарію, базу на Босфорі і таке інше. Ясна річ, що болгари та турки їх послали. А через 80 років вже другі персони засталяли купувати ці ж країни їх газ.Скрепи однако.
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12.06.2021 21:00 Ответить
Побіжний аналіз результатів замаху на гравця збірної Данії (одна з допущених можливостей) з боку спецслужб Росії, свідчить про передбачений аналітиками російських спецслужб тріумф сбірної України на Євро 2020 (або місце у фіналі).
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12.06.2021 21:00 Ответить
Врага нужно знать в лицо, точнее в козлиную морду.
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12.06.2021 21:03 Ответить
да пошли вы в опу, казлы
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12.06.2021 21:09 Ответить
странно, однако, как это кацапы дали победить совсем не сильной сборной Финляндии. Лукаку наверное, уже намылил свой черно багровый елдак на свобную Раиси
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12.06.2021 22:32 Ответить
Та НАС РАТЬ !
)))
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12.06.2021 21:13 Ответить
Дегенераты рашкинские
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12.06.2021 21:14 Ответить
Ого! Я дивлюся, свинособаки все ніяк не угомоняться) Знатно підгоріло)
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12.06.2021 21:24 Ответить
Аштрісьот, аштрісьот!
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12.06.2021 23:12 Ответить
в то время еще никто не знал что Гитлер сотворит и это приветствие считалось нормальным
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12.06.2021 21:27 Ответить
Обвинить Британию в фашизме верх цинизма рашистской пропаганды!
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12.06.2021 21:28 Ответить
Кто бы гавкал,весь мир знает каких ассов люфтваффе рашкованы воспитали под Липецком.А какие кадры они выростили для панцерваффе под Тулой!
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12.06.2021 21:29 Ответить
То треба щоб МЗС України опублікувало знімки солдатів нацистської Німеччини разом з солдатами ссср на параді в москві, опублікувало знімки злочинів рашистських фашистів на Донбасі, в Грузії, Сирії. Але для цього треба мати міністра закордонних справ, а не Кулебу.
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12.06.2021 21:35 Ответить
22 сентября 1939 года в Бресте торжественным маршем прошли мимо салютующих немецких генералов и советского комбрига части вермахта и Красной армии.

Это как, ничего? 😂😂😂
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12.06.2021 21:38 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 4305
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12.06.2021 21:38 Ответить
Войска СС состоящие из Русских (Помимо власовцев)

а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".

КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.

Ну и по мелочи

Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА

Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.

ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА

582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.

580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.

ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА

Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.

БРИГАДЫ АБВЕРА

Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.

ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.

"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА

Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.

(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)

15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка

1,5
миллиона русских воевали против Советов.
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13.06.2021 18:18 Ответить
Фотки с парада 1 мая 1941 года в Москве уже были?) А речь Молотова в ОПРАВДАНИЕ нацизма и обвинении Британии и Франции в развязывании войны, от 30 октября 1939 года?
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12.06.2021 21:44 Ответить
Просмотрел коменты, вижу что уже было) Правда лайков под ними мало(... Ведь действительно эта тема слабо раскручена... А нужно трубить на каждом углу)
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12.06.2021 22:05 Ответить
И это они типа понукают англичан? С высоты времён? Да у вас ***** неогитлер готовый есть, уж не вам кого-то потурать
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12.06.2021 21:46 Ответить
Они первые два года второй мировой были СОЮЗНИКАМИ адика и мир делили... Обвиняли Британию и Францию в развязывании этой войны и оправдывали гитлеризм... И именно этим нужно быть по их наглой свинособачьей морде)
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12.06.2021 22:09 Ответить
И чего их так "колбасит" от нашей футбольной формы? Мы ж их не упрекаем за власовский флаг, , под которым им запретили выступать на соревнованиях.
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12.06.2021 21:46 Ответить
Кто то еще хочет ,,узкого мира,,?
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12.06.2021 21:47 Ответить
Сер В. Черчіль: -"У майбутньому фашисти будуть називати себе антифашистами."
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12.06.2021 21:51 Ответить
украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер!"
...
Ой ***** ліл 😂😂😂🤣🤣🤣
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12.06.2021 21:55 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 283МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 5189
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12.06.2021 22:23 Ответить
Признайтесь что каждый из вас, бывших пионеров, хоть раз хотел разогнуть локоть на одном из этих бессмысленных сборов
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13.06.2021 09:36 Ответить
Доти доки уряд московії фінансує міжнародний тероризм , на думку московитів - Н А С Р А Т И .
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12.06.2021 22:25 Ответить
Олимпийский салют является разновидностью https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82 римского салюта , но с более высоким подниманием рук.
Это приветствие использовали на олимпийских играх 1924 года в Париже и 1936 года в Берлине. После окончания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 второй мировой войны в виду большой схожести с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC нацистским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 салютом более не используют, хотя и не был запрещён официально. ( Википедия)
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12.06.2021 22:26 Ответить
Эй, кацапы! Вспомните ваши совместные фотки в обнимку с вывсшими чинами Вермахта. Что скажете?...
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12.06.2021 22:39 Ответить
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз.
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.
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13.06.2021 18:13 Ответить
А я между прочим,смотрю клоунов из сборной рфии по футболу... Давно так не смеялся и от "футболистов" смехдержавы,и от комментатора ихнего. Уже дуют 0-2 бельгийцам,у себя в ленинграде.
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12.06.2021 22:48 Ответить
Жалкие лузеры, уже летят 2:0 Бельгии. Деньги газпрома не все могут купить
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12.06.2021 22:49 Ответить
0:2 вернее
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12.06.2021 22:50 Ответить
A финны выиграли у датчан. Вау! Здоровья Кристиану Эриксену.
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12.06.2021 23:33 Ответить
нет..сегодня игры у скрепных не будет....поставки с Колумбии задерживаются...а боярка вся в мочу ушла.
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12.06.2021 22:54 Ответить
А во Львове уже 200 кружек бесплатного пива должны раздать.
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12.06.2021 23:39 Ответить
Холєра! А мені дохторі пиво заборонили! Якраз у такий момент!
Воістину, нема в житті щастя.
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12.06.2021 23:49 Ответить
А какая из этих двух команд англечане?
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12.06.2021 22:50 Ответить
То есть мидраши хотел сказать, что символы украинских борцов с оккупантами, являются символом немецких фашистов.
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12.06.2021 22:53 Ответить
Кстати сегодня ещё и день рассии оказывается. УЕФА походу идёт на любые уступки кацапам. Но криволапым лузерам и это не поможет )))
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12.06.2021 22:54 Ответить
а кінське МЗС недоРФ може тоді порівняти себе і свій аквафреш з власовцями, і відповідно з нациками, і гітлером? чи в тих даунів стрілочка в інший бік вже не повертається?
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12.06.2021 22:56 Ответить
посмотрел рекламу на канале казломордых - это жесть - какие то микроволновки выпадающие из окон на проезжающие автомобили, какая-то карточка мир -просто заповедник гоблинов какой то
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12.06.2021 23:04 Ответить
надеюсь Лукаку доведет дело до конца ато немного противно
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12.06.2021 23:07 Ответить
Лукаку услышал вас и довёл дело до конца. 0 : 3.
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12.06.2021 23:53 Ответить
Файний хлопець Лукаку, третій кухоль пива п'ю за його здоров'я.
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13.06.2021 16:49 Ответить
потрібно нагадати московитам як вони привітали німецькіх нацистів та підтримували їх від нападків англічан, французів, поляків та інших громадян Європи!
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12.06.2021 23:12 Ответить
Клас! Але ж плющить лаптів! І як довго!
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12.06.2021 23:19 Ответить
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw

https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1403545181073424384 17 ч

При в'їзді росіян в Україну прикордонникам треба в їх паспортах ставити штамп "Слава Україні", а при виїзді "Геррям Слава"
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12.06.2021 23:20 Ответить
А во Львове уже 200 кружек бесплатного пива должны раздать.
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12.06.2021 23:38 Ответить
Да пох, там варочный порядок на Правде 2 тонны, прикинь шо на каждый попавший по кацапам Томагавк и Трайдент во Львове наливать будут?
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12.06.2021 23:53 Ответить
Уже 300 кружек по итогу.
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12.06.2021 23:55 Ответить
Да кацапы, ничто так не дополняет картину Репина как очередь из мг42 и Томагавк блок 3 по российским бурлакам на Волге , москве и питере.
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12.06.2021 23:51 Ответить
Я утром говорил что Бельгия разобъет быдло Мавзолейное 3: 0
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12.06.2021 23:59 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 500
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13.06.2021 00:08 Ответить
Первый братских Тайный договор нацистская Германия подписала с СССР 11 ноября 1938 года...НКВД-ГЕСТАПО,с немецкой стороны в Москву ночью прилетел шеф Гестапо Мюллер,с советской стороны подпись поставил Первый Замминистра НКВД дохлого ССср Лаврентий Берия...
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13.06.2021 00:14 Ответить
Истерикой и воем с мокшанских болот удовлетворен ...
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13.06.2021 00:30 Ответить
Машарусоалкашка - таємна правнука Гебельса
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13.06.2021 00:38 Ответить
А слабо МИДу РФ победить американских фошиздовв реале, а не тявкать в интернете?
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13.06.2021 01:42 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 8997
Парад в Москве 1 мая 1941 года.
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13.06.2021 07:55 Ответить
а парад 23.09.1939 року у Бресті напевно треба віднести до тісної дружби антигітлеровської коаліції ... Дуже коротка пам'ять в тих засранців з РФ !
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13.06.2021 09:23 Ответить
забули про спільні паради з нацистами в Гродно, Білостоці... таких красно-коричнєвих парадів було більше десятка... потрібно зазначити, ні британці, ні американці спільних парадів з Гітлером не проводили...
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13.06.2021 11:03 Ответить
Так а что им лучше было носить футболки с известным кадром из жизни Дзюбы?
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13.06.2021 09:23 Ответить
Фашисти з рашистами(росіянами) почали 2-у світову війну,атакувавши Польщу,а потім Германія - держави Европи,а СССР(Раша) - Фінляндію,Румунію й держави Балтії!Касап завжди є агресор!
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13.06.2021 09:34 Ответить
Фашизм и Россия-Братья на века!!!…
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13.06.2021 10:01 Ответить
всю піонерію в совку заставляли вітатись нацистським жестом... готовили краснопузо-совкових нацистів...
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13.06.2021 11:06 Ответить
Интересно, кто, как и Третий Рейх, хапает территорию соседей, Украина разве? Футболки это ерунда.
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13.06.2021 11:16 Ответить
Думаю, що після 0:3 від Бельгії рашка повинна написати на футболках : "Можем повторіть!"
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13.06.2021 11:22 Ответить
А КРАСНАЯ АРМИЯ ПО ДЕСНАМ ЛУПИЛАСЬ С НЕМЕЦКОЙ !)
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13.06.2021 11:47 Ответить
фашисты будущего будут называть себя антифашистами(с)
Нацисткая по всем признакам и поведению рашка ищет соринки в чужих глазах, классика жанра.
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13.06.2021 15:53 Ответить
МЗС РФ порівняло американців у футболках збірної України з англійцями, які використовували нацистське вітання у 1938 році - Цензор.НЕТ 3239
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13.06.2021 16:30 Ответить
Пуйло пытается запретить упоминания о союзе СССР с Гтлером 1939г... о позоре Сталина.. а лучшая защита это нападение, вот и гавкает кремль на Украину,штаты и ЕС. Рашисты это побратимы фашистов.
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13.06.2021 16:34 Ответить
Советское посольство с восторгом приетствовало вступление Гитлера в Париж.Об этом свивидетельствуют и статьи ггазеты Правда тех времëн.
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13.06.2021 17:12 Ответить
А во что оно эту форму одевает?
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13.06.2021 19:12 Ответить
Рашисты гребаные. Везде им Гитлер мерещится!!!
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13.06.2021 21:14 Ответить
Що може порівнювати, країна в якій перемогла свій народ чечено-кремлівська мафія......фашизм там зашкалює не тільки проти всього світу але й проти свого народу (60 млн життів свого народу закатовано в гулагах,розстріляно,заморено голодом а зараз знищено свого народонаселення за 30 років більше ніж в другій світовій війні)-то просто "пєрєгіби" а ще скільки закатовано душ "асвабаждьоних"-та хто ж їх рахує......навіть,китайці менше знищили в своїй культурній революції!?
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14.06.2021 09:18 Ответить
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