МИД РФ сравнил американцев в футболках сборной Украины с англичанами, использовавшими нацистское приветствие в 1938 году. ФОТО
В Министерстве иностранных дел России вспомнили о случае, когда английская сборная по футболу использовала нацистское приветствие на матче в Германии в 1938 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter МИД РФ.
"14 мая 1938. Сборная Англии по футболу поднимает руки в нацистском приветствии на олимпийском стадионе в Берлине в присутствии Геринга, Геббельса и Гесса. 10 июня 2021. Посольство США в Украине одевает украинскую национальную форму с вышитой украинской версией "Хайль Гитлер!", - говорится в твите.
На приложенной фотографии 1938 года зафиксирован, по сообщениям, реальный случай, когда футбольная команда Англии перед выступлением в Берлине была вынуждена продемонстрировать нацистское приветствие протянутой рукой. Соответствующий приказ игрокам отдал английский посол. Матч завершился победой для Англии.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.
Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и сотрудники американского посольства надели новую форму сборной Украины на Евро-2020 и отметили ее прекрасный вид. Это же сделали и в посольстве Британии.
11 июня УАФ предоставила лозунгам "Слава Украине!" и "Героям Слава!" статус официальных футбольных символов. Пресс-атташе УАФ Глывинский заявил, что сборная Украины собирается выступать в форме с надписями "Слава Украине!" и "Героям Слава!".
Вечером 11 ююня глава УАФ Андрей Павелко заявил, что Украина и УЕФА пошли на "победный компромисс" по форме сборной Украины по футболу.
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Кстати, а почему вы поместили Герб СССР, а не такой же красный флаг, как у гитлеровцев, но только с серпом и молотом, а не свастикой?
😀😀😀
)))
Это как, ничего? 😂😂😂
а) Добровольческий полк СС "Варяг".
б) 1-я русская национальная бригада СС "Дружина".
в) 15-й казачий кавалерийский корпус СС.
г)29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).
) 30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
) 36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".
КОРПУСА ВОЙСК СС ГЛАВНОГО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СС ФХА-СС
15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
10-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г. , - 5 полков.
БРИГАДЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМПЕРСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СС РСХА-СС
1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" - 3 полка, 12
батальонов.
1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113" СД - 1 батальон, 2
роты.
Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) - 3 батальона.
Разведоватально-диверсионное соединение Главной Команды "Россия -
Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС - 4 отряда
спецназначения.
Ну и по мелочи
Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4
корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).
Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии,
2 бригады).
"АРМИИ" ВЕРМАХТА
Русская Освободительная Армия Вермахта - 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30
бригад.
Русская Освободительная Народная Армия - 5 полков, 18 батальонов.
Русская Национальная Народная Армия - 3 полка, 12 батальонов.
Русская Национальная Армия - 2 полка, 12 батальонов.
КОРПУС АВИАЦИОННЫЙ
Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) - 87 самолётов,
1авиагруппа,1 полк.
ОХРАННЫЕ КОРПУСА АРМЕЙСКИХ ТЫЛОВЫХ РАЙОНОВ ВЕРМАХТА
582-й охранный (русский) корпус Вермахта - 11 батальонов.
583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта - 10 батальонов.
584-й охранный (русский) корпус Вермахта - 6 батальонов.
590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк, 4 батальона.
580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта - 1 полк , 9 батальонов.
532-й охранный (русский) корпус Вермахта - 13 батальонов.
559-й охранный ( русский) корпус Вермахта - 7 батальонов.
ВОСТОЧНЫЕ ЛЕГИОНЫ ВЕРМАХТА
Русский легион "Белый Крест" Вермахта - 4 батальона.
ДИВИЗИИ АБВЕРА
"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского - 1 полк,
12 батальонов.
БРИГАДЫ АБВЕРА
Бригада "Граукопф" - "РННА" генерала Иванова - 1 полк, 5
батальонов.
ДИВИЗИИ ВЕРМАХТА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
442-я Особого назначения - 2 полка РОА.
136-я Особого назначения - 2 полка РОА.
210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) - 1 полк, 2
отдельных батальона РОА.
"ТУЗЕМНЫЕ" ОХРАННЫЕ КОРПУСА И САМООБОРОНА
Русский охранный корпус Вермахта в Сербии - 1 бригада, 5 полков.
Русская "Народная стража" генерального комиссариата
"Москва" (Тылового района группы армий "Центр") - 13
батальонов, 1 кавалерийский дивизион.
(РУССКО-ХОРВАТСКИЕ)
15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:
русских - 1 охранный корпус, 5 полков, хорватских - 2 дивизии, 6 полков.
69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских - 1 дивизия , 8
полков, хорватских - 1 дивизия, 3 полка
1,5
миллиона русских воевали против Советов.
...
Ой ***** ліл 😂😂😂🤣🤣🤣
Это приветствие использовали на олимпийских играх 1924 года в Париже и 1936 года в Берлине. После окончания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 второй мировой войны в виду большой схожести с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC нацистским https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5 салютом более не используют, хотя и не был запрещён официально. ( Википедия)
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.
Воістину, нема в житті щастя.
https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw @oUqXP4RXQRmPtlw https://twitter.com/oUqXP4RXQRmPtlw/status/1403545181073424384 17 ч
При в'їзді росіян в Україну прикордонникам треба в їх паспортах ставити штамп "Слава Україні", а при виїзді "Геррям Слава"
Парад в Москве 1 мая 1941 года.
Нацисткая по всем признакам и поведению рашка ищет соринки в чужих глазах, классика жанра.