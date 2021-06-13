7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июня - 7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил свой пост 7-летней давности, в котором ранним утром информировал об активной фазе АТО в Мариуполе.

По словам Авакова, операция началась в 4.50 утра. Ее целью было ликвидировать укрепрайон террористов "ДНР" во главе с уголовным авторитетом по кличке Чечен. Район проведения операции в центре Мариуполя был оцеплен. В операции принимали участие подразделения Национальной гвардии Украины, Спецподразделения МВД "Азов" и "Днепр-1".

"Все ключевые опорные пункты террористов были взяты под контроль. Подбита бронетехника, уничтожены снайперские точки террористов... По состоянию 10.08 13 июня 2014 года были задержаны 11 террористов, обезврежены две фугасные мины. На блокпосту в сторону Донецка задержан автомобиль, пытавшийся прорваться в сторону Донецка - автомобиль, который был полностью загружен вооружением. По состоянию на 10.34 над городским Советом Мариуполя вывешен украинский флаг!", - вспоминает Аваков хронологию тех событий.

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"Сегодня наши военные подразделения пройдут праздничным маршем по Мариуполю. И люди будут радоваться празднику, лету, хорошему настроению! И я буду радоваться! Тогда, 7 лет назад было не так – было важно сконцентрироваться и победить, переломить гибридный натиск врага. Сумели, сделали! Горжусь нашими действиями тогда, горжусь и говорю спасибо каждому, кто приложил свои силы тогда!...Спасибо бойцам Нацгвардии, ВС Ураины! Отдельно бойцам "Азова", "Днепра-1", всем, кто отстоял и каждый день уже семь лет защищает наш украинский Мариуполь!", - отметил Аваков по случаю 7-й годовщины освобождения Мариуполя.