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7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 июня - 7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава МВД Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил свой пост 7-летней давности, в котором ранним утром информировал об активной фазе АТО в Мариуполе.

По словам Авакова, операция началась в 4.50 утра. Ее целью было ликвидировать укрепрайон террористов "ДНР" во главе с уголовным авторитетом по кличке Чечен. Район проведения операции в центре Мариуполя был оцеплен. В операции принимали участие подразделения Национальной гвардии Украины, Спецподразделения МВД "Азов" и "Днепр-1". 

"Все ключевые опорные пункты террористов были взяты под контроль. Подбита бронетехника, уничтожены снайперские точки террористов... По состоянию 10.08 13 июня 2014 года были задержаны 11 террористов, обезврежены две фугасные мины. На блокпосту в сторону Донецка задержан автомобиль, пытавшийся прорваться в сторону Донецка - автомобиль, который был полностью загружен вооружением. По состоянию на 10.34 над городским Советом Мариуполя вывешен украинский флаг!", - вспоминает Аваков хронологию тех событий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 лет назад защитники Украины не позволили РФ превратить Мариуполь в очередную "черную дыру", - Таран

7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий 01
7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий 02
7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий 03
7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий 04

7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий 05
7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий 06

"Сегодня наши военные подразделения пройдут праздничным маршем по Мариуполю. И люди будут радоваться празднику, лету, хорошему настроению! И я буду радоваться! Тогда, 7 лет назад было не так – было важно сконцентрироваться и победить, переломить гибридный натиск врага. Сумели, сделали! Горжусь нашими действиями тогда, горжусь и говорю спасибо каждому, кто приложил свои силы тогда!...Спасибо бойцам Нацгвардии, ВС Ураины! Отдельно бойцам "Азова", "Днепра-1", всем, кто отстоял и каждый день уже семь лет защищает наш украинский Мариуполь!", - отметил Аваков по случаю 7-й годовщины освобождения Мариуполя.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Мариуполь (5710) освобождение (565) Антитеррористическая операция (18284)


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Топ комментарии
+64
Героям Слава!
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13.06.2021 11:30
+28
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий - Цензор.НЕТ 6776
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13.06.2021 11:50
+18
Азов сила!
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13.06.2021 12:02
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Героям Слава!
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13.06.2021 11:30 Ответить
Героям слава і смерть зеленим ворогам, жалко що у ті часи наші хлопці не зайшли у Горловку коли 95-й квартал грав членом на піаніно перед сепаратистами і не полжилі їхні морди на асфальт.
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13.06.2021 22:58 Ответить
Якже не повезло Маріуполю жити в руцкам мірє з комендантським часом...7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий - Цензор.НЕТ 3475
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13.06.2021 11:33 Ответить
и обдроченцами-попочленцами, которые прикладом в бошку заедут
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13.06.2021 18:28 Ответить
Вся эта шло@бень быстро поразбегалась бы и с Донецка и с Луганска. Но у кацапни были другие планы. Техника,наемники,регулярные части,обстрелы Украины с собственной территории.
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13.06.2021 11:37 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий - Цензор.НЕТ 6776
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13.06.2021 11:50 Ответить
"7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий"
_От расийских оккупантов, а не "боевиков" и совершенно неважно какая у них были/есть форма, тряпки на флагштоках и прочие элементы маскировки, применяемые расией! Жаль что написавший это то ли по тупости не этого понимает, то ли сознательно льёт воду на мельницу врага с их "настамнет".
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13.06.2021 11:53 Ответить
*какие у них
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13.06.2021 12:01 Ответить
Тобто Аваков звільняв?
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13.06.2021 11:59 Ответить
лично!!!
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13.06.2021 12:10 Ответить
Именно так.
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13.06.2021 12:36 Ответить
А как же. И Харьков тоже.
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13.06.2021 13:45 Ответить
Азов сила!
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13.06.2021 12:02 Ответить
Воювали в кросовках.
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13.06.2021 12:32 Ответить
И в босоножках 🙈
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13.06.2021 13:45 Ответить
Долго искал в интернете, какие украинские населенные пункты освободили ВСУ за последние два года. Но так ничего не нашел. Может кто-то знает, какие города и села освободил клоун-командующий за годы своей программы "перестать стрелять"?!
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13.06.2021 12:46 Ответить
А навіщо звільняти, коли вже настав мир. А якщо когось убили, то вони вважають це порушення режиму всеосяжного перемир'я. А може то вони самі себе вбивають? Сам собі в голову встрілив, чи наступив на свою власну міну.
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13.06.2021 13:20 Ответить
7-а річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій - Цензор.НЕТ 4568
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13.06.2021 13:18 Ответить
Это когда Вакарчук приехал? Да, помню.
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13.06.2021 13:48 Ответить
7-а річниця визволення Маріуполя від проросійських бойовиків. Хронологія подій - Цензор.НЕТ 3001
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13.06.2021 13:18 Ответить
Интересно, Чечен ещё жив?
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13.06.2021 13:49 Ответить
Слава Азову!
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13.06.2021 14:15 Ответить
вот только остались видео,где видно,что БТРы с "Азовом" прорывались через препятствия на дорогах и через сопротивление пророссийской толпы..Вряд ли это было рассветные 4.50.И в сводках упоминался "Азов" и только...Что более соответствует утверждению.что со стороны руководства АТО был приказ о сдаче города,а добробат "Азов" на свой страх и риск вошли в город и освободили его..теперь Порошенко пытается примазать своё рыло к освобождению мариуполя какими-то заявлениями с "МЫ( !!!) отстояли "...
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13.06.2021 14:41 Ответить
Поподробнєєє про здачу міста Порохом будь ласка ... )
Чи пам ять про летючу через сепарські барикади БМП ЗСУ відшибло?
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13.06.2021 16:44 Ответить
Откуда ему знать, что на тот момент у Азова БМП и БТР не было))) Он и хронологии событий не знает))) Но выводы делать пытается))) И такие же идиоты его и лайкают)))
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13.06.2021 16:54 Ответить
был КАМАЗ с бронелистами и пулеметом
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13.06.2021 19:36 Ответить
Ну зачем вы подсказываете?) Чел утверждает про БТРы, путает события 9 мая и 13 июня)
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13.06.2021 19:45 Ответить
Вы, путаете даты событий( а вернее НЕ ЗНАЕТЕ их) и при этом пытаетесь делать выводы?))) Те видео, о которых вы говорите, сняты 9 МАЯ) Город был освобожден 13 ИЮНЯ... Там совершенно другие видео... Вы серьезно заявляете, что подразделение МВД, без ПРИКАЗА, самовольно поехало воевать где ему захотелось?) И при этом ДРУГИЕ подразделения МВД, тоже БЕЗ ПРИКАЗА блокировали все вьезды и выезды из города? Вы зебил?)))
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13.06.2021 16:52 Ответить
БТРы? В мае, июне 14-го? У Азова?))))
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13.06.2021 16:57 Ответить
техника была Нацгвардии,но бойцы были из добробата.Нацгвардии как и ВСУ был дан приказ оставить город,но как-то смогли добровольцы выпросить БТРы..И брало Мариуполь всего...279 бойцов..ВСЕГО!!!!...А сцыкун-Порося побоялся брать Горловку с Гиркиным и выпустил колонну сепаратистов на Донецк ПО ДОГОВОРЁННОСТИ,,,Спасибо офицерам нацгвардии .давшим свои БТРы для освобождения Мариуполя
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14.06.2021 16:44 Ответить
Соромлюся запитати: а для чого ті колеса під шайтан-машиною з написом ДНР?
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13.06.2021 15:29 Ответить
Для переезда через окопы
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13.06.2021 16:11 Ответить
то яйця
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13.06.2021 20:23 Ответить
Обратите внимание, что сегодня уже прошел день, а косовороточник из квартала95, даже не поздравил Мариуполь, Азовцев с празником.
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13.06.2021 16:34 Ответить
Маріуполь це Українське місто
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13.06.2021 16:42 Ответить
Молодцы ребята, огромное вам всем спасибо, что не жалея своих сил и жизни своей, вы это смогли сделать, низкий вам поклон за всё это.
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13.06.2021 18:16 Ответить
Перші відомості про успішне звільнення Маріуполя я особисто спостерігал з ранку у фейсбуці О. Ляшка там все яскраво було у фотках... Дивувався тоді , чого офіційні ЗМІ мовчать...Вже ближче до вечора, почали повідомляти з посиланням на Ляшка...
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13.06.2021 20:39 Ответить
 
 