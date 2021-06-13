Полицейские провели оперативную отработку Бахмута - проверили около 1000 человек, составили 25 протоколов, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

На территории Бахмута правоохранители из состава ООС провели оперативную отработку - установление лиц, находящихся в розыске, разоблачение правонарушителей на дорогах, членов НВФ и подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Отработка было проведена по приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко.

В спецмероприятиях, с участием пеших и автомобильных патрулей были задействованы работники Бахмутского районного отдела полиции, управления патрульной полиции в Донецкой области во взаимодействии с Национальной гвардией Украины и правоохранителями из состава ООС. Проведенные мероприятия направлены на недопущение ухудшения криминогенной ситуации в населенном пункте, усиление охраны общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения незаконного оборота оружия и наркотических веществ", - говорится в сообщении.

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В ходе комплексных мероприятий полицейские обнаружили двух граждан, которые перевозили металлолом без документов. Еще один водитель управлял транспортным средством, свидетельство о регистрации которого имело признаки подделки.

Также во время отработки правоохранители установили троих подозреваемых в хищении имущества. Был установлен гражаднин, который числился в розыске за совершение преступления уголовного характера. Кроме того, обнаружен мужчина, причастный к террористической деятельности в рядах НЗФ.

"Всего задокументировано 35 административных правонарушений, из которых 25 - связаны с нарушениями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Один из водителей сел за руль в состоянии опьянения. Кроме того, во время отработки сотрудники полиции проверили 14 владельцев оружия по месту жительства и в ходе проверок выявили четыре факта нарушения административного законодательства по направлению разрешительной системы. По итогам отработки правоохранители проверили около 1000 человек и 100 транспортных средств", - резюмировали в пресс-центре штаба ООС.

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