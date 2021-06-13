Неизвестные подорвали банкомат в Харькове, сумма похищенных денег устанавливается, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские расследуют обстоятельства подрыва банкомата в Харькове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.
"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма похищенных денег устанавливается", - следует из сообщения.
Сообщение о происшествии поступило в полицию около 2:50. Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что грабители использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.
По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч.5 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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+9 tom peter
показать весь комментарий13.06.2021 12:51
+6 Igor V #453603
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+5 Александр Иовица #470862
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Это в смысле
украл - выпил - в тюрьмувзорвал - получил - доехал?
що там встановлюється у вас? може просто зазирнути у комп'ютер?
В банковских броневиках, такое есть, почему не снабдить и банкоматы?