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Неизвестные подорвали банкомат в Харькове, сумма похищенных денег устанавливается, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские расследуют обстоятельства подрыва банкомата в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Харьковской области.

"В результате происшествия пострадавших нет. Сумма похищенных денег устанавливается", - следует из сообщения.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 2:50. Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что грабители использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч.5 ст.185 (кража) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре задержана группа, подорвавшая банкомат и похитившая 330 тыс. грн, - Нацполиця. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные подорвали банкомат в Харькове, сумма похищенных денег устанавливается, - Нацполиция 01
Неизвестные подорвали банкомат в Харькове, сумма похищенных денег устанавливается, - Нацполиция 02
Неизвестные подорвали банкомат в Харькове, сумма похищенных денег устанавливается, - Нацполиция 03

Автор: 

взрыв (6738) взрывчатка (842) Нацполиция (16458) Харьков (7475) банкомат (119)


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Топ комментарии
+9
Добнассня набеги делает с Лугандона и Дырляндии. Больше пускайте шастать !
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13.06.2021 12:51
+6
Когда презедент со своей командой безнаказанно грабят страну, то глупо было полагать, что избиратели зеленых обезьян не будут делать этого
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13.06.2021 12:49
+5
Мой родной Харьков стал отстойником для бандюков и сепаров. И все это заслуга Допы и Гепы. Надеюсь, что сейчас черти в аду на вертеле переворачивают харьковскую крысу на другой бок. Если в его кресло влезет Допа - это уже будет полный пи.дец. А судя по подхалимажу Допы перед ЗЕ, такой вариант и готовится.
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13.06.2021 15:43
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В эпоху до убера, ночные банкоматы реально спасали. Ведь когда весь кэш спускаешь в клубе-ресторане, то банкомат ночью - единственный способ добраться домой не пешком.
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13.06.2021 12:53 Ответить
надо в ресторане ставить
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13.06.2021 12:56 Ответить
ночные банкоматы реально спасали.

Это в смысле украл - выпил - в тюрьму взорвал - получил - доехал?
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13.06.2021 14:44 Ответить
Когда презедент со своей командой безнаказанно грабят страну, то глупо было полагать, что избиратели зеленых обезьян не будут делать этого
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13.06.2021 12:49 Ответить
а что ті скажешь про тоже самое (подрів и ограбление банкомата) к примеру в 2017 году ?
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13.06.2021 13:33 Ответить
Добнассня набеги делает с Лугандона и Дырляндии. Больше пускайте шастать !
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13.06.2021 12:51 Ответить
Таки да. Їхній почерк.
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13.06.2021 12:57 Ответить
А разве краской не заливает деньги?
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13.06.2021 12:54 Ответить
зеленкой
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13.06.2021 12:56 Ответить
бомбанули в ночном супермаркете и опять никто них не видел
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13.06.2021 12:56 Ответить
обычно на банкомате камера
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13.06.2021 12:57 Ответить
в прошлом году на том же месте приватовский взорвали -менты до сих пор кино смотрят...
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13.06.2021 13:38 Ответить
Как на дроне-камикадзе... и видео соответствующее - банкомат-камикадзе. Надеюсь, по крайней мере, ментальная, а, скорее всего, реальная дамбасня надолго сядет.
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13.06.2021 14:49 Ответить
Мабуть ОРДЛи прилетіли, бо їм досвіду не займати! Нехай з кишені Добкіна покривають збитки, бо він за те, щоб інтегрувати іх якнайшвидше на російських умовах в Україну!
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13.06.2021 13:16 Ответить
а хіба система керування не фіксує автоматично поточну кількість грошей?
що там встановлюється у вас? може просто зазирнути у комп'ютер?
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13.06.2021 13:20 Ответить
В прошлом году, 5 июня в этом супермаркете "Чудо" (Залютино) взорвали банкомат Привата. Прошел год. Недавно установили банкомат Мегабанка (очень популярен в Харькове), теперь и до него добрались.
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13.06.2021 13:21 Ответить
точняк на Славы . кто-то из своих работает..
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13.06.2021 13:37 Ответить
Точно
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13.06.2021 14:03 Ответить
засмердило менталітетом ордловщини(((
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13.06.2021 13:30 Ответить
Когда банки грабят народ - это норм. Когда прилетает ответочка - это преступление. Не это ли двойные стандарты?
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13.06.2021 13:45 Ответить
Як казали пановє-товарищі більшовики у 1918 році?-Грабь награбленое! Під таким девізом працюють і нинішні експрпріатори. Нічого нового.
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13.06.2021 14:05 Ответить
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13.06.2021 14:06 Ответить
А не проще в каждом банкомате, установить систему уничтожения денег?
В банковских броневиках, такое есть, почему не снабдить и банкоматы?
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13.06.2021 14:18 Ответить
Мой родной Харьков стал отстойником для бандюков и сепаров. И все это заслуга Допы и Гепы. Надеюсь, что сейчас черти в аду на вертеле переворачивают харьковскую крысу на другой бок. Если в его кресло влезет Допа - это уже будет полный пи.дец. А судя по подхалимажу Допы перед ЗЕ, такой вариант и готовится.
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13.06.2021 15:43 Ответить
Так казну ж потрібно наповнювати.
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13.06.2021 17:52 Ответить
 
 