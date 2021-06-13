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Экс-командир батальона "Днепр-1" Печененко поздравил побратимов из "Азова" и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя. ФОТОрепортаж

В освобождении Мариуполя в июне 2014 года значительную роль сыграли добровольческие батальоны.

Об этом написал в Facebook замглавы Сумской облгосадминистрации, экс-командир полка "Днепр-1" Вячеслав Печененко, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло 7 лет, как мы, 100 бойцов батальона "Днепр-1", вместе с побратимами из батальона "Азов", бойцами Национальной гвардии освободили Мариуполь от "русского мира". СЛАВА ДОБРОБАТАМ, СЛАВА ГЕРОЯМ, СЛАВА УКРАИНЕ!!!", - написал он.

К посту Печененко приложил архивные фото.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 7-я годовщина освобождения Мариуполя от пророссийских боевиков. Хронология событий. ФОТОрепортаж

Экс-командир батальона Днепр-1 Печененко поздравил побратимов из Азова и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя 01
Экс-командир батальона Днепр-1 Печененко поздравил побратимов из Азова и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя 02
Экс-командир батальона Днепр-1 Печененко поздравил побратимов из Азова и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя 03
Экс-командир батальона Днепр-1 Печененко поздравил побратимов из Азова и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя 04

Также смотрите: Марш патриотов прошел в Мариуполе в годовщину освобождения от террористов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Экс-командир батальона Днепр-1 Печененко поздравил побратимов из Азова и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя 05
Экс-командир батальона Днепр-1 Печененко поздравил побратимов из Азова и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя 06

Автор: 

Мариуполь (5710) Национальная гвардия (2116) Азов (793) Днепр-1 (20)


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Топ комментарии
+11
Просто в Марике еще не все понимают, что если бы город не освободили в 2014, то там тоже как в сегодняшнем Донецке, были бы камеры где пытают электрическим током, комендантский час, подвалы где избивают до полусмерти и другие подобные атрибуты руского мира.(с)
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13.06.2021 20:42
+9
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09

Xel

@inellis09

·https://twitter.com/inellis09/status/1404103041096335375 2 ч

Мэр Бойченко , который не пришел на Марш победы в честь Дня освобождения Мариуполя от днр , взяв отпуск . Президент , который не соизволил приехать в город , сославшись на поздравления в смартфоне . Это все , что надо знать о нашей власти .
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13.06.2021 21:07
+7
Показово, що привітав побатимів з "Азову", а не порошенківську бидлоту, яка постійно намагається примазатися до чужих перемог.
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13.06.2021 20:56
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Просто в Марике еще не все понимают, что если бы город не освободили в 2014, то там тоже как в сегодняшнем Донецке, были бы камеры где пытают электрическим током, комендантский час, подвалы где избивают до полусмерти и другие подобные атрибуты руского мира.(с)
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13.06.2021 20:42 Ответить
Вата невиліковна.
У Маріуполі чудово знають про те, що відбувається у Донецьку, але значна частина мешканців продовжує фапати на срусскій мір. І це при тому, що на сьогодні у Маріуполі середня платня втричі вища за донецьку.
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13.06.2021 21:00 Ответить
Пшел нах, кацап.
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13.06.2021 22:01 Ответить
Показово, що привітав побатимів з "Азову", а не порошенківську бидлоту, яка постійно намагається примазатися до чужих перемог.
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13.06.2021 20:56 Ответить
А де ти воював, можна поцікавиться?
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13.06.2021 20:58 Ответить
Воно воює по кремлівській методичці , виключно проти Порошенка , а не путлєра 😀
Хворе на голову 🤔🤣
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13.06.2021 21:00 Ответить
На Колчаковских фронтах...
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13.06.2021 21:01 Ответить
Там, де й ти.
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13.06.2021 21:01 Ответить
Якщо серйозно, то не воював, але з братом дуже суттєво допоміг тому ж "Азову ".
А що зробив ти?
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13.06.2021 21:02 Ответить
Слава нашим визволителям і патріотам Украіни !!
Хлопці , Ви найкращі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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13.06.2021 20:56 Ответить
///
Колишній командир батальйону "Дніпро-1" Печененко привітав побратимів з "Азова" та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя - Цензор.НЕТ 6347

Пряник - это легендарный переработанный боевой КАМАЗ, который служил настоящим символом подразделения и участвовал во всех боевых операциях АЗОВа времен батальона. В частности, Пряник помогал АЗОВцам во время операции по освобождению Мариуполя. Он стал своеобразным брендом подразделения, который хоть и давно не участвовал в боевых действиях, ведь на его смену в полк пришла новая техника, однако именно Пряник - наш друг-ниспровергатель врагов останется в истории Азова навсегда
Колишній командир батальйону "Дніпро-1" Печененко привітав побратимів з "Азова" та бійців Нацгвардії із річницею визволення Маріуполя - Цензор.НЕТ 7944
............
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13.06.2021 20:59 Ответить
https://twitter.com/inellis09
https://twitter.com/inellis09

Xel

@inellis09

·https://twitter.com/inellis09/status/1404103041096335375 2 ч

Мэр Бойченко , который не пришел на Марш победы в честь Дня освобождения Мариуполя от днр , взяв отпуск . Президент , который не соизволил приехать в город , сославшись на поздравления в смартфоне . Это все , что надо знать о нашей власти .
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13.06.2021 21:07 Ответить
А гетьмана чого не привітав? Він же особисто звільняв місто
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13.06.2021 21:09 Ответить
Так і є, пузом звільняв, поки азовці ховалися за його героїчною постаттю.
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14.06.2021 00:52 Ответить
А хто не вірить, той агент кремля.
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14.06.2021 00:53 Ответить
Второе освобождение от фашистских захватчиков!
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13.06.2021 22:01 Ответить
Азов справжні герої,захистники України.
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13.06.2021 22:03 Ответить
Реально влада сучья. Українці сплять. І пускають бульби з носу
Зєлю геть. Дострокові.
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13.06.2021 23:08 Ответить
Ваня, кого замість нього?
Твою бабусю юлю?
Я зневажаю Зелю, але хто реально може перемогти замість нього? За Зеркаль українці не проголосують, а за бойка можуть.
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14.06.2021 00:56 Ответить
Чому це за Зеркаль не проголосують? Саме за Зеркаль і проголосують. Сама б Зеркаль погодилась балотуватись
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14.06.2021 08:14 Ответить
Я тільки за, але не з цим народом.
В Україні голосують за блазнів та бариг.
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14.06.2021 10:18 Ответить
Ще за бандюків.
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14.06.2021 10:18 Ответить
 
 