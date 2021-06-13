Экс-командир батальона "Днепр-1" Печененко поздравил побратимов из "Азова" и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя. ФОТОрепортаж
В освобождении Мариуполя в июне 2014 года значительную роль сыграли добровольческие батальоны.
Об этом написал в Facebook замглавы Сумской облгосадминистрации, экс-командир полка "Днепр-1" Вячеслав Печененко, передает Цензор.НЕТ.
"Прошло 7 лет, как мы, 100 бойцов батальона "Днепр-1", вместе с побратимами из батальона "Азов", бойцами Национальной гвардии освободили Мариуполь от "русского мира". СЛАВА ДОБРОБАТАМ, СЛАВА ГЕРОЯМ, СЛАВА УКРАИНЕ!!!", - написал он.
К посту Печененко приложил архивные фото.
Топ комментарии
+11 Игорь Монахов #368908
показать весь комментарий13.06.2021 20:42
+9 Власов Сергей #321358
показать весь комментарий13.06.2021 21:07
+7 Олег Хмара #330841
показать весь комментарий13.06.2021 20:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У Маріуполі чудово знають про те, що відбувається у Донецьку, але значна частина мешканців продовжує фапати на срусскій мір. І це при тому, що на сьогодні у Маріуполі середня платня втричі вища за донецьку.
Хворе на голову 🤔🤣
А що зробив ти?
Хлопці , Ви найкращі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Пряник - это легендарный переработанный боевой КАМАЗ, который служил настоящим символом подразделения и участвовал во всех боевых операциях АЗОВа времен батальона. В частности, Пряник помогал АЗОВцам во время операции по освобождению Мариуполя. Он стал своеобразным брендом подразделения, который хоть и давно не участвовал в боевых действиях, ведь на его смену в полк пришла новая техника, однако именно Пряник - наш друг-ниспровергатель врагов останется в истории Азова навсегда
............
https://twitter.com/inellis09
Xel
@inellis09
·https://twitter.com/inellis09/status/1404103041096335375 2 ч
Мэр Бойченко , который не пришел на Марш победы в честь Дня освобождения Мариуполя от днр , взяв отпуск . Президент , который не соизволил приехать в город , сославшись на поздравления в смартфоне . Это все , что надо знать о нашей власти .
Зєлю геть. Дострокові.
Твою бабусю юлю?
Я зневажаю Зелю, але хто реально може перемогти замість нього? За Зеркаль українці не проголосують, а за бойка можуть.
В Україні голосують за блазнів та бариг.