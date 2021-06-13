Экс-командир батальона "Днепр-1" Печененко поздравил побратимов из "Азова" и бойцов Нацгвардии с годовщиной освобождения Мариуполя. ФОТОрепортаж

В освобождении Мариуполя в июне 2014 года значительную роль сыграли добровольческие батальоны.

Об этом написал в Facebook замглавы Сумской облгосадминистрации, экс-командир полка "Днепр-1" Вячеслав Печененко, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло 7 лет, как мы, 100 бойцов батальона "Днепр-1", вместе с побратимами из батальона "Азов", бойцами Национальной гвардии освободили Мариуполь от "русского мира". СЛАВА ДОБРОБАТАМ, СЛАВА ГЕРОЯМ, СЛАВА УКРАИНЕ!!!", - написал он.

К посту Печененко приложил архивные фото.

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