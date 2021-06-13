Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - "слуга народа" Безуглая. ДОКУМЕНТ
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил обновленную версию законопроекта о Службе безопасности Украины.
Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, "драматических изменений нет".
"Это текст реформы, который ОТВЕЧАЕТ сравнительной таблице, предложенной к рассмотрению на комитете. Проект таблицы завершили СЕГОДНЯ. Обработано 100% поправок.
Таблица уже в секретариате Комитета. При рассмотрении народные депутаты будут прорабатывать этот текст и таблицу, а затем еще учитывать технико-юридические поправки, грамматические, стилистические изменения (частично уже сделано, спасибо за помощь юристам ВРУ!). Ну а дальше - зал парламента", - отметила Безуглая.
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Но я догадываюсь о чем этот закон...
От падлюча Влада, почала полювання на готівкові кошти громадян...
Законопроектом 5153 про добровільно-примусове декларування доходів і майна громадян фактично оголошується полювання на готівкові кошти середнього класу та заробітчан!
Та про так зване «добровільне декларування» є набором випадкових абсурдних норм. Він не тільки вводить новий одноразовий податок на активи громадян, але й призводить до фактичної легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, Проєкт не має жодного відношення до правил BEPS («розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування» - Base erosion and Profit Shifting), як зазначено у пояснювальній записці.
Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувати систему медичного забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України , керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони
От шо буває коли безпекою займаються лікарі та санітарки. Новие літца. Фотографи проститутки алкашня та мілкі крадії.