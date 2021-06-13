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Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - "слуга народа" Безуглая. ДОКУМЕНТ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил обновленную версию законопроекта о Службе безопасности Украины.

Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "драматических изменений нет".

"Это текст реформы, который ОТВЕЧАЕТ сравнительной таблице, предложенной к рассмотрению на комитете. Проект таблицы завершили СЕГОДНЯ. Обработано 100% поправок.

Таблица уже в секретариате Комитета. При рассмотрении народные депутаты будут прорабатывать этот текст и таблицу, а затем еще учитывать технико-юридические поправки, грамматические, стилистические изменения (частично уже сделано, спасибо за помощь юристам ВРУ!). Ну а дальше - зал парламента", - отметила Безуглая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать

Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 01
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 02
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 03
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 04
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 05
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 06
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 07
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 08
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 09
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 10
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 11
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 12
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 13
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 14
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 15
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 16
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 17
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 18
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 19
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 20
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 21
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 22
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 23
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 24
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 25
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 26
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 27
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 28
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 29
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 30
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 31
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 32
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 33
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 34
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 35
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 36
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 37
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 38
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 39
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 40
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 41
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 42
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 43
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 44
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 45
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 46
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 47
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 48
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 49
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 50
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 51
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 52
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 53
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 54
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 55
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 56
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 57
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 58
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 59
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 60
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 61
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 62
Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - слуга народа Безуглая 63

Автор: 

законопроект (3221) СБУ (19890) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+7
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! ))))
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14.06.2021 00:00
+4
О, упорота вилізла.
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13.06.2021 23:58
+4
125 страниц текста на 250 зебилов. По 2 стр. на рыло. Не осилят, так "проголосуют".
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14.06.2021 00:01
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О, упорота вилізла.
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13.06.2021 23:58 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! ))))
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14.06.2021 00:00 Ответить
125 страниц текста на 250 зебилов. По 2 стр. на рыло. Не осилят, так "проголосуют".
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14.06.2021 00:01 Ответить
По полстраницы- не так разделил. Но для них- какая разница?
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14.06.2021 13:47 Ответить
А что у вас нет юридического анализа экспертов чтобы не вываливать весь законопроект на обозрение а суть этого закона можно было бы рассказать в одном-двух абзацах !?
Но я догадываюсь о чем этот закон...
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14.06.2021 00:02 Ответить
Переливання з пустого в порожнє!!!!)))
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14.06.2021 00:06 Ответить
Тут еще один интересный закон Зеленые подогнали и скоро проголосуют...

От падлюча Влада, почала полювання на готівкові кошти громадян...
Законопроектом 5153 про добровільно-примусове декларування доходів і майна громадян фактично оголошується полювання на готівкові кошти середнього класу та заробітчан!
Та про так зване «добровільне декларування» є набором випадкових абсурдних норм. Він не тільки вводить новий одноразовий податок на активи громадян, але й призводить до фактичної легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, Проєкт не має жодного відношення до правил BEPS («розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування» - Base erosion and Profit Shifting), як зазначено у пояснювальній записці.
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14.06.2021 00:07 Ответить
"слуга народа" Безумная
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14.06.2021 00:40 Ответить
Безуглая это гребаный стыд. Социопатка в классическом виде. Плохо, что таких назначают на такие ответственные должности, потому этим власть опускает интелектуальную планку на должность ответственных рукаводителей и менеджеров. Или....так и было задумано. Что бы вызвать у нас с вами когнитивный диссонанс.
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14.06.2021 00:40 Ответить
у нее нет даже юридического образования, она - медик!!!
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14.06.2021 01:02 Ответить
Она даже не медик. Пусть на ТВ ей зададут вопрос, как остановить кровотечение. Она не сможет ответить.
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14.06.2021 01:05 Ответить
Безугла.
Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувати систему медичного забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України , керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони

От шо буває коли безпекою займаються лікарі та санітарки. Новие літца. Фотографи проститутки алкашня та мілкі крадії.
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14.06.2021 08:01 Ответить
 
 