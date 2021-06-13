Профильный комитет ВР получил доработанный законопроект о СБУ, - "слуга народа" Безуглая. ДОКУМЕНТ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил обновленную версию законопроекта о Службе безопасности Украины.

Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя парламентского комитета по нацобороне Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, "драматических изменений нет".

"Это текст реформы, который ОТВЕЧАЕТ сравнительной таблице, предложенной к рассмотрению на комитете. Проект таблицы завершили СЕГОДНЯ. Обработано 100% поправок.

Таблица уже в секретариате Комитета. При рассмотрении народные депутаты будут прорабатывать этот текст и таблицу, а затем еще учитывать технико-юридические поправки, грамматические, стилистические изменения (частично уже сделано, спасибо за помощь юристам ВРУ!). Ну а дальше - зал парламента", - отметила Безуглая.

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