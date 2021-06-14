Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало на части, водитель и пассажир погибли на месте. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе сегодня, 14 июня, автомобиль BMW врезался столб, авто разорвало на части, двое погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области в Telegram.

"По предварительной информации, сегодня, около 05:00 часов, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб. В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении полиции.

Также, очевидец опубликовал видео момента ДТП. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в столб.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП погиб патрульный Борисполя. Правоохранителю было 24 года.



Фото: патрульная полиция

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