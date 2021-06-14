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Новости Фото ДТП
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Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало на части, водитель и пассажир погибли на месте. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе сегодня, 14 июня, автомобиль BMW врезался столб, авто разорвало на части, двое погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области в Telegram.

"По предварительной информации, сегодня, около 05:00 часов, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб. В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении полиции.

Также, очевидец опубликовал видео момента ДТП. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в столб.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП погиб патрульный Борисполя. Правоохранителю было 24 года.

Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало на части, водитель и пассажир погибли на месте 01
Фото: патрульная полиция

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ДТП (7673) Одесса (7879)


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Топ комментарии
+15
хорошо что это был столб, а не остановка с людьми или встречный
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14.06.2021 11:10
+11
Ішов на зліт, але завадив стовп.
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14.06.2021 11:04
+11
Я так и не понял...
...он быстро ехал - или низко летел?
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14.06.2021 11:07
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Це ж із якою швидкістю треба пертися, щоб таке з авто зробить, шумахери!
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14.06.2021 11:02 Ответить
Ішов на зліт, але завадив стовп.
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14.06.2021 11:04 Ответить
Я так и не понял...
...он быстро ехал - или низко летел?
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14.06.2021 11:07 Ответить
Жуть, но БМВ машина мощная, у владельца чувство страха видимо отключилось. Даже при боковом ударе чтобы так порвало лететь хорошо нужно.
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14.06.2021 11:02 Ответить
Автомобіль з паперу?
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14.06.2021 11:02 Ответить
з амєріці, "нье бит, нье крашен, бабця керувала"
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14.06.2021 11:10 Ответить
Вот ща водитель с бабушкой встретится и выскажет ей свои претензии.)
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14.06.2021 11:14 Ответить
просто это бок машины и на скорости
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14.06.2021 11:20 Ответить
Як у тебе справи?
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14.06.2021 11:32 Ответить
между небом и землей, как то так. Жалко людей, по глупости
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14.06.2021 16:48 Ответить
Немецкий автопром проиграл столбу.
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14.06.2021 11:04 Ответить
хорошо что это был столб, а не остановка с людьми или встречный
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14.06.2021 11:10 Ответить
Хороший столб - добротно раньше делали, а те что у Кличко новые столбы попадали бмв даже б не заметил.
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14.06.2021 11:11 Ответить
это БМВ, они все так ездят
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14.06.2021 11:11 Ответить
Похоже что это был конструктор из распилов.
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14.06.2021 11:12 Ответить
Сломалась по месту расположения люка в крыше.
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14.06.2021 11:17 Ответить
это боковой удар на большой скорости, так у всех легковых машин, джипы не исключение. Система безопасности от столкновений, действует только от лобового удара.
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14.06.2021 11:23 Ответить
Мощность двигателя должна соответствовать умственному коэффициенту.
Он должен указываться рядом с группой крови.
Этот водитель должен был ехать на мопеде.
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14.06.2021 11:16 Ответить
Ты никогда не видел как мопедистов и мотоциклистов по кускам собирают? Там мозгов нужно побольше чем на автомобиле даже.
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14.06.2021 11:27 Ответить
Мощность мопеда соответствует умственному коэффициенту этого жмура.
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14.06.2021 11:43 Ответить
Значить двигун мопеда повинен стояти на тій машині.
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14.06.2021 12:00 Ответить
Бляха сваренная из нескольких машин ? Ну и отсутствие мозга у водятла !
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14.06.2021 11:26 Ответить
это новая модель иф мейби
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14.06.2021 11:40 Ответить
почему иномарки не делают со швелеров и броне бока и с резиной внутри он бы столб снес ..и подушек 50 шт так жестянка элитка иномарка гробик евробляхерр
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14.06.2021 11:39 Ответить
Конструкция авто примерно после 2000-го года специально ослабляется, что бы хоть как-то уравновесить выживаемость людей. Если делать джипы по вашим требованиям, то их начнут покупать наркоты что бы безопасно и законно и по правилам убивать.
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14.06.2021 12:02 Ответить
Какие то хиленькие эти BMW. Не ум
Сколько уже аварий, где от авто остаются "рожки да ножки".
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14.06.2021 11:42 Ответить
круто на 30км ч рассыпалася иномарка
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14.06.2021 11:45 Ответить
не видно на відео врізання у стовпа цілої машини, там нічого від цього не видно. там видно лише, як задня частина машини у вільному русі врізається у забор.
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14.06.2021 11:48 Ответить
Такое чувство - автомобиль из тех что режут пополам, завозят в страну и снова сваривают в целую. Есть такой "бизнес". Не помню где.
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14.06.2021 11:52 Ответить
BMW конечно страшный аппарат, как владелец это хорошо осознаю. Но смотрел регистратор - там непонятно, ощущение, что видео очень сильно замедленно, но при этом голос идет без замедления. Большой скорости не ощущается. Что значит большой? Ну 150 км/ч на видео нет точно, а порвало в хлам именно так как это бывает когда 150+
Но не все грустно - диски оригинальные целые остались, можно продать и хватит на бюджетные похороны.
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14.06.2021 11:56 Ответить
От дисков исходит такая энергетика смерти, что цену придётся сильно скинуть.
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14.06.2021 12:00 Ответить
Вы не в курсе деталей, цена на оригинальные диски BMW гораздо стабильнее доллара и даже золота. У них радиус как у бриллиантов караты - на цену вниз влияет только механическое разрушение. У дисков с большим радиусом энергетика смерти так же как и у бриллиантов только повышает цену.
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14.06.2021 12:10 Ответить
В поєдинку між стовбом і БМВ-нокаутом переміг стовб,трохи чорний гумор,але як ідіотам пояснити,що існують ПДР!
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14.06.2021 12:29 Ответить
Вынужден тебя разочаровать, ездить на BMW и остаться в живых это только физика на 5 с плюсом. Методички под названием "ПДР" не помогут.
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14.06.2021 12:45 Ответить
крепкий столб... не такой как в киеве... что от намного слабее удара упал...(мощнейший столб на затрещине для высоковольтной передачи с опорой 5на 5м)
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14.06.2021 12:43 Ответить
Познавательное видео. Его надо показывать всем владельцам евроблях, которые с гордостью утверждают, что их немецкая жестянка самая прочная и безопасная жестянка в мире. И поэтому водителям БМВ мозги не нужны, потому что после удара они не вывалятся!
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14.06.2021 14:08 Ответить
Как я неоднократно говорил не бывает здоровых на голову владельцев BMW. Одни психически больные дегенераты. Им бы медосмотр каждый месяц проходить
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14.06.2021 14:21 Ответить
не поможет если бы этот тип остался жив купил бы опять bmw 100%
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14.06.2021 15:11 Ответить
это диагноз
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14.06.2021 15:12 Ответить
Пригнали евробляху, там такие попадаются, буквально слепленная из 2 авто и вот вам результат.
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14.06.2021 14:27 Ответить
любую машину так порвёт боковым ударом о столб, диаметр столба какой?, обычная гильотина, и не важно какое авто, хоть москвич хоть майбах, кому не понятно читайте почему режет нож, колит иголка.
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14.06.2021 15:21 Ответить
"БМВ" головного мозга!!
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14.06.2021 15:28 Ответить
Скорее всего пьяный.Прозевал красный,ударил по тормозам,а крутануть лево реакции не хватило.
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14.06.2021 15:59 Ответить
 
 