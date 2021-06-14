Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало на части, водитель и пассажир погибли на месте. ВИДЕО+ФОТО
В Одессе сегодня, 14 июня, автомобиль BMW врезался столб, авто разорвало на части, двое погибших.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области в Telegram.
"По предварительной информации, сегодня, около 05:00 часов, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на столб. В результате происшествия водитель и пассажир погибли на месте", - говорится в сообщении полиции.
Также, очевидец опубликовал видео момента ДТП. На кадрах видно, как автомобиль на скорости врезается в столб.
Ранее сообщалось, что в Киевской области в ДТП погиб патрульный Борисполя. Правоохранителю было 24 года.
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...он быстро ехал - или низко летел?
Он должен указываться рядом с группой крови.
Этот водитель должен был ехать на мопеде.
Сколько уже аварий, где от авто остаются "рожки да ножки".
Но не все грустно - диски оригинальные целые остались, можно продать и хватит на бюджетные похороны.