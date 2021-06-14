РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10768 посетителей онлайн
Новости Фото
1 511 5

Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 13 июня, криворожане пришли к Стеле Героев на 95 квартале, чтобы почтить память земляков, погибших в ходе Антитеррористической операции на востоке страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт 0564.ua.

Напомним, первое известие о погибшем в зоне АТО криворожанине - 18-летнем Антоне Игнатченко - пришло именно 13 июня в 2014 году.

А в ночь с 13 на 14 июня 2014 года пророссийские боевики сбили транспортный самолет Ил-76 украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибли находившиеся на борту самолета 49 человек - десантники и члены экипажа. Среди погибших были криворожане - Валерий Алтунин, Павел Коснар, Антон Самохин, Евгений Резников, Станислав Дубяга, Илья Гайдук и Алексей Ковалик.

День 14 июня решением Криворожского городского совета от 08.06.2016 №271 "Об установлении в г. Кривом Роге Дня чествования участников антитеррористической операции на востоке Украины" объявлен Днем чествования участников АТО.

Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины 01

Неравнодушные криворожане ежегодно собираются у Стелы Героев на 95 квартале, чтобы почтить память всех земляков, погибших за территориальную целостность и независимость Украины.

Традиционно у Стелы Героев прозвучали имена всех погибших Героев. После каждого имени следовал звон колокола.

Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины 02

Также выступили участники АТО (ООС), волонтеры, родственники погибших бойцов, активисты.

Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины 03

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 июня в Кривом Роге почтят память украинских воинов, погибших в 2014 году в сбитом российскими оккупантами Ил-76

Священники Православной церкви Украины и Украинской Греко-католической церкви провели панихиду.

Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины 04

Ближе к вечеру зажгли лампадки, которые расставили по контуру букв, составляющих слова "ІЛ - 76", "ЧЕСТЬ".

Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины 05
Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины 06
Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины 07
Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины 08
Фото: сайт Кривого Рога

Кривой Рог (1403) память (1494) Антитеррористическая операция (18284)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч би плитку на площі переклали.
Чому квартал 95 не спонсорнув ?
показать весь комментарий
14.06.2021 12:10 Ответить
Пройшли часи, коли бетон на чоколядну плитку перекладали.
показать весь комментарий
14.06.2021 12:36 Ответить
Там немає площі, то перехрестя.
показать весь комментарий
14.06.2021 14:31 Ответить
Мешканці Кривого Рогу вшанували пам'ять Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України - Цензор.НЕТ 8628
показать весь комментарий
14.06.2021 14:00 Ответить
Спочивайте з миром, Герої....
Мешканці Кривого Рогу вшанували пам'ять Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України - Цензор.НЕТ 8543
показать весь комментарий
14.06.2021 14:34 Ответить
 
 