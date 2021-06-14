Жители Кривого Рога почтили память Героев, погибших за целостность и независимость Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 13 июня, криворожане пришли к Стеле Героев на 95 квартале, чтобы почтить память земляков, погибших в ходе Антитеррористической операции на востоке страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт 0564.ua.

Напомним, первое известие о погибшем в зоне АТО криворожанине - 18-летнем Антоне Игнатченко - пришло именно 13 июня в 2014 году.

А в ночь с 13 на 14 июня 2014 года пророссийские боевики сбили транспортный самолет Ил-76 украинской армии, заходивший на посадку в Луганский аэропорт. Погибли находившиеся на борту самолета 49 человек - десантники и члены экипажа. Среди погибших были криворожане - Валерий Алтунин, Павел Коснар, Антон Самохин, Евгений Резников, Станислав Дубяга, Илья Гайдук и Алексей Ковалик.

День 14 июня решением Криворожского городского совета от 08.06.2016 №271 "Об установлении в г. Кривом Роге Дня чествования участников антитеррористической операции на востоке Украины" объявлен Днем чествования участников АТО.

Неравнодушные криворожане ежегодно собираются у Стелы Героев на 95 квартале, чтобы почтить память всех земляков, погибших за территориальную целостность и независимость Украины.

Традиционно у Стелы Героев прозвучали имена всех погибших Героев. После каждого имени следовал звон колокола.

Также выступили участники АТО (ООС), волонтеры, родственники погибших бойцов, активисты.

Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 июня в Кривом Роге почтят память украинских воинов, погибших в 2014 году в сбитом российскими оккупантами Ил-76

Священники Православной церкви Украины и Украинской Греко-католической церкви провели панихиду.

Ближе к вечеру зажгли лампадки, которые расставили по контуру букв, составляющих слова "ІЛ - 76", "ЧЕСТЬ".









Фото: сайт Кривого Рога