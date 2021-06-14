Военнослужащие на Донетчине пытались украсть неучтенное оружие из воинской части, - СБУ. ФОТО

Трое военнослужащих ВСУ на Донетчине планировали незаконно вывезти неучтенное оружие с места дислокации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.

Во время следственных действий, в частности, изъяты:



АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт.

РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт.

ПКМ - пулемет Калашникова модернизированный 1 шт.

ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт.

АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.

АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.

АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт.

ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт.

ПМ - пистолет Макарова 1 шт.

ствол к ПКТ 2 шт.

ствол к ПК 1 шт.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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