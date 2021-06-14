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Военнослужащие на Донетчине пытались украсть неучтенное оружие из воинской части, - СБУ. ФОТО

Трое военнослужащих ВСУ на Донетчине планировали незаконно вывезти неучтенное оружие с места дислокации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.

Во время следственных действий, в частности, изъяты:

АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт.
РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт.
ПКМ - пулемет Калашникова модернизированный 1 шт.
ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт.
АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.
АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.
АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт.
ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт.
ПМ - пистолет Макарова 1 шт.
ствол к ПКТ 2 шт.
ствол к ПК 1 шт.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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Военнослужащие на Донетчине пытались украсть неучтенное оружие из воинской части, - СБУ 01
Военнослужащие на Донетчине пытались украсть неучтенное оружие из воинской части, - СБУ 02

Автор: 

оружие (10215) СБУ (19890) Донецкая область (9636) ВСУ (6584)


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От дебилы! нажили проблемы на свою голову.
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14.06.2021 11:44 Ответить
Надо все поставить на учет.
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14.06.2021 12:04 Ответить
шо значит неучтенное?
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14.06.2021 12:44 Ответить
Безвозвратно уничтоженное в бою, или пришедшее в полную негодность. Списанное и уничтоженное, акты прилагаются.
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14.06.2021 13:20 Ответить
тогда это не оружие.и следовательно,никакой 263 не может быть.
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14.06.2021 13:53 Ответить
Лица не являющиеся право охранителями задержанные лиц, не являются военнослужащими которые не перевозили предметы не являющимися оружием. В итоге был составлен некий документ не являющийся протоколом.
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15.06.2021 14:25 Ответить
і я задаюсь питанням, - як це у віськовій части не врахована зброя?.
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14.06.2021 12:51 Ответить
АГС, ПКТ... Почему неучтенные? Та потому что неликвид, на базаре не пользуются спросом. То ли дело гранаты, расходятся как горячие пирожки
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14.06.2021 14:16 Ответить
 
 