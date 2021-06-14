Военнослужащие на Донетчине пытались украсть неучтенное оружие из воинской части, - СБУ. ФОТО
Трое военнослужащих ВСУ на Донетчине планировали незаконно вывезти неучтенное оружие с места дислокации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.
Во время следственных действий, в частности, изъяты:
АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт.
РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт.
ПКМ - пулемет Калашникова модернизированный 1 шт.
ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт.
АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.
АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.
АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт.
ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт.
ПМ - пистолет Макарова 1 шт.
ствол к ПКТ 2 шт.
ствол к ПК 1 шт.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
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