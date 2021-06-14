Глава ОБСЕ Линде посетила Мариупольский порт и КПВВ "Новотроицкое". ФОТОрепортаж
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая находится с визитом в Украине, посетила КПВВ "Новотроицкое".
Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в совем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Делегация ОБСЕ во главе с Анн Линде прибыла на КПВВ "Новотроицкое". Проводится брифинг руководства области и соответствующего подразделения Государственной пограничной службы Украины", - написал Боднар.
В свою очередь, Линде в своем Twitter сообщила, что посетила Мариупольский морской торговый порт с целью оценки ситуации в области безопасности в регионе после недавней напряженности.
"Суверенитет и территориальная целостность Украины должны соблюдаться в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ", - отметила Линде.
Как сообщалось, действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде с 13 по 15 июня находится с рабочим визитом в Украине. 15 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава ОБСЕ Анн Линде проведут совместную пресс-конференцию.
Ключевыми темами переговоров главы Кулебы и Линде станет ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях.
Министры обсудят также развитие политического диалога Украины и Швеции, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в международных организациях, активизацию сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.
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