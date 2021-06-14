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Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой. ФОТОрепортаж

Житель Киева устроил грядку на балконе в многоэтажном доме, однако крыша балкона не выдержала веса почти тонны земли.

В Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого обвалилась крыша балкона, расположенного на шестом этаже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Специалисты привлекли специальную пожарно-спасательную технику и оборудование.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В киевской многоэтажке обрушился балкон, жертв и пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

"Обрушение произошло из-за прикрепленных к крыше балкона тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей: хозяин квартиры развел на балконе целый огород, выращивал клубнику. Потолок не выдержал веса почти 1 тонны грунта, который наполнял сплошную "грядку", и обвалился. Никто из соседей и прохожих не пострадал", - говорится в сообщении.

Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой 01
Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой 02
Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой 03
Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой 04
Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой 05
Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой 06
Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой 07
Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой 08

Автор: 

земля (1947) КГГА (2982) Киев (25516) обрушение (179)


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Топ комментарии
+55
Ну про Супрун это вы слишком, не могло 73% населения из лечебницы сбежать.
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14.06.2021 12:59
+18
Да, но эти 73% все же сбежали из лечебницы и даже проголосовали. Итог мы видим везде, и даже тут в каментах.
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14.06.2021 13:09
+15
Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 1156
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14.06.2021 13:12
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Так вот откуда...
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14.06.2021 12:44 Ответить
из закрытых Супрун по рехформе --дурдомов ....таким селянам идиотам надо у село в землянку и выращивай хоть ананасы с бананами.. так нет же падло на 6 этаж залет 1 тонну земли ведерком натаскает и потом удивляется а чого воно впало то....
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14.06.2021 12:49 Ответить
Ну про Супрун это вы слишком, не могло 73% населения из лечебницы сбежать.
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14.06.2021 12:59 Ответить
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14.06.2021 13:07 Ответить
Да, но эти 73% все же сбежали из лечебницы и даже проголосовали. Итог мы видим везде, и даже тут в каментах.
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14.06.2021 13:09 Ответить
Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 7068
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14.06.2021 14:39 Ответить
Тебе Супрун в борщ насрала ?
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14.06.2021 13:22 Ответить
не надо преувеличивать его способности. Земли было полтонны а остальное урожай.
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14.06.2021 14:13 Ответить
не потрібно підтакувати журнашлюхам, оскільки куб води- це тонна, а не грунту.
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15.06.2021 02:35 Ответить
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14.06.2021 12:50 Ответить
Зачем разрушать конструкции? Зебилия эффективно лечится при помощи электрошоковой терапии и операции лоботомии. Запрет на эти процедуры привел к взрывному росту численности зебилов по всей планете.
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14.06.2021 13:14 Ответить
точно клубника ??? ))))
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14.06.2021 12:48 Ответить
точно!
глубоко-корневая

там сантиметров 70 земли, т.е. раз в 7 больше чем надо для клубники
видать жирную клубнику хотел получить
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14.06.2021 13:09 Ответить
Он растил клубнику со сметаной ?
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14.06.2021 13:22 Ответить
30% жирности
густо намазанной !
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14.06.2021 14:36 Ответить
Угу..Картошку на балконе сажать не выгодно.Урожайность не та,да и колорадские жуки в квартиру лезут-замучаешся травить.))
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14.06.2021 12:49 Ответить
Хвермер однако,латифундист !!))))
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14.06.2021 12:50 Ответить
пусть налог уплатит с участка
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14.06.2021 12:59 Ответить
Адрес латифундии-Киев,ул.Вербицкого дом... , 6.этаж спросить хозяина фазенды Васыля Опанасовыча.)))
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14.06.2021 13:00 Ответить
Мичуринец-лысенковец !!!!
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14.06.2021 13:10 Ответить
а сусідка мужа пиляла : "ти подивись, який хазяйновитий наш сусід . А ти тільки вмієш на дивані лежати ! А трускавки на базарі такі дорогі - тому давно ми їх і не пробували ..."
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14.06.2021 12:52 Ответить
А соседи такие довольные....))) Переживают, наверное))
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14.06.2021 12:55 Ответить
а у меня мята на подоконнике растёт.. три вазона)))
скромненько, но всегда чай со свежей мятой))
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14.06.2021 13:05 Ответить
Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 2765
Точно мята? Листики не такие?
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14.06.2021 13:15 Ответить
нет!.. обычная мята!.. в прошлом году купил на рынке три куста(разные сорта), спокойно растёт на подоконнике, нормально перезимовала..
удовольствие круглый год)) с лимончиком))
Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 7617
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14.06.2021 13:31 Ответить
Мета, да
Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 1867
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14.06.2021 14:44 Ответить
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14.06.2021 13:58 Ответить
ну хоть не свинарник)
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14.06.2021 13:06 Ответить
Походу свинарник внутри квартиры
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14.06.2021 13:09 Ответить
В таких гостинках живёт самое конченное жлобьё.
Там бы хлев на 3 коровы поместился.
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14.06.2021 13:08 Ответить
Балкон ніби на місці. Обвалився навісний ящик з землею. Але кого це цікавить? Головне - новина державного значеняя. )))
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14.06.2021 13:09 Ответить
це зачьот пізньосоціалістичним будівельникам, які склапали моцний дім,
але аж ніяк не кулібіну-клубничнику
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14.06.2021 13:13 Ответить
Ти відвертий дебіл, Іугєній! Те, що від цього могли постраждати люди тебе не цікавить?! Де були інспектори?! Чому не виконують свої обов'язки?! Як із подібним справляються в інших, цивілізованих (!) країнах?! Це тебе, дурню, не цікавить!
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14.06.2021 14:32 Ответить
Але ж ти дурненьке. Де ти бачиш обвалений балкон? Не забувавй про свої ліки.
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14.06.2021 15:40 Ответить
Mike, чия б корова мукала... От скажи, американці на балконі користуються мангалом?
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15.06.2021 02:39 Ответить
Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 1156
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14.06.2021 13:12 Ответить
Порох знає як і клубничку з'їсти, і балкон не обвалити
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14.06.2021 13:14 Ответить
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14.06.2021 13:25 Ответить
Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 1170
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15.06.2021 07:15 Ответить
А не выдержал, когда стал ее обрабатывать культиватором. Жалко, но в комнате картофель растет. Скоро уборочный комбайн надо вогнать.
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14.06.2021 13:13 Ответить
Зеленые технологии это всегда разрушения и смерть
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14.06.2021 13:22 Ответить
Вот это ..дь серьёзный подход! Я в восхищении! Тонну грунта на балкон притащить! Я со своими 10 кустиками клубники в горшочках смотрюсь как пацан на фоне этого агрария!
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14.06.2021 13:24 Ответить
Ага 10
Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 3096
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14.06.2021 14:47 Ответить
Ботанік-натураліст))),насеру його....
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14.06.2021 13:28 Ответить
Клубника с грибосами?
Или - куда делся мозг?
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14.06.2021 13:35 Ответить
Хозяйственный мужичёк!
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14.06.2021 13:39 Ответить
Умеют люди жить.
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14.06.2021 13:48 Ответить
Поел клубнички, жлобяра. Именно жлоб с большой буквы. А соседи терпилы в тряпочку молчали.
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14.06.2021 13:48 Ответить
что-то непонятно кто все таки обрушил балкон? А не сами ли спасатели-разрушители? На фото, где они ковыряют землю вроде ничего еще не обрушилось? Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею - Цензор.НЕТ 7174
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14.06.2021 14:30 Ответить
Сбоку не обрушилось там и ковыряют
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14.06.2021 17:29 Ответить
Идиот - ЗЕбил
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14.06.2021 14:53 Ответить
а почему етому любителю клубнички не пришла в голову простая мысль: продать квартиру и купить дом с участком земли?
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14.06.2021 15:13 Ответить
так он денег копил.
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14.06.2021 15:27 Ответить
логично... клубнику продавал - собирал на дом
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14.06.2021 19:05 Ответить
А у соседей справа рама на балконе походу из куска автобуса сделана.
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14.06.2021 16:28 Ответить
Полуниця на балконі? Слабак... В Баку наприкінці 80-х сусіди помітили, що від нового сусіда згори постійно щось тече. Коли міліція зламала двері, то виявилось, що люди напхали землі цілу кімнату і вирощують гвоздики.
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14.06.2021 18:15 Ответить
Так виглядають постсовкові злидні ...
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15.06.2021 05:57 Ответить
Просто цікаво,а як цей дядько буде відповідати за скоєне?
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15.06.2021 10:59 Ответить
долго ржал... вот ведь народ хитрожопый...
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15.06.2021 13:15 Ответить
ну и скока с балкона можно вырастить?...ведро в сезон?...
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15.06.2021 13:17 Ответить
 
 