Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой. ФОТОрепортаж
Житель Киева устроил грядку на балконе в многоэтажном доме, однако крыша балкона не выдержала веса почти тонны земли.
В Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого обвалилась крыша балкона, расположенного на шестом этаже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Специалисты привлекли специальную пожарно-спасательную технику и оборудование.
"Обрушение произошло из-за прикрепленных к крыше балкона тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей: хозяин квартиры развел на балконе целый огород, выращивал клубнику. Потолок не выдержал веса почти 1 тонны грунта, который наполнял сплошную "грядку", и обвалился. Никто из соседей и прохожих не пострадал", - говорится в сообщении.
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глубоко-корневая
там сантиметров 70 земли, т.е. раз в 7 больше чем надо для клубники
видать жирную клубнику хотел получить
густо намазанной !
скромненько, но всегда чай со свежей мятой))
Точно мята? Листики не такие?
удовольствие круглый год)) с лимончиком))
Там бы хлев на 3 коровы поместился.
але аж ніяк не кулібіну-клубничнику
Или - куда делся мозг?