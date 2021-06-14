Почти тонна грунта: в Киеве обвалился балкон из-за грядок с клубникой. ФОТОрепортаж

Житель Киева устроил грядку на балконе в многоэтажном доме, однако крыша балкона не выдержала веса почти тонны земли.

В Дарницком районе столицы на улице Архитектора Вербицкого обвалилась крыша балкона, расположенного на шестом этаже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Специалисты привлекли специальную пожарно-спасательную технику и оборудование.

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"Обрушение произошло из-за прикрепленных к крыше балкона тросов, которые удерживали большую и тяжелую навесную конструкцию, наполненную землей: хозяин квартиры развел на балконе целый огород, выращивал клубнику. Потолок не выдержал веса почти 1 тонны грунта, который наполнял сплошную "грядку", и обвалился. Никто из соседей и прохожих не пострадал", - говорится в сообщении.















