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Врач из Ивано-Франковска за 500 грн продавал поддельные справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция. ФОТО

СБУ заблокировала организованный врачом из Ивано-Франковской области механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больнице. На компьютере в своем рабочем кабинете он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском", - сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что нелегальный бизнес врач начал в марте этого года. Клиентов находил через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость "справки" составляла 500 грн.

Врач из Ивано-Франковска за 500 грн продавал поддельные справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция 01

"Лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома". Справки, которые он подделывал, в частности, использовались для пересечения государственной границы", - сказано в сообщении.

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Врач из Ивано-Франковска за 500 грн продавал поддельные справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция 02
Фото: сайт СБУ

Злоумышленник уведомлен о подозрении в подделке официального документа, который дает право или освобождает от обязанностей, и сбыте такого документа, совершенном повторно, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем.

Продолжается досудебное расследование.

карантин (16729) подделка (437) СБУ (19890) Ивано-Франковская область (920) COVID-19 (18608)


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а в Києві по 400 грн. Через любу турфірму. Клоуни.
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14.06.2021 14:07 Ответить
В Харькове за 1,5 тыс. людей глушили.
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14.06.2021 14:33 Ответить
Собственно какая разница, ПЦР тест это и так лотерея, у него 20% ошибки. Просто он у кого-то зароботок отобрал...
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14.06.2021 15:29 Ответить
 
 