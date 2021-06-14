Врач из Ивано-Франковска за 500 грн продавал поддельные справки об отсутствии COVID-19, - Нацполиция. ФОТО

СБУ заблокировала организованный врачом из Ивано-Франковской области механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больнице. На компьютере в своем рабочем кабинете он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском", - сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что нелегальный бизнес врач начал в марте этого года. Клиентов находил через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость "справки" составляла 500 грн.

"Лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома". Справки, которые он подделывал, в частности, использовались для пересечения государственной границы", - сказано в сообщении.

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Фото: сайт СБУ

Злоумышленник уведомлен о подозрении в подделке официального документа, который дает право или освобождает от обязанностей, и сбыте такого документа, совершенном повторно, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем.

Продолжается досудебное расследование.