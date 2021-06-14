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Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Территориального управления ГБР в Николаеве задержали начальника отдела одного из структурных подразделений Военно-Морских Сил Украины во время получения взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По оперативным данным, военнослужащий требовал у полицейского 10 тыс. долларов США. Он заверил правоохранителя, что в конкурсной комиссии Государственного бюро расследований работают его знакомые, которые могут обеспечить победу в конкурсе на занятие должности в следственном подразделении Бюро.

Военнослужащего задержали во время получения части денег в размере 5 тыс. долларов США. Он подозревается в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 3692 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 01

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновница Пенсионного фонда задержана при получении 1,7 тыс. долл. взятки на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТО

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, оперативное сопровождение - ГБР.

Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 02
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 03
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 04
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 05
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 06
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 07
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 08
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 09
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 10
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 11
Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР 12
Фото: сайт ГБР

взятка (6158) Николаев (2151) ГБР (2985)


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Кофе, сигаретка в пальчиках, ножка на ножку, взятка в 10к... Не жизнь, а малина у флотоводца. В стране война, народ гибнет на фронте, а у этих "решение вопросов"
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14.06.2021 14:55 Ответить
Жесть,а черерез сколько 10 тысячь отбиваются?
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14.06.2021 14:55 Ответить
работать в мусарне за копеечную зарплату выгодно, раз 10 штук вечнозеленых не жалко.
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14.06.2021 14:59 Ответить
Бєз лоха і жізнь плоха... От як на мене,то кожний отримав те, на що заслуговував...
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14.06.2021 20:25 Ответить
 
 