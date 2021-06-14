Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Следователи Территориального управления ГБР в Николаеве задержали начальника отдела одного из структурных подразделений Военно-Морских Сил Украины во время получения взятки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По оперативным данным, военнослужащий требовал у полицейского 10 тыс. долларов США. Он заверил правоохранителя, что в конкурсной комиссии Государственного бюро расследований работают его знакомые, которые могут обеспечить победу в конкурсе на занятие должности в следственном подразделении Бюро.
Военнослужащего задержали во время получения части денег в размере 5 тыс. долларов США. Он подозревается в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 3692 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, оперативное сопровождение - ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль