Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи Территориального управления ГБР в Николаеве задержали начальника отдела одного из структурных подразделений Военно-Морских Сил Украины во время получения взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По оперативным данным, военнослужащий требовал у полицейского 10 тыс. долларов США. Он заверил правоохранителя, что в конкурсной комиссии Государственного бюро расследований работают его знакомые, которые могут обеспечить победу в конкурсе на занятие должности в следственном подразделении Бюро.

Военнослужащего задержали во время получения части денег в размере 5 тыс. долларов США. Он подозревается в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 3692 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона Украины, оперативное сопровождение - ГБР.























Фото: сайт ГБР