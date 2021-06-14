Избивали несколько часов и требовали $25 тысяч: в Киеве похитили 21-летнего таксиста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве поймали четырех злоумышленников, которые похитили водителя такси. По данному факту начато досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, в столичную полицию обратился мужчина и сообщил о том, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, сотрудники полка полиции особого назначения № 1 и врачи.

"Полицейские выяснили, что накануне молодой человек, который работает в такси, подвозил пассажиров по адресам, однако оказалось, что у одной пассажирки нет денег. В результате между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим товарищам, а также добавила, что ее якобы изнасиловали.

Трое парней решили "помочь разобраться" в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом возврата забытых вещей в автомобиле попросили его вернуться. Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему решить "вопрос" за 25 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.

При силовой поддержке спецназовцев работники полиции попали в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат - 21-летнего потерпевшего. Парня с ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Полицейские задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи выяснили, что это - жительница Киевской области, 2000 года рождения, и жители столицы, 2000, 2001 и в 2002 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

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По данному факту следователями Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Четырем правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.



Фото: сайт полиции