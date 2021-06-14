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Избивали несколько часов и требовали $25 тысяч: в Киеве похитили 21-летнего таксиста. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве поймали четырех злоумышленников, которые похитили водителя такси. По данному факту начато досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, в столичную полицию обратился мужчина и сообщил о том, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского. По указанному адресу немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, сотрудники полка полиции особого назначения № 1 и врачи.

"Полицейские выяснили, что накануне молодой человек, который работает в такси, подвозил пассажиров по адресам, однако оказалось, что у одной пассажирки нет денег. В результате между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим товарищам, а также добавила, что ее якобы изнасиловали. 

Избивали несколько часов и требовали $25 тысяч: в Киеве похитили 21-летнего таксиста 01

Трое парней решили "помочь разобраться" в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом возврата забытых вещей в автомобиле попросили его вернуться. Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему решить "вопрос" за 25 тыс. долларов США", - сказано в сообщении.

При силовой поддержке спецназовцев работники полиции попали в помещение, где обнаружили девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат - 21-летнего потерпевшего. Парня с ушибами и переломами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Избивали несколько часов и требовали $25 тысяч: в Киеве похитили 21-летнего таксиста 02

Полицейские задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи выяснили, что это - жительница Киевской области, 2000 года рождения, и жители столицы, 2000, 2001 и в 2002 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

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По данному факту следователями Соломенского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Избивали несколько часов и требовали $25 тысяч: в Киеве похитили 21-летнего таксиста 03

Четырем правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Избивали несколько часов и требовали $25 тысяч: в Киеве похитили 21-летнего таксиста 04
Фото: сайт полиции

Киев (25516) Нацполиция (16458) похищение (1686) такси (211)


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Топ комментарии
+9
поихщение + вымагательство + ихбиение - поболее будет чем 5
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14.06.2021 15:15
+7
По пять лет? Такое впечатление, что у нас законы написаны под бандитов.
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14.06.2021 15:35
+6
пикселомордые уроды
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14.06.2021 15:10
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пикселомордые уроды
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14.06.2021 15:10 Ответить
По пятёрочке на душу населения этим уродам!! Я бы 25 им вкатил!!
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14.06.2021 15:12 Ответить
поихщение + вымагательство + ихбиение - поболее будет чем 5
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14.06.2021 15:15 Ответить
занесут судье - вообще гулять будут)) условно даст годик и все). Вот в соседней новости чудак который изнасиловал девушку ходил на воле и изнасиловал вторую, хотя следствие и суд по первому преступлению уже "шло"))
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14.06.2021 15:26 Ответить
откуда у быдла лавэ?
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14.06.2021 17:02 Ответить
Может примажоренние.
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14.06.2021 18:55 Ответить
По пять лет? Такое впечатление, что у нас законы написаны под бандитов.
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14.06.2021 15:35 Ответить
вы сильно не удивляйтесь, но так оно и есть
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15.06.2021 11:20 Ответить
Вы этого не знали? Больше того, даже для президента и министрав МВД жизнь и здоровье бандитов - высшая ценность по сравнению с жизнью и здоровьем нас с вами. Уроду Пашинскому после ранения Химкуса с извинениями вернули оружие (я уже не говорю, за какие заслуги наградили этого питекантропа). Попробуйте вы из оружия, которым владеете законно (или даже не законно) подстрелить бандита, угрожающего вам расправой. Как вы думаете, кто окажется преступником?
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05.07.2021 08:10 Ответить
Одно , шо можно с уверенностью сказать:" Это клоака, малята".
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14.06.2021 15:12 Ответить
Таких дебилов даже сажать нет смысла. Только утилизация.
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14.06.2021 15:15 Ответить
А все из за дырки
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14.06.2021 15:34 Ответить
Телка с изнасилованием лихо пацанов подставила...
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14.06.2021 15:34 Ответить
"все зло от баб" (с) наридна мудристь
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14.06.2021 17:03 Ответить
Слишком "умную" обязательно посадить вместе с компанией.
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14.06.2021 18:36 Ответить
Что то таксист дал маху, а где шокер? Телескопическая бита? Убьют, и охнутьтне успеет.
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14.06.2021 18:41 Ответить
Лошари бригаду насмотрелись, телочка на куе троих вертит.
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14.06.2021 18:53 Ответить
Ну и толку от этих фото ?
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14.06.2021 19:00 Ответить
Щоб сісти на 5 років за якихось кілька десятків гривень , до того ж не своїх , а якоїсь шалави - то треба бути або щирим кацапом , або вродженим , автентичним дібілом , при чому еталонним , справжнім , на всю голову . Без жодних компромісів .
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14.06.2021 20:52 Ответить
Так изнасиллвал или нет. Вот в чем вопрос
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16.06.2021 06:10 Ответить
 
 