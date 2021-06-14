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Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо". ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие, проходящие учения на Гончаровском полигоне, опровергли информацию о том, что якобы есть проблемы с питанием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Один из военнослужащих, Олег Бойко, заявил, что с питанием на полигоне все хорошо.

"Хочу сказать, что не все люди дома так едят, как кормят здесь. Тут кормят так, что доходит до того, что сникерсы дают, колбасы, тушенки дают", - рассказал он.

Экс-нардеп Егор Соболев, который также проходит обучение, заявил, что логистика, питание, проживание, уборка организованы очень четко. По его словам, еды хватает на всех.

"Все организовано очень хорошо. Тот, кто занимался организацией большного количества людей, а еще и взрослых, еще и тех, которые приезжают в палаточный лагерь жить, учиться обращаться с оружием, думаю, понимает, что это большая работа. ... Я возможно наслушался ужасных историй о советской армии. Все супер. Есть две вещи, которые бы я поменял. Первое: я бы не брал людей, которые ноют и пытаются остаться лишний раз в палатке, а не тренироваться. Потому что от них никакой пользы ни ВСУ, ни им. Второе: я бы увеличил нагрузку. Но я понимаю, что это первые сборы, все в разной физической форме", - рассказал Соболев.

Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: Все организовано очень хорошо 01
Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: Все организовано очень хорошо 02

На фото Егор Соболев и Командир 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Александр Вдовиченко.

Напомним, ранее сообщалось, что воинов, находящихся на Гончаровском общевойсковом полигоне в Черниговской области, плохо кормят.

Автор: 

еда (352) полигон (338) Соболев Егор (467) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+42
Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо" - Цензор.НЕТ 3902
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14.06.2021 15:42
+38
И чисто випадково саме там виявився на навчанні Єгорка Соболєв ........
Вистава за виставою, в режимі нон-стоп.
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14.06.2021 15:40
+37
Та ми бачили на фотках. Мене аж знудило!
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14.06.2021 15:37
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Правила форума Совет форумчан
Та ми бачили на фотках. Мене аж знудило!
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14.06.2021 15:37 Ответить
- Нам тут добре.
- Нас добре харчують.
- А мою пайку з'їли пацюки...
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15.06.2021 00:18 Ответить
Соболев не был бы собой, если бы и на этом не пропиарился. Ряху разъел, на фронт его отправляйте быстрее, там пусть поумничает
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14.06.2021 15:39 Ответить
Егорку и тут неплохо кормят.
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14.06.2021 16:20 Ответить
Єгорушка забув взяти з собою дружбана Мішіко Саакашвілі! Йому там би сподобалося-ряхало від'в на держслужбі у ЗЕ - ого го! Два брата-акробата!
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14.06.2021 16:29 Ответить
И чисто випадково саме там виявився на навчанні Єгорка Соболєв ........
Вистава за виставою, в режимі нон-стоп.
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14.06.2021 15:40 Ответить
таки соболев ест с одного подноса с комбригом
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14.06.2021 15:40 Ответить
Бойова бригада мля!!! А що Егорка інших бригад не було " не бойових"
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14.06.2021 15:41 Ответить
Все срочники ноют, что кормят откровенным говном, поставьте камеры, покажите их родителям чем кормят их детей в украиской армии...
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14.06.2021 15:43 Ответить
То треба було при Порошенко просити, він був за відкритість.
Слуги ж не ******* камер, засідання за закритими дверима, заборона знімати засідання ради, про які камери може бути мова взагалі ? Тоді ж буде видно хто скільки вкрав
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14.06.2021 15:55 Ответить
КОЦ А ХТО ВИДІЛЯЄ КОШТИ НА ЇДУ , ПОДИВІТЬСЯ НА МОРДУ ГОЛОВИ ВР ЯКИЙ ГОЛОСУВАВ ЗА БЮДЖЕТ.ЗЕ Є ЗЕ.
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14.06.2021 16:37 Ответить
Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо" - Цензор.НЕТ 7119
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14.06.2021 15:42 Ответить
Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо" - Цензор.НЕТ 3902
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14.06.2021 15:42 Ответить
Порох "крал" для Армии
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14.06.2021 15:44 Ответить
а зeлyпа у армии, все сходится
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14.06.2021 15:54 Ответить
Що, що, а от показуха на камеру - це вміли завжди.
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14.06.2021 16:04 Ответить
первое фото сделано бойцом для фейсбука, второе кореспондентом, когда в часть приехал порох.
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14.06.2021 21:38 Ответить
Шо ж клоун з корреспондентом не приїде і не нафоткає "правильних" кадрів? Забув як шоу робити?
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15.06.2021 08:46 Ответить
Как-то странно...на одном разносе есть яйцо, но нет хлеба, на другом нет яйца и напитка...другие фотки из той же серии. Пороховатники не брезгуют любой брехней
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14.06.2021 16:29 Ответить
кляті порохоботи підкинули яйце на піднос солдату, щоб "жрачка від клоуна" не виглядала настільки убого!
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15.06.2021 08:54 Ответить
Не, они подкинуть ничего не могут, могут только спереть. вот и сперли с другого. Надо провести расследование, выяснить кто на базе пороховатник, лишить гражданства за фейки и высечь его розгами. Отправить в рашку - там накормят лучше.
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15.06.2021 10:02 Ответить
точно! На одном подносі сперли яйце, на іншому хліб та напій, у зебілів - сперли мізки.
Ось і зростають рейтинги ЄС та Пороха на зло ворогам
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15.06.2021 12:53 Ответить
Ты везде все понял наоборот.
Это комплексная подача, то есть все порции должны быть одинаковые. Раз они разные, то их разукомплектовали. Остается догадываться, что еще с разноса убрали, а что добавили. Это тупо фейк от пороховатников. За это надо бить, и за это соевых скоро будут бить как кацапов. Вы брехливые близнецы-братья - ватники и пороховатники, семя одного вонючего кобеля из отрыжки совка.

Насчет рейтингов...умерла так умерла. Нет никаких рейтингов у соевой банды. Вы сделали максимум для того, чтобы убить свой рейтинг и привести зеленых. Это плоды вашего воровства и хуцпы. Только Юлия Владимировна Тимошенко сегодня способна защитить интересы украинцев, а не соевые, зеленые или региональные отрыжки.
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15.06.2021 14:19 Ответить
На фото ЗЕ помиї! Гнусява наволоч!
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14.06.2021 16:30 Ответить
Судя по футболке первого военнослужащего, с вещьобеспечением тоже все херово
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14.06.2021 15:43 Ответить
Сумно, але хлопці на форумі праві, що комусь і така параша за щастя(((
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14.06.2021 15:46 Ответить
да ладно вам, хуже не будет!
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14.06.2021 15:55 Ответить
Не брехав би ти дядьку...
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14.06.2021 16:10 Ответить
О, пятикопеечные проститутки подтянулись. Ждем Люсю, и тогда вопрос можно будет считать закрытым
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14.06.2021 16:11 Ответить
а кто должен отвечать за кухню в армии, зебелятко? вы живете по принципам кацапов, там все должен пуйло разруливать, а для вас зебил...
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15.06.2021 10:18 Ответить
Ты сам с собой разговариваешь???
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15.06.2021 11:19 Ответить
незнаю сидя голодным и то для меня как шведский стол..разбалывались..всякими стравами.. и на лавках пиццами и вкусностями малолетки..(((
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14.06.2021 16:12 Ответить
Но дело в том, что не надо на подобных неудачников как ты равняться. Армия должна быть обеспечена.
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14.06.2021 20:26 Ответить
Я не голосовал за Зела, но считаю, что все эти "сенсации" про перловку в миске при Зеле против типа "деликатесов" при Пете - чистая манипуляция. Ясно, что есть, где картоху с овощебаз в в/ч привозят с плесенью. Не без этого. Пусть отвечают поставщики. Пусть им по рукам бьют и контрактов лишают. Но и огульно в сетях перловку размазывать на всю армию-2021 - это некорректное обобщение. И оно делается с умыслом, чтоб людей разкадрить.
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14.06.2021 16:13 Ответить
Дерьмом кормят опять и факт - на лицо!

Я думаю, что Зеленскому доложили уже - и он должен отреагировать или не отреагировать... в зависимости от того, нужна ему или не нужна сильная украинская армия!
А по факту - 95 квартал устраивают, берут интервью у звиздоболов и фотографируют барский столик Егор Соболев, вместо того чтобы воров наказать!
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 7457
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14.06.2021 16:21 Ответить
Це не "дерьмо"!! Це делікатеси! Каша гречана!!! На воді іііі--заморський висококалорійний делікатес ікра кабачкова
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15.06.2021 08:27 Ответить
Подивіться уважно фото , де дають їжу, і все побачите, тупо зє совковий регрес. Ну а вам пацани , що голосували за сцикуна- особа "благодарность".
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14.06.2021 16:18 Ответить
при совке была и картошка и гречка и икра кабачковая, так что теперь отказаться от этих продуктов?
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15.06.2021 10:24 Ответить
Підозрюю, що треба розрізняти харчування на полігоні (виїздне) і у стаціонарних містечках.
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14.06.2021 16:28 Ответить
А в чем разница? Помидоры на полигоне в столовке - только зелеными могут быть??
Или повару с полигона удобнее красть?
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14.06.2021 19:45 Ответить
Можете не писати жирним кеглем. Нормально читається.
На полігоні може бути і сухпайок. Полігони різні бувають. Я про це, а не вкрали чи не вкрали.
Сухпаї теж можна красти.
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14.06.2021 19:53 Ответить
Ну вот к чему ты про сухпай? С каких богов питаться сухпаем на Гончаровском полигоне, на котором оборудованная кухня и столовая?
Абы шо ляпнуть !? На городі бузина, а в Києві дядько?
Ты б не про шрифт думал, а про то что пишешь!
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14.06.2021 20:36 Ответить
Тут багато емоцій і фото невідомо звідкиля і якого року.
Я про це.
На відео і фото з полігону посуд одноразовий. На інших фото посуд керамічний.
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14.06.2021 21:09 Ответить
Де ти там побачив керамічний??? У комбрига та Соболева?? Подивись в інших пластикову кераміку!
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15.06.2021 08:30 Ответить
Блін ... Читай уважно ... На останніх фото з Гончар. полігону - пластикова.
На іншому фото 2020 р. з бананами - керамічна, бо там стац. їдальня.
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15.06.2021 09:09 Ответить
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/v-merezhi-rozgorivsya-skandal-cherez-harchuvannya-ukrainskih-vijskovih-zyavilisya-foto-smakoti-ta-sprostuvannya.htm?_gl=1*1oxg1fy*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzczODY4Mi43OTAuMS4xNjIzNzM4ODExLjA.&_ga=2.154504063.652451628.1618936473-1791564211.1587563397
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15.06.2021 09:51 Ответить
Єгорка задоволений харчуванням! Ми теж за нього раді! Продажнє гівно!
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14.06.2021 16:33 Ответить
Друге: я б збільшив навантаження. Але я розумію, що це перші збори, всі в різній фізичній формі", - розповів Соболєв. Джерело: https://censor.net/ua/p3271294

От же самка собаки продажна... Сидить дряхле з пузом та пальці ніг розчепірило, що на щось, окрім патякання здатне.
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14.06.2021 21:42 Ответить
Тут кормят так, что доходит до того, что сникерсы дают, колбасы, тушенки дают". Но этого нет даже на ПОСТАНОВОЧНЫХ фото.
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14.06.2021 16:33 Ответить
Зрада опять не состоялась ? Печалька у ботов...
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14.06.2021 16:35 Ответить
Почему печалька? Мы хоть и боты, но обращаем внимание, как мир становится лучше и добрее. Протасевича в КГБ не били, резервистов на полигоне хорошо кормят, хорошие новости просто идут сплошняком
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14.06.2021 16:51 Ответить
Ти ще Ху@ла до пари припиши і зовсім будеш журнашлюшкою.
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14.06.2021 20:32 Ответить
людина без почуття гумору- це бібізяна, що під когось косить?
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14.06.2021 21:45 Ответить
ну в нашого керманича почуття гумору через край...
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14.06.2021 22:52 Ответить
кому и кобьіла невеста...
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14.06.2021 22:56 Ответить
то не гумор - то збочення
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15.06.2021 08:57 Ответить
Млять, новости!
Вы вааще понимаете разницу междк персоналом полигона, частями, приезжающими на полигон и резервистами нак сборах ??
Вы про питание КОГО базарите?
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14.06.2021 16:42 Ответить
Судя по присутствию в заголовке слов "резервисты опровергают", то логично предположить, что статья про питание резервистов. Или нет?
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14.06.2021 16:49 Ответить
Надо полагать. Вот только опровергают они статью про питание КОГО?
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14.06.2021 17:19 Ответить
Хороший вопрос
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14.06.2021 19:24 Ответить
а ХТО забезпечує харчування резервистів? Хіба не те саме міністерство оборони?
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15.06.2021 08:58 Ответить
При чём тут министерство? Не знаю как сейчас, а при советах партизан ставили на довольствие в той части, куда их загнали.
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15.06.2021 10:05 Ответить
і хто ж по-вашому повинен їх забезпечувати? Чи все робить самі, а бюджет МінОборони витрачати на оборону - то є зрада по-клоунські?
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15.06.2021 12:50 Ответить
Ты вообще хоть чуть чуть представляешь себе, как устроена армия? В каждой части есть зампотылу, и по питанию солдаты должны по команде обращаться к нему!
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15.06.2021 16:15 Ответить
не зрозуміло, як там випадкомо з'явився Соколов. І хіба рядовий може сидіти поруч зі старшим офіцером під час обіду?
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14.06.2021 16:42 Ответить
земин вообще то он и свалил он из под крыла марички причём в период тишины ещё одна люся артичстович Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 6684
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14.06.2021 17:04 Ответить
Люся Арестович 20 лет как не курсант, но помнит что ее парошманом в Одессе звали?
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 3392
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14.06.2021 20:47 Ответить
Да стопудово рядовые едят за одним столом с высшим командным составом воинской части.
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14.06.2021 19:44 Ответить
На фотографіях ви бачите покидьків, що допомогли олігархам поставити свого ручного клоуна. На нижній агент Соболєв хоче ригнути,але не положено по сценарію.
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14.06.2021 16:44 Ответить
Держитесь хлопцы! Скоро лаптеногие на продуктовый рынок зайдут, полегче будет

"До конца июня 2021 года сеть Mere (проект владельцев российской сети Светофор - ред.) хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Об этом https://retailers.ua/news/menedjment/12000-rossiyskaya-set-************-mere-vozobnovit-rabotu-svoego-magazina-v-nikolaeve-i-otkroet-esche-5-magazinov-po-ukraine?fbclid=IwAR3ZaUCl6qjd5RPxS6Pqs9uHCH0yFVp9ZUsY8jdaOjqrxHscWla-BsJLJS4 сообщил Retailers директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.
Также в планах сети - открытие 40 магазинов до конца года."
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14.06.2021 17:15 Ответить
Ті, що на останньому фото, дійсно жеруть добре!
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14.06.2021 18:11 Ответить
Як же мені вся ця кормьожка нагадала савєцкую армію,ну її нах... Позорище...
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14.06.2021 18:24 Ответить
Подивіться в тарілку Єгорки... Якщо це "дуже смачно", тоді вибачайте 😂
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14.06.2021 18:41 Ответить
Так это он еще есть то, что ест комбриг, а не рядовой состав.
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14.06.2021 19:43 Ответить
"Хочу сказать, что не все люди дома так едят, как кормят здесь. Тут кормят так, что доходит до того, что сникерсы дают, колбасы, тушенки дают", - рассказал он. Источник: https://censor.net/ru/p3271294
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 5218

АГА, БАЧУ ПОВНІ ТАРІЛКИ ТУШЕНКИ І СНІКЕРСІВ З ФРУКТАМИ
Зе клоун і його влада це перш за все РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА.
ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА, можна вже в цьому році
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14.06.2021 19:07 Ответить
Та же блевотина, только объем бОльший...

Служил я срочку в ВДВ. Там по нормам полагалось увеличенное питание по сравнению с другими. По факту кормили не очень... Тут приехал к нам генерал, кажись командующий (или как там его) ВДВ. Приходим на обед, а там как на свадьбе, куча блюд... Не хватало только рыбы фаршированной и икры разных цветов. Точно уже не вспомню, что там было... запомнил - две большие домашние каклеты с гарниром на второе.
Генерал уехал и пошло опять: суп из семи з*луп и т.п.
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14.06.2021 19:51 Ответить
і щі -хоть йух полощи!
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14.06.2021 22:06 Ответить
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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14.06.2021 19:08 Ответить
+ Развал госпредприятий.
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14.06.2021 19:31 Ответить
+ Велике крадівництво! Особливо з держбюджету у період війни, держрезерву у період війни та карантину
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15.06.2021 09:05 Ответить
Нагадує інтерв'ю Протасевіча
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14.06.2021 22:19 Ответить
За дальним столик крипаки наяривают, за передним - позируют. Егорка там командир?
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14.06.2021 22:49 Ответить
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 2294
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15.06.2021 01:37 Ответить
расскажу случай из армии. ГСВГ, отдельный батальон.Глубокая осень. Идет заготовка.Купили у немцев капусту и на хозскладе квасят. Боксы глубокие до 4 метров в плитке. Стоит армейская шинковальня, не работает в яме два молодых в резиновых сапогах заточенными лопатами шинкуют. Автор проходя мимо спрашывает у комхозвзвода прапорщика Шиванькова -тов пр-к а почему кочерыжку не вырезаете. Шиваньков, будучи експертом по "употреблению" улыбаясь поворачивается к солдатам и говорит -сразу видно, что хохол. А ты знаешь как по утру такой россол натощак идет,это настоящий цимус. раздается хохот. Автор в унисон отвечает- итак каждый день? Хохот стал еще громче. А через два месяца открываешь дверь столовой, стоит такой капустный смрад что огого. И щи из капусты и рагу одновременно и это заправленное комбижиром, а в феврале капусту выбрасывают и актируют. Капустный смрад выветривается только ранней весной. Ну а пол помидора такого не было
А мы очем ? Там Хамон заправила, послал на днях весь комитет по обороне, вместе с слугами.
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15.06.2021 01:57 Ответить
В грузинской армии два окорочка на обед без вариантов и никто не жаловался.
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15.06.2021 02:59 Ответить
Все крадуть і всі хто при владі.
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15.06.2021 06:43 Ответить
 
 