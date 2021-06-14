Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо". ВИДЕО+ФОТО
Военнослужащие, проходящие учения на Гончаровском полигоне, опровергли информацию о том, что якобы есть проблемы с питанием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Один из военнослужащих, Олег Бойко, заявил, что с питанием на полигоне все хорошо.
"Хочу сказать, что не все люди дома так едят, как кормят здесь. Тут кормят так, что доходит до того, что сникерсы дают, колбасы, тушенки дают", - рассказал он.
Экс-нардеп Егор Соболев, который также проходит обучение, заявил, что логистика, питание, проживание, уборка организованы очень четко. По его словам, еды хватает на всех.
"Все организовано очень хорошо. Тот, кто занимался организацией большного количества людей, а еще и взрослых, еще и тех, которые приезжают в палаточный лагерь жить, учиться обращаться с оружием, думаю, понимает, что это большая работа. ... Я возможно наслушался ужасных историй о советской армии. Все супер. Есть две вещи, которые бы я поменял. Первое: я бы не брал людей, которые ноют и пытаются остаться лишний раз в палатке, а не тренироваться. Потому что от них никакой пользы ни ВСУ, ни им. Второе: я бы увеличил нагрузку. Но я понимаю, что это первые сборы, все в разной физической форме", - рассказал Соболев.
На фото Егор Соболев и Командир 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Александр Вдовиченко.
Напомним, ранее сообщалось, что воинов, находящихся на Гончаровском общевойсковом полигоне в Черниговской области, плохо кормят.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Нас добре харчують.
- А мою пайку з'їли пацюки...
Вистава за виставою, в режимі нон-стоп.
Слуги ж не ******* камер, засідання за закритими дверима, заборона знімати засідання ради, про які камери може бути мова взагалі ? Тоді ж буде видно хто скільки вкрав
Ось і зростають рейтинги ЄС та Пороха на зло ворогам
Это комплексная подача, то есть все порции должны быть одинаковые. Раз они разные, то их разукомплектовали. Остается догадываться, что еще с разноса убрали, а что добавили. Это тупо фейк от пороховатников. За это надо бить, и за это соевых скоро будут бить как кацапов. Вы брехливые близнецы-братья - ватники и пороховатники, семя одного вонючего кобеля из отрыжки совка.
Насчет рейтингов...умерла так умерла. Нет никаких рейтингов у соевой банды. Вы сделали максимум для того, чтобы убить свой рейтинг и привести зеленых. Это плоды вашего воровства и хуцпы. Только Юлия Владимировна Тимошенко сегодня способна защитить интересы украинцев, а не соевые, зеленые или региональные отрыжки.
Я думаю, что Зеленскому доложили уже - и он должен отреагировать или не отреагировать... в зависимости от того, нужна ему или не нужна сильная украинская армия!
А по факту - 95 квартал устраивают, берут интервью у звиздоболов и фотографируют барский столик Егор Соболев, вместо того чтобы воров наказать!
Или повару с полигона удобнее красть?
На полігоні може бути і сухпайок. Полігони різні бувають. Я про це, а не вкрали чи не вкрали.
Сухпаї теж можна красти.
Абы шо ляпнуть !? На городі бузина, а в Києві дядько?
Ты б не про шрифт думал, а про то что пишешь!
Я про це.
На відео і фото з полігону посуд одноразовий. На інших фото посуд керамічний.
На іншому фото 2020 р. з бананами - керамічна, бо там стац. їдальня.
От же самка собаки продажна... Сидить дряхле з пузом та пальці ніг розчепірило, що на щось, окрім патякання здатне.
Вы вааще понимаете разницу междк персоналом полигона, частями, приезжающими на полигон и резервистами нак сборах ??
Вы про питание КОГО базарите?
"До конца июня 2021 года сеть Mere (проект владельцев российской сети Светофор - ред.) хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Об этом https://retailers.ua/news/menedjment/12000-rossiyskaya-set-************-mere-vozobnovit-rabotu-svoego-magazina-v-nikolaeve-i-otkroet-esche-5-magazinov-po-ukraine?fbclid=IwAR3ZaUCl6qjd5RPxS6Pqs9uHCH0yFVp9ZUsY8jdaOjqrxHscWla-BsJLJS4 сообщил Retailers директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.
Также в планах сети - открытие 40 магазинов до конца года."
АГА, БАЧУ ПОВНІ ТАРІЛКИ ТУШЕНКИ І СНІКЕРСІВ З ФРУКТАМИ
Зе клоун і його влада це перш за все РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА.
ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА, можна вже в цьому році
Служил я срочку в ВДВ. Там по нормам полагалось увеличенное питание по сравнению с другими. По факту кормили не очень... Тут приехал к нам генерал, кажись командующий (или как там его) ВДВ. Приходим на обед, а там как на свадьбе, куча блюд... Не хватало только рыбы фаршированной и икры разных цветов. Точно уже не вспомню, что там было... запомнил - две большие домашние каклеты с гарниром на второе.
Генерал уехал и пошло опять: суп из семи з*луп и т.п.
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
А мы очем ? Там Хамон заправила, послал на днях весь комитет по обороне, вместе с слугами.