Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо". ВИДЕО+ФОТО

Военнослужащие, проходящие учения на Гончаровском полигоне, опровергли информацию о том, что якобы есть проблемы с питанием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Один из военнослужащих, Олег Бойко, заявил, что с питанием на полигоне все хорошо.

"Хочу сказать, что не все люди дома так едят, как кормят здесь. Тут кормят так, что доходит до того, что сникерсы дают, колбасы, тушенки дают", - рассказал он.

Экс-нардеп Егор Соболев, который также проходит обучение, заявил, что логистика, питание, проживание, уборка организованы очень четко. По его словам, еды хватает на всех.

"Все организовано очень хорошо. Тот, кто занимался организацией большного количества людей, а еще и взрослых, еще и тех, которые приезжают в палаточный лагерь жить, учиться обращаться с оружием, думаю, понимает, что это большая работа. ... Я возможно наслушался ужасных историй о советской армии. Все супер. Есть две вещи, которые бы я поменял. Первое: я бы не брал людей, которые ноют и пытаются остаться лишний раз в палатке, а не тренироваться. Потому что от них никакой пользы ни ВСУ, ни им. Второе: я бы увеличил нагрузку. Но я понимаю, что это первые сборы, все в разной физической форме", - рассказал Соболев.







На фото Егор Соболев и Командир 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Александр Вдовиченко.

Напомним, ранее сообщалось, что воинов, находящихся на Гончаровском общевойсковом полигоне в Черниговской области, плохо кормят.