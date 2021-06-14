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Новости Фото Задержание Протасевича
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Протасевич участвует в брифинге МИД Беларуси относительно принудительной посадки самолета Ryanair. ФОТО

Министерство иностранных дел Беларуси проводит брифинг в Национальном пресс-центре для представителей СМИ, а также иностранных посольств и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, относительно обстоятельств принудительной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске. Среди участников задержанный журналист Роман Протасевич.

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Согласно информации на сайте ведомства, среди участников брифинга представители Министерства иностранных дел, руководителей Управления авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Следственного комитета, Министерства обороны, Госпогранкомитета и другие официальные лица.

Среди участников также политзаключенный Раман Протасевич. Его привели в комнату в последнюю минуту.

Протасевич участвует в брифинге МИД Беларуси относительно принудительной посадки самолета Ryanair 01

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.

Беларусь (7890) МИД (6949) Протасевич Роман (309)


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Топ комментарии
+15
Смотрю Бульбофюрер не угомонится со своими сказочными спектаклями. Поэтому только Вежливые санкции, как и для коллеги с востока
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14.06.2021 15:53
+12
Сейчас Протасевич признается, что это он сам захватил самолет, заставил пилотов сесть в Минске и попросит связи с этим снять санкции с Белоруссии
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14.06.2021 16:02
+4
По человечески жалко пацана. Бульбафюрер заствил его играть в садомазохизм.
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14.06.2021 15:59
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Смотрю Бульбофюрер не угомонится со своими сказочными спектаклями. Поэтому только Вежливые санкции, как и для коллеги с востока
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14.06.2021 15:53 Ответить
По человечески жалко пацана. Бульбафюрер заствил его играть в садомазохизм.
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14.06.2021 15:59 Ответить
Лукашенко взяв заручника й тепер торгується?
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14.06.2021 15:59 Ответить
Це теж саме, як він збирав круглий стіл з опозицією в буцигарні.
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14.06.2021 16:13 Ответить
Сейчас Протасевич признается, что это он сам захватил самолет, заставил пилотов сесть в Минске и попросит связи с этим снять санкции с Белоруссии
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14.06.2021 16:02 Ответить
Лука- председатель картофельного колхоза- уже позорится.заставляя молодого парнишку давать интервью вместе с теми кто его пытает ежедневно.Так представляеться "разоблачение" директору колхоз треста в Беларусии.Народ должен организовать похищение парня из совхоза.Это было бы ЗДОРОВО!
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14.06.2021 16:07 Ответить
Цирк продолжается, ну это в основном для местного ватного лохтората, осталным пох😁😁
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14.06.2021 16:11 Ответить
Похоже Протасевич сам упросил пилотов посадить самолет в Минске.
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14.06.2021 16:15 Ответить
А он еще не признался что является тройным агентом ( Гондураса- Мьянмы - Свазиленда.), Тогда я удивлен.
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14.06.2021 16:21 Ответить
Протасевич сам захватил самолет и принудил его к посадке в Бульболандии. Лука спас пассажиров - основной тезис конференции.
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14.06.2021 16:30 Ответить
 
 