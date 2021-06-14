Протасевич участвует в брифинге МИД Беларуси относительно принудительной посадки самолета Ryanair. ФОТО

Министерство иностранных дел Беларуси проводит брифинг в Национальном пресс-центре для представителей СМИ, а также иностранных посольств и международных организаций, аккредитованных в Беларуси, относительно обстоятельств принудительной посадки самолета Ryanair 23 мая в Минске. Среди участников задержанный журналист Роман Протасевич.

ОБ этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Согласно информации на сайте ведомства, среди участников брифинга представители Министерства иностранных дел, руководителей Управления авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Следственного комитета, Министерства обороны, Госпогранкомитета и другие официальные лица.

Среди участников также политзаключенный Раман Протасевич. Его привели в комнату в последнюю минуту.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.

В ОРЛО заявили, что арестованный в Беларуси оппозиционный журналист Роман Протасевич воевал на Донбассе снайпером в батальоне "Азов". В Беларусь отправили "следователей", чтобы те допросили Протасевича. Захвативший власти в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что Протасевичу в ОРЛО грозит смертная казнь.