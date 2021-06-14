Автобус с украинскими заробитчанами попал в ДТП в Румынии: 2 человека погибли, 14 - госпитализированы. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

На румынско-венгерской границе произошла авария с украинцами. Возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в грузовики.

Автобус с 15 украинскими рабочими и 8-летним ребенком в двух километрах до границы не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб. Два человека из автобуса получили серьезные травмы, в том числе внутренние. Еще 13 пассажиров получили травмы, не угрожающие их жизни. Всех пострадавших доставили в больницу.

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Сейчас румынская полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить точные обстоятельства столкновения автобуса с грузовиками.





Позже стало известно, что число жертв аварии с украинским автобусом в Румынии возросло до двух. Еще одна украинка умерла в больнице. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его данным, рано утром 14 июня на трассе Дева-Нэдлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую республику.

"Всего в автомобиле находились 16 украинцев и 1 гражданин Молдовы. Один украинец скончался на месте, другая наша гражданка скончалась в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - сообщил представитель МИД.

Николенко отметил, что водитель задержан, он дает показания в полиции. По предварительной версии, он не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, которое двигалось впереди.

"Украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь. Для родственников открыта круглосуточная "горячая линия" посольства Украины в Румынии: +40 726 529 820, +40 21230 36 60", - добавил пресс-секретарь.