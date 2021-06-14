350 человек эвакуировали из-за сообщения о минировании торгового центра в Харькове, - полиция. ФОТО

Правоохранители обследовали более 9 тысяч квадратных метров помещений, 700 квадратных метров прилегающей территории, эвакуировали 350 человек. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что в торгово-развлекательном центре по улице Героев Труда заложена взрывчатка, поступило в Харьковское райуправление полиции №1 14 июня в 9:55.

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По адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления полиции. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.







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