Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной. ФОТО
В Черное море вошли два корабля НАТО. Это эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" (HMS Defender, D36) и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен" (HNLMS Evertsen, F805).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Сегодня мы прошли Босфор вместе с HNLMS Evertsen, направляясь в Черное море для участия в военно-морских операциях, удостоверяющих взаимодействие с нашими союзниками в регионе Украиной, Румынией, Грузией", - сообщили в официальном твиттере HMS Defender.
Командование Британской авианосной ударной группы обнародовало инфографику, в которой объясняет цель входа в Черное море кораблей обоих государств, которые сейчас входят в эту группу:
- Удостоверение преданности Великобритании поддержанию регулярной присутствии своих военно-морских сил на Западных Балканах и в Черном море;
- Сохранение свободы мореплавания, что подчеркивает приверженность Великобритании общепринятым международным правилам, нормам и стандартам, которые поддерживают открытый, либеральный мировой порядок;
- Заверения партнеров Великобритании, демонстрация возможностей Великобритании и НАТО, учения и взаимодействие с Украиной, Грузией и Румынией.
Напоминаем, 11 июня в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США "Лабун" (USS Laboon, DDG58).
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не так ли, Фофка ?
Черное море теперь НАТОвская лужа, привыкай !
а между тем:
Американские журналисты провели две недели на карантине перед интервью с Путиным
напомню, уже "бункерный" обкололся российской вакциной.
не верит в импортозамещение и русскую науку
пора касабов мочить!
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