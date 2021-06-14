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Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной. ФОТО

Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной. ФОТО

В Черное море вошли два корабля НАТО. Это эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" (HMS Defender, D36) и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен" (HNLMS Evertsen, F805).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня мы прошли Босфор вместе с HNLMS Evertsen, направляясь в Черное море для участия в военно-морских операциях, удостоверяющих взаимодействие с нашими союзниками в регионе Украиной, Румынией, Грузией", - сообщили в официальном твиттере HMS Defender.

Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной 01

Командование Британской авианосной ударной группы обнародовало инфографику, в которой объясняет цель входа в Черное море кораблей обоих государств, которые сейчас входят в эту группу:

Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной 02

Смотрите: Американский эсминец Laboon направился в Черное море. ФОТО

  • Удостоверение преданности Великобритании поддержанию регулярной присутствии своих военно-морских сил на Западных Балканах и в Черном море;
  • Сохранение свободы мореплавания, что подчеркивает приверженность Великобритании общепринятым международным правилам, нормам и стандартам, которые поддерживают открытый, либеральный мировой порядок;
  • Заверения партнеров Великобритании, демонстрация возможностей Великобритании и НАТО, учения и взаимодействие с Украиной, Грузией и Румынией.

Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной 03

Напоминаем, 11 июня в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США "Лабун" (USS Laboon, DDG58).

Автор: 

ВМС (1466) НАТО (9980) Черное море (1479)


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Топ комментарии
+7
Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной - Цензор.НЕТ 7593
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14.06.2021 23:38
+3
что за бред прям как бред синего матроса графа шпее
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15.06.2021 00:06
+2
"обманули дурачка на четыре кулачка!",
не так ли, Фофка ?

Черное море теперь НАТОвская лужа, привыкай !

а между тем:
Американские журналисты провели две недели на карантине перед интервью с Путиным
напомню, уже "бункерный" обкололся российской вакциной.
не верит в импортозамещение и русскую науку

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14.06.2021 23:30
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Правила форума Совет форумчан
Эх мост красавчик на Босфором! Между Европой и Азией. Весь Босфор великолепен при прохождении---часа два обычно в среднем. Даже красавец мост в Сан-Франциско чуть не так---хотя красив цветом.
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14.06.2021 23:29 Ответить
"обманули дурачка на четыре кулачка!",
не так ли, Фофка ?

Черное море теперь НАТОвская лужа, привыкай !

а между тем:
Американские журналисты провели две недели на карантине перед интервью с Путиным
напомню, уже "бункерный" обкололся российской вакциной.
не верит в импортозамещение и русскую науку

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14.06.2021 23:30 Ответить
Кацапы уже напряглись)))😂
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14.06.2021 23:36 Ответить
Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной - Цензор.НЕТ 7593
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14.06.2021 23:38 Ответить
скоко можно ходить?
пора касабов мочить!
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14.06.2021 23:48 Ответить
что за бред прям как бред синего матроса графа шпее
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15.06.2021 00:06 Ответить
королеву обкатывают пока по автономности и пройденным милям причём без поломок британец уже догнал краноносный подводно лётный удмираль кузнецоф
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15.06.2021 00:07 Ответить
А кто знает, что то за башня с антенной? На кой такая высокая..
..
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15.06.2021 02:58 Ответить
Мабуть - это а-ля "ОРБИТА" для дальнего обнаружения.
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15.06.2021 04:43 Ответить
Шо, опять будем рашку бамбить?
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15.06.2021 10:45 Ответить
так, будемо бомбити рашку пердаками русскоговорящіх
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15.06.2021 20:44 Ответить
 
 