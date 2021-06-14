Корабли ВМС Великобритании и Нидерландов вошли в Черное море, среди целей визита - учения с Украиной. ФОТО

В Черное море вошли два корабля НАТО. Это эсминец ВМС Великобритании "Дефендер" (HMS Defender, D36) и фрегат ПВО ВМС Нидерландов "Евертсен" (HNLMS Evertsen, F805).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Сегодня мы прошли Босфор вместе с HNLMS Evertsen, направляясь в Черное море для участия в военно-морских операциях, удостоверяющих взаимодействие с нашими союзниками в регионе Украиной, Румынией, Грузией", - сообщили в официальном твиттере HMS Defender.

Командование Британской авианосной ударной группы обнародовало инфографику, в которой объясняет цель входа в Черное море кораблей обоих государств, которые сейчас входят в эту группу:

Смотрите: Американский эсминец Laboon направился в Черное море. ФОТО

Удостоверение преданности Великобритании поддержанию регулярной присутствии своих военно-морских сил на Западных Балканах и в Черном море;

Сохранение свободы мореплавания, что подчеркивает приверженность Великобритании общепринятым международным правилам, нормам и стандартам, которые поддерживают открытый, либеральный мировой порядок;

Заверения партнеров Великобритании, демонстрация возможностей Великобритании и НАТО, учения и взаимодействие с Украиной, Грузией и Румынией.

Напоминаем, 11 июня в Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США "Лабун" (USS Laboon, DDG58).