На трассе Киев-Ковель произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено. ФОТОрепортаж

На автодороге М-07 Киев - Ковель произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Информируем вас о том, что на 49 км автодороги в Бучанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes и легкового Volkswagen. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

В настоящее время полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно ограничено.

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - сказано в сообщении.

"Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - добавили в полиции.

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Фото: патрульная полиция/Facebook