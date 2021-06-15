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Новости Фото ДТП
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На трассе Киев-Ковель произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено. ФОТОрепортаж

На автодороге М-07 Киев - Ковель произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Информируем вас о том, что на 49 км автодороги в Бучанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes и легкового Volkswagen. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

В настоящее время полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно ограничено.

На трассе Киев-Ковель произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено 01

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - сказано в сообщении.

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"Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - добавили в полиции.

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На трассе Киев-Ковель произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено 03
Фото: патрульная полиция/Facebook

ДТП (7673) патрульная полиция (1813)


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Поставили бы передвижные синхронизированные между собой светофоры и не надо регулировщиков.
Или такого понятия в Украине не существует?
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15.06.2021 09:30 Ответить
Поняття є, світлофори є, але то ж треба підсуєтитись. А навіщо Антохі зайві роздуми?
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15.06.2021 10:49 Ответить
Есть золотое правило:
" Быстро едешь,медленно понесут! "
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15.06.2021 09:30 Ответить
Вам тільки на волах їздити.
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15.06.2021 09:34 Ответить
 
 