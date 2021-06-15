На трассе Киев-Ковель произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено. ФОТОрепортаж
На автодороге М-07 Киев - Ковель произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.
"Информируем вас о том, что на 49 км автодороги в Бучанском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Mercedes и легкового Volkswagen. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.
В настоящее время полицейские занимаются регулированием движения. Поскольку на данном участке движение временно ограничено.
На месте работают следователи, спасатели и полицейские.
"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - сказано в сообщении.
"Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - добавили в полиции.
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