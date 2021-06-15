"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске. ФОТО

Командир 101-й бригады охраны опроверг информацию о плохом питании военнослужащих на Гончаровском полигоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вдовиченко сообщил в Facebook.

"Повар! Наверное, самая неблагодарная профессия в Вооруженных Силах! Встаешь раньше всех и ложишься только тогда, когда накормишь каждого! Спасибо личному составу 101 бригады, организующей питание наших бойцов! Что бы ни писали, знайте - Вы лучшие. Спасибо, Юрий Бутусов, что стали на сторону правды", - говорится в сообщении.

"Где-то в далеком 2014 мы что-то про#бали...Не стала наша борьба народной... И пока это дает свои плоды... Опять "поднялись" те, кто в 2014 сидели как мыши в норе, тихонечко тряслись от страха чтобы и к ним не пришли, к "хозяевам жизни" и владельцам обычных "Межигорий"... "Поднялись" и те, кто закосил от военкомата когда нужно было идти на войну... Истекая кровью на Востоке Вооруженные Силы и добровольцы все же остановили российское нашествие, сохранили Государство", - добавил комбриг.

По его словам, еда вкусная и хорошая.

"Конечно, не так как готовит дома жена или мама-теща или подают в ресторанах для меня одного, на около 500 человек не просто готовить, но вкусно!!! И стоимость обеда в среднем около 30 гривен! Но тоже приготовлено с душой и любовью, людьми для людей", - подытожил Вдовиченко.

Напомним, ранее сообщалось, что воинов, находящихся на Гончаровском общевойсковом полигоне в Черниговской области, плохо кормят.

Позже резервисты опровергли информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне.

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