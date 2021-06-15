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"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске. ФОТО

Командир 101-й бригады охраны опроверг информацию о плохом питании военнослужащих на Гончаровском полигоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вдовиченко сообщил в Facebook.

"Повар! Наверное, самая неблагодарная профессия в Вооруженных Силах! Встаешь раньше всех и ложишься только тогда, когда накормишь каждого! Спасибо личному составу 101 бригады, организующей питание наших бойцов! Что бы ни писали, знайте - Вы лучшие. Спасибо, Юрий Бутусов, что стали на сторону правды", - говорится в сообщении.

"Где-то в далеком 2014 мы что-то про#бали...Не стала наша борьба народной... И пока это дает свои плоды... Опять "поднялись" те, кто в 2014 сидели как мыши в норе, тихонечко тряслись от страха чтобы и к ним не пришли, к "хозяевам жизни" и владельцам обычных "Межигорий"... "Поднялись" и те, кто закосил от военкомата когда нужно было идти на войну... Истекая кровью на Востоке Вооруженные Силы и добровольцы все же остановили российское нашествие, сохранили Государство", - добавил комбриг.

По его словам, еда вкусная и хорошая.

"Конечно, не так как готовит дома жена или мама-теща или подают в ресторанах для меня одного, на около 500 человек не просто готовить, но вкусно!!! И стоимость обеда в среднем около 30 гривен! Но тоже приготовлено с душой и любовью, людьми для людей", - подытожил Вдовиченко.

Напомним, ранее сообщалось, что воинов, находящихся на Гончаровском общевойсковом полигоне в Черниговской области, плохо кормят.

Позже резервисты опровергли информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне.

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Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой, - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске 01
Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой, - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске 02

Автор: 

военнослужащие (6134) еда (352) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+31
Манипуляция.
Претензия не к поварам, а к поставщикам продукции.
Повар готовит из того, что ему дали, может и перловку на воде с душой готовить каждый день.
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15.06.2021 10:09
+22
"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске - Цензор.НЕТ 3983
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15.06.2021 10:22
+18
"Професія кухаря, напевно, найбільш невдячна в ЗСУ, але все приготовлено з душею", - комбриг 101-ї бригади Вдовиченко про харчування в Гончарівську - Цензор.НЕТ 9919
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15.06.2021 10:27
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"Професія кухаря, напевно, найбільш невдячна в ЗСУ, але все приготовлено з душею", - комбриг 101-ї бригади Вдовиченко про харчування в Гончарівську - Цензор.НЕТ 9919
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15.06.2021 10:27 Ответить
Щоб вони так харчувались до кінця свого життя.
Але ж ні, повіям дуже добре платять ...
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15.06.2021 10:34 Ответить
Может я чего то упустил, но согласно реформе питания, такой профессии как повар в армии уже не должно быть.
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15.06.2021 10:07 Ответить
"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске - Цензор.НЕТ 3983
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15.06.2021 10:22 Ответить
Ну так правильно, при Порошенко питанием занимались отдельные фирмы по тендерам (и ВСУ как заказчик контролировал качество), а при Клоуне откатились к совковой системе, с армейскими поварами и такой же жратве (поскольку ВСУ и заказчик и исполнитель, а пинать самого себя за воровство и качество как то не хочется)
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15.06.2021 11:17 Ответить
при барыгах только показуха была лучше организована. солдат власть всегда обижала. по-другому никогда не было и не будет
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15.06.2021 14:22 Ответить
А ты, разумвозмущенный, "при барыгах" так же, с дивана возмущался???! Женю Мойсюка спроси, как кормили и как воевали!
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15.06.2021 16:58 Ответить
Манипуляция.
Претензия не к поварам, а к поставщикам продукции.
Повар готовит из того, что ему дали, может и перловку на воде с душой готовить каждый день.
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15.06.2021 10:09 Ответить
Если привезли гнильё, попутно разворовав - повар не поможет.
"перловку на воде с душой готовить каждый день" и бигус
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15.06.2021 11:30 Ответить
"Поднялись" и те, кто закосил от военкомата когда нужно было идти на войну (с)...Золоті слова, наче з цибулі в яблучко. Му-ха-ха-ха!
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15.06.2021 10:09 Ответить
Ну а какой смысл людям врать и выкладывать поддельные фото в сеть?
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15.06.2021 10:11 Ответить
Просто обратите внимание на "фейково-парадную" одежду раздатчика еды и все поймете. заказуха для видосика 100%
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15.06.2021 10:20 Ответить
В найкращих традиціях совкової армії, у яку перетворили совко-зеленоїди наше військо.
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15.06.2021 10:22 Ответить
Если честно, даже на фейковых фотках выглядит убого.
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15.06.2021 10:35 Ответить
Все навіть дуже дієтично але там мужики як без мяса вони ж там всі голодні мабуть
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15.06.2021 10:15 Ответить
Годують гарно,як зєлю))."Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске - Цензор.НЕТ 1623
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15.06.2021 10:17 Ответить
Не заздри.
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15.06.2021 10:23 Ответить
"пленки" как раз и вбрасываются для того, чтобы заглушить беспредел зеленых, обнищание людей, провал вакцинации, коррупцию и колаборационизм ермаков.
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15.06.2021 10:23 Ответить
Кстати, когда Баканов озвучит результат экспертизы "пленок бигуса", которые вроде бы сбу и слила бигусу?
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15.06.2021 10:25 Ответить
Ой и что ты там на пленках Зебизяна наслушала? Может удивишь нас какими то сенсационными доказательствами?)))
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15.06.2021 10:37 Ответить
Там 3 години розповідають про медведчука і (о боже!) 1 раз називають Порошенка!
це, безумовно, сенсація!

Розпродаж землі, розкрадання держрезерву, підривна діяльність на користь ворога, розвал ВПК, держпідприємств і армії безумовно і рядом не стояли !!!
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15.06.2021 11:21 Ответить
Одноразовая посуда вредная!
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15.06.2021 10:20 Ответить
Для экологии.
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15.06.2021 10:49 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26855589.html Продолжение истории о развале реформы питания в армии

"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске - Цензор.НЕТ 5517

https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1417567235296893 Mason Lemberg : Для того, щоб показати, що в злодії-клоуни годують армію як слід, керівництву частини наказали написати поста-спростування, прикріпивши фотодокази крутого харчування.

Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк і ось вам докази того, що клоуни не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині))
В червні)

"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске - Цензор.НЕТ 3945
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15.06.2021 10:21 Ответить
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/posts/2958728681062596 Юрий Бирюков : Из всех возможных вариантов решения этой кризисной проблемы Банковая выбрала самый смешной путь. Они уже даже бойца, который и выложил то фотографии с полигона, назвали фейковым.

Признание проблемы? Обещание разобраться? Инспекционная поездка? Не, не слышали...

Только это, тут такое дело. Фишка в том, что у меня десяток сообщений за сегодняшний день с фотографиями порций. И так уж сложилось, сорри, котята, что я многие столовые по фотографии могу сразу узнать - ибо мы и начинали там ремонты делать. Міністерство оборони України, хотите продолжения? Реально?

P.S. Фото из Башкировки. Тоже фейк? Бгггг

"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске - Цензор.НЕТ 2348
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15.06.2021 10:22 Ответить
Хммм...как по мне, то в поле слишком много пластика...одноразового! Куда они его девают???? Там есть вторичная переработка??? И это централизованная столовая учебного полигона???!!!! А не проще поставить им промышленную посудомойку и закупить комплект небьющейся посуды. А отходы?? -
- А свинарник рядом слабо сделать??? Все равно найдется боец знаток украинского сала....
И кстати печенье и хлеб на разнос не кладут!!! Это безопасность питания в полевых условиях.... ..Егор Соболев, мы понимаем, что ты свой.......значит ......это еще одна одноразовая посуда..
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15.06.2021 10:21 Ответить
"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске - Цензор.НЕТ 9491
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15.06.2021 10:25 Ответить
Лучше бы просто промолчал,комбриг.Примерно такое вот отношение к нему как и эта жрачка от зедебилов,по другому ее не назовешь.Все вернулось ,не прошло и два года!
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15.06.2021 10:27 Ответить
Сеанс уріноофтальмології.
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15.06.2021 10:30 Ответить
Все срочники ноют, что кормят откровенным говном, поставьте камеры в столовках, покажите их родителям чем кормят их детей в украинской армии...
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15.06.2021 10:33 Ответить
Ему про Фому,а он про Ерёму. Щас расплАчусь от этих сказок.
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15.06.2021 10:48 Ответить
А коли я служив сама крута посада була повар, а ще крутіша це хлєборєз.
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15.06.2021 10:51 Ответить
В ВСУ используют одноразовую пластиковую посуду? Какая жесть! Был у меня опыт использования подобной "посуды", миска просто треснула и горячая уха вылилась мне на колени. Почему бы не применять систему многоразовых подносов, как в армии США.

"Професія кухаря, напевно, найбільш невдячна в ЗСУ, але все приготовлено з душею", - комбриг 101-ї бригади Вдовиченко про харчування в Гончарівську - Цензор.НЕТ 8947
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15.06.2021 11:02 Ответить
У мене те саме питання, тим більше, що пластик шкідливий у поєднанні з гарячею або кислою їжею
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15.06.2021 12:06 Ответить
Опять "поднялись" те, кто в 2014 сидели как мыши в норе, тихонечко тряслись от страха чтобы и к ним не пришли, к "хозяевам жизни" и владельцам обычных "Межигорий"... "Поднялись" и те, кто закосил от военкомата когда нужно было идти на войну...
Ви теж подумали про ту ж істоту. що і я?
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15.06.2021 11:06 Ответить
До гадалки не ходи!
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15.06.2021 17:04 Ответить
Повар в армии один из главных коррупционеров
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15.06.2021 11:10 Ответить
Що ти "ліпиш"?!!! Кухар у тій "системі" - "распаслєдний челавек"! Бо його змушують готувать з того що є - коли уже вкрали на усіх ланках і вже далі красти боязно, щоб не кинули гранату в туалет (з тильного боку)... В Афгані подібне бувало! І солдати розуміли це навіть тоді (і ще більше розуміють зараз). А ти "кіна надивився" (типу "Чотири танкісти і пес", де "кухар-паскуда" тушонку жер) а сам в армії не служив. Поясни мені, куди кухар в польових умовах (коли люди сидять далеко від населених пунктів) діне купу м"яса, крупи, масла і овочів? У нього що - шлунок як у слона?! Ну з"їсть він за трьох м"ясо, масло ... А решта де?... Він покине кухню і попреться за кілька кілометрів з мішком за плічми?!
"Операцию "Ы" дивився? "Красть ничего не надо - всё уже украдено до нас..."
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15.06.2021 11:45 Ответить
во первых не тыкай,а во вторых кто где служил и кто как распределяет на кухне и до кухни все прекрасно знают особенно в частях,я не говорю о поварах на передовой.
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15.06.2021 12:59 Ответить
А я дурням так і відповідаю! Бо одна справа - ложкою колупаться у тарілці у солдатській їдальні і зовсім інша - знать як працює СИСТЕМА! А саме я - ЗНАЮ! Робота була в тому числі і така - перевірки проводить у частинах і підрозділах матеріально-технічного забезпечення! Пальне, масла, спиртовмісні суміші, продукти, одяг, матеріали! Тепер "відкривай рот" і починай "смердіть", що я приймав участь у розкраданнях разом з кухарями начальниками їдалень продскладів і начпродами! Не ти перший - таких "ікспьордів" і до тебе тут було немало А все простіше - тільки спеціаліст що вивчив систему забезпечення війсь може зрозуміть механізми крадіжок призначить ревізію провести перевірку і виявить крадіжку! Ти хоч раз чув вислів "судова бухгалтерія"? А я її вивчав! Так само як і цілу купу наказів розпоряджень і настанов згідно яких організується забезпечення військ У мене до цих пір цілий архів їх зберігається!
Твоя заява - "Все прекрасно знают" говорить про те що саме ТИ "ніхрєна не знаєш і не тямиш!!!" Не треба прикриваться "ВСІМА" - ти за своє власне бабабольство спочатку дай відповідь! "Кіна надивився" солдатських "брехень" наслухався і "молотиш язиком що собака хвостом!"
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15.06.2021 13:31 Ответить
Ткаченко, мы тут не про совковую-"непобедимую"!
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15.06.2021 17:05 Ответить
А вообще-то это питание - по какому формату?
Это питание в расположении части или полевое, полигон всё-таки?
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15.06.2021 11:21 Ответить
Какая разніца?
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15.06.2021 11:26 Ответить
Вот полевое, в чём проблема?
"Професія кухаря, напевно, найбільш невдячна в ЗСУ, але все приготовлено з душею", - комбриг 101-ї бригади Вдовиченко про харчування в Гончарівську - Цензор.НЕТ 4120
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15.06.2021 11:40 Ответить
"Професія кухаря, напевно, найбільш невдячна в ЗСУ, але все приготовлено з душею", - комбриг 101-ї бригади Вдовиченко про харчування в Гончарівську - Цензор.НЕТ 8370
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15.06.2021 11:41 Ответить
Для того, щоб показати, що злодії-клоуни годують армію як слід, керівництву частини наказали написати пост-спростування, прикріпивши фотодокази "крутого" харчування.
Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк, і ось вам докази того, що клоуни - не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині)) В червні)
Mason Lemberg

"Професія кухаря, напевно, найбільш невдячна в ЗСУ, але все приготовлено з душею", - комбриг 101-ї бригади Вдовиченко про харчування в Гончарівську - Цензор.НЕТ 9238
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15.06.2021 11:46 Ответить
Меле шо попало...
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15.06.2021 11:50 Ответить
Опять "мухи навозные" в комментах зажжужали! Что такое, вам плохо, когда кому-то хорошо?
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16.06.2021 08:58 Ответить
вдовіченко - не здипи, противно слухати.
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16.06.2021 09:03 Ответить
 
 