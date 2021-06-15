"Профессия повара, наверное, самая неблагодарная в ВСУ, но все приготовлено с душой", - комбриг 101-й бригады Вдовиченко о питании в Гончаровске. ФОТО
Командир 101-й бригады охраны опроверг информацию о плохом питании военнослужащих на Гончаровском полигоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Вдовиченко сообщил в Facebook.
"Повар! Наверное, самая неблагодарная профессия в Вооруженных Силах! Встаешь раньше всех и ложишься только тогда, когда накормишь каждого! Спасибо личному составу 101 бригады, организующей питание наших бойцов! Что бы ни писали, знайте - Вы лучшие. Спасибо, Юрий Бутусов, что стали на сторону правды", - говорится в сообщении.
"Где-то в далеком 2014 мы что-то про#бали...Не стала наша борьба народной... И пока это дает свои плоды... Опять "поднялись" те, кто в 2014 сидели как мыши в норе, тихонечко тряслись от страха чтобы и к ним не пришли, к "хозяевам жизни" и владельцам обычных "Межигорий"... "Поднялись" и те, кто закосил от военкомата когда нужно было идти на войну... Истекая кровью на Востоке Вооруженные Силы и добровольцы все же остановили российское нашествие, сохранили Государство", - добавил комбриг.
По его словам, еда вкусная и хорошая.
"Конечно, не так как готовит дома жена или мама-теща или подают в ресторанах для меня одного, на около 500 человек не просто готовить, но вкусно!!! И стоимость обеда в среднем около 30 гривен! Но тоже приготовлено с душой и любовью, людьми для людей", - подытожил Вдовиченко.
Напомним, ранее сообщалось, что воинов, находящихся на Гончаровском общевойсковом полигоне в Черниговской области, плохо кормят.
Позже резервисты опровергли информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне.
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Але ж ні, повіям дуже добре платять ...
Претензия не к поварам, а к поставщикам продукции.
Повар готовит из того, что ему дали, может и перловку на воде с душой готовить каждый день.
"перловку на воде с душой готовить каждый день" и бигус
це, безумовно, сенсація!
Розпродаж землі, розкрадання держрезерву, підривна діяльність на користь ворога, розвал ВПК, держпідприємств і армії безумовно і рядом не стояли !!!
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/1417567235296893 Mason Lemberg : Для того, щоб показати, що в злодії-клоуни годують армію як слід, керівництву частини наказали написати поста-спростування, прикріпивши фотодокази крутого харчування.
Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк і ось вам докази того, що клоуни не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині))
В червні)
Признание проблемы? Обещание разобраться? Инспекционная поездка? Не, не слышали...
Только это, тут такое дело. Фишка в том, что у меня десяток сообщений за сегодняшний день с фотографиями порций. И так уж сложилось, сорри, котята, что я многие столовые по фотографии могу сразу узнать - ибо мы и начинали там ремонты делать. Міністерство оборони України, хотите продолжения? Реально?
P.S. Фото из Башкировки. Тоже фейк? Бгггг
- А свинарник рядом слабо сделать??? Все равно найдется боец знаток украинского сала....
И кстати печенье и хлеб на разнос не кладут!!! Это безопасность питания в полевых условиях.... ..Егор Соболев, мы понимаем, что ты свой.......значит ......это еще одна одноразовая посуда..
Ви теж подумали про ту ж істоту. що і я?
"Операцию "Ы" дивився? "Красть ничего не надо - всё уже украдено до нас..."
Твоя заява - "Все прекрасно знают" говорить про те що саме ТИ "ніхрєна не знаєш і не тямиш!!!" Не треба прикриваться "ВСІМА" - ти за своє власне бабабольство спочатку дай відповідь! "Кіна надивився" солдатських "брехень" наслухався і "молотиш язиком що собака хвостом!"
Это питание в расположении части или полевое, полигон всё-таки?
Керівництво частини наказ виконало, написавши що то всьо фейк, і ось вам докази того, що клоуни - не злодії... і прикріпило фото обіду, на якому видно шматки... спілої дині)) В червні)
Mason Lemberg