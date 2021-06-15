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Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде. ФОТО

Конфликт на Донбассе является одной из крупнейших угроз системе европейской безопасности и принципам, которые приняли все страны-члены ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Швеции в Украине.

"Тот факт, что я посещаю страну (Украину. – Ред.) второй раз за первое полугодие этого года, демонстрирует важность, которую уделяет Швеция ситуации в Украине и вокруг нее во время своего председательства в ОБСЕ в течение этого года. Этот конфликт является одной из крупнейших угроз европейской безопасности и принципам, которые приняли все страны-члены ОБСЕ", - отметила Линде.

По ее словам, на повестке дня находятся вопросы, касающиеся региональной напряженности в связи с усилением активности России на украинской границе и в Крыму, а также вопросы прекращения огня на Донбассе.

"Начиная с июля прошлого года мы фиксируем все больше случаев нарушения режима прекращения огня каждый месяц. Соответственно мы получаем отчеты об увеличении количества жертв на востоке Украины. Эти потери, которые мы видим как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения, являются недопустимыми", - добавила глава ОБСЕ.

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Также она акцентировала внимание на необходимости улучшения сложной гуманитарной ситуации для гражданского населения, в частности, увеличиние возможности пересечения линии разграничения между подконтрольными и неподконтрольными украинской власти районами.

Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде 01
Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде 02
Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде 03
Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде 04
Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде 05

Автор: 

конфликт (830) ОБСЕ (4877) Швеция (1002) Донбасс (26956) Линде Анн (51)


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Восьмой год войны ... Говорильня продолжается ...
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15.06.2021 10:53 Ответить
Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде - Цензор.НЕТ 3809
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15.06.2021 11:17 Ответить
Конфлікт на Донбасі - найбільша загроза системі євробезпеки і принципам ОБСЄ, - Лінде - Цензор.НЕТ 5926
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15.06.2021 11:18 Ответить
ОБСЕ импотентная организация,которая ничего не решает,кроме оправдания окупантов,в следствии бессилия и продажности. 70% этой организации куплено москвой,15% лояльны москве,10% придерживаются нейтралитета и лиш 5% дергаются и хотят эту огромную бюрократическую глыбу привести в норму. Но, увы,все эти ценности имеют свою цену,и фашисты-рашисты платят и покупают их с потрохами.
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15.06.2021 11:20 Ответить
Конфликт?
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15.06.2021 12:21 Ответить
ОБСЕ, ЕС, ПАСЕ, ООН, НАТО ( да и самой Украине) нужно всегда помнить и не забывать то что " конфликт" на Донбассе, это не конфликт, это агрессия Раши против Украины и кроме этого это касается не только Донбасса но и Крыма и Севастополя. Нечего разделять эти вопросы) Не может быть решения войны ( конфликта) на одном участке условного фронта, а на другом нет. И кроме этого считаю что нужно изъять из обращения такое название как " Донбасс" - это не область, не район. Это угольный бассейн расположенный на территориях в Донецкой , Луганской и Днепропетровской областях Украины и Ростовской области РФ., поэтому правильнее говорить либо - Восток Украины, либо ОРДЛО.
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15.06.2021 12:46 Ответить
 
 