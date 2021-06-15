Конфликт на Донбассе - крупнейшая угроза системе евробезопасности и принципам ОБСЕ, - Линде. ФОТО

Конфликт на Донбассе является одной из крупнейших угроз системе европейской безопасности и принципам, которые приняли все страны-члены ОБСЕ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Швеции в Украине.

"Тот факт, что я посещаю страну (Украину. – Ред.) второй раз за первое полугодие этого года, демонстрирует важность, которую уделяет Швеция ситуации в Украине и вокруг нее во время своего председательства в ОБСЕ в течение этого года. Этот конфликт является одной из крупнейших угроз европейской безопасности и принципам, которые приняли все страны-члены ОБСЕ", - отметила Линде.

По ее словам, на повестке дня находятся вопросы, касающиеся региональной напряженности в связи с усилением активности России на украинской границе и в Крыму, а также вопросы прекращения огня на Донбассе.

"Начиная с июля прошлого года мы фиксируем все больше случаев нарушения режима прекращения огня каждый месяц. Соответственно мы получаем отчеты об увеличении количества жертв на востоке Украины. Эти потери, которые мы видим как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения, являются недопустимыми", - добавила глава ОБСЕ.

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Также она акцентировала внимание на необходимости улучшения сложной гуманитарной ситуации для гражданского населения, в частности, увеличиние возможности пересечения линии разграничения между подконтрольными и неподконтрольными украинской власти районами.









