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"Чекаємо на вас вдома": под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня, под зданием Верховной Рады развернули большой крымскотатарский флаг. 26 июня его планируют запустить на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Большой крымскотатарский флаг, который в ближайшее время будет запущен в Крым, сегодня развернули на площади перед Верховной Радой Украины. Все желающие могли написать на нем свои слова поддержки тем, кто остался в оккупации. Затем флаг отправиться во Львов, Одессу и другие города Украины. 

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26 июня крымские татары отмечают День национального флага. Датой празднования выбрали первый день второго Курултая крымскотатарского народа, состоявшегося 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.

Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 01
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 02
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 03
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 04
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 05
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 06
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 07
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 08
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 09
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 10
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 11
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 12
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 13
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 14
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 15
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 16
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 17
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 18
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 19
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 20
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 21
Чекаємо на вас вдома: под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29245) Крым (26380) флаг (934) крымские татары (2717)


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Эшг олсун къирымлар! Героям слава!
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15.06.2021 11:31 Ответить
татарам только хвост прижали они тут же про Украину вспомнили...
а по сути были предателями и кидалами всегда, еще с тех времен как кидонули Хмельницкого взявши у кацапов бабло и свалили с поля боя, а может еще и раньше.
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15.06.2021 11:33 Ответить
Иншалла !
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15.06.2021 14:37 Ответить
 
 