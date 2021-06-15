"Чекаємо на вас вдома": под Радой крымскотатарский флаг начал путешествие по Украине перед запуском над оккупированным Крымом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 июня, под зданием Верховной Рады развернули большой крымскотатарский флаг. 26 июня его планируют запустить на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Большой крымскотатарский флаг, который в ближайшее время будет запущен в Крым, сегодня развернули на площади перед Верховной Радой Украины. Все желающие могли написать на нем свои слова поддержки тем, кто остался в оккупации. Затем флаг отправиться во Львов, Одессу и другие города Украины.

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26 июня крымские татары отмечают День национального флага. Датой празднования выбрали первый день второго Курултая крымскотатарского народа, состоявшегося 26-27 июня в Симферополе в 1991 году.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ