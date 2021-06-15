Руководители одного из стратегических предприятий Минобороны задержаны на взятке в 52 тыс. грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении 52 тыс. грн неправомерной выгоды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подполковник ГСЧС задержан при получении взятки на Черниговщине, - ГБР. ФОТО

В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.











Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастности и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.

Также смотрите: Начальник одного из подразделений ВМС обещал за $10 тысяч помочь полицейскому в трудоустройстве в ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники УСБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона