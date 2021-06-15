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Руководители одного из стратегических предприятий Минобороны задержаны на взятке в 52 тыс. грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины.

СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Правоохранители задержали злоумышленников "на горячем" согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении 52 тыс. грн неправомерной выгоды.

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В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Руководители одного из стратегических предприятий Минобороны задержаны на взятке в 52 тыс. грн, - СБУ 01
Руководители одного из стратегических предприятий Минобороны задержаны на взятке в 52 тыс. грн, - СБУ 02
Руководители одного из стратегических предприятий Минобороны задержаны на взятке в 52 тыс. грн, - СБУ 03
Руководители одного из стратегических предприятий Минобороны задержаны на взятке в 52 тыс. грн, - СБУ 04
Руководители одного из стратегических предприятий Минобороны задержаны на взятке в 52 тыс. грн, - СБУ 05

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастности и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.

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Операцию по разоблачению сделки проводили оперативники УСБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона

взятка (6158) коррупция (8560) Львов (4582) Минобороны (9327) СБУ (19893)


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НАТО, каких вам еще реформ не хватает???
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15.06.2021 11:42 Ответить
А "заниженная стоимость" по сравнению с чем? С какой методикой? Со стоимостью каких складов, в каком районе, какова логистика, каково оснащение ГПМ? И многое еще чего... Скорее всего сбу-шники, как обычно, решили погреть лапы, поскольку договор аренды активов предприятия должен был быть согласован соответствующими службами/лицами внутри предприятия среди которых - юрист, главбух, начальник СБ предприятия. Расчет стоимости аренды подлежит согласованию с ул. Дегтяревской в г. Киеве. Мутное дело. Скорее всего, ничем не закончится.
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15.06.2021 13:36 Ответить
Если арендатор скажет избушникам - идите в жопу, я принёс етому директору 52 тыщи просто потому шо он очень хороший хороший человек, а мне некуда девать личные накопления, и если то же самое скажет главбух арендатора, и если у главбуха арендатора в компьютере нет экселевского файлика с табличкой "аренда, май 2021, 9000 грн безнал, 52000 нал" - то может ничем оно и не закончится.

Но я б на месте главбуха сдал бы етого старого коммуняку-откатчика со всеми порохами, потомушо избушка устроит очень большие проблемы, если её посылать в жопу.
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16.06.2021 08:47 Ответить
 
 