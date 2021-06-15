Киевлянин превратил квартиру в нарколабораторию по выращиванию конопли. ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли незаконную деятельность 43-летнего жителя Оболонского района Киева, который выращивал наркорастения в собственной квартире.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Установлено, что наркоаграрий выращивал растения в искусственных условиях. Одна из комнат квартиры была оборудована необходимой техникой: лампами дневного освещения, приборами для контроля температуры, влажности воздуха и вентиляторами.

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В результате санкционированного обыска дома мужчины сотрудники полиции изъяли растения конопли, каннабис, специальное оборудование для выращивания растений конопли, удобрения, электронные весы, фасовочные материалы и устройство для курения.







Все вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертного исследования. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого наркосырья составляет более 400 000 гривен.

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Сейчас фигуранту следователи полиции готовятся вручить подозрение по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.