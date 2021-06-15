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Киевлянин превратил квартиру в нарколабораторию по выращиванию конопли. ФОТОрепортаж

Правоохранители пресекли незаконную деятельность 43-летнего жителя Оболонского района Киева, который выращивал наркорастения в собственной квартире.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Установлено, что наркоаграрий выращивал растения в искусственных условиях. Одна из комнат квартиры была оборудована необходимой техникой: лампами дневного освещения, приборами для контроля температуры, влажности воздуха и вентиляторами.

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В результате санкционированного обыска дома мужчины сотрудники полиции изъяли растения конопли, каннабис, специальное оборудование для выращивания растений конопли, удобрения, электронные весы, фасовочные материалы и устройство для курения.

Киевлянин превратил квартиру в нарколабораторию по выращиванию конопли 01
Киевлянин превратил квартиру в нарколабораторию по выращиванию конопли 02
Киевлянин превратил квартиру в нарколабораторию по выращиванию конопли 03

Все вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертного исследования. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого наркосырья составляет более 400 000 гривен.

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Сейчас фигуранту следователи полиции готовятся вручить подозрение по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Киев (25518) наркотики (2144) Нацполиция (16459)


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Топ комментарии
+12
Не растаман,а адепт нетрадиционной медицины,не наркотик,а целебные травы!
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15.06.2021 12:15
+12
Дядю посадят лет на 10, а через несколько лет окажется, что это можнл делать всем ибо полезно, лечебно, и не вызывает зависимости в отличии от например всем доступных табака и пива (пивной алгоколизм самый опасный). Мир глуп и несправедлив.
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15.06.2021 12:38
+11
чувак очень по своему понял призыв зеленского высадить миллион деревьев....... и высадил в медицинских целях...
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15.06.2021 12:23
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15.06.2021 12:12 Ответить
Шмалите друзья, у Чебурашки, который ищет друзей парники.
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15.06.2021 12:12 Ответить
Не растаман,а адепт нетрадиционной медицины,не наркотик,а целебные травы!
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15.06.2021 12:15 Ответить
Гая Ричи пересмотрелся))

кто-то из конкурентов спалил, завистники..

Киевлянин превратил квартиру в нарколабораторию по выращиванию конопли - Цензор.НЕТ 7052
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15.06.2021 12:17 Ответить
ось це дiло я розумiю.
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15.06.2021 12:19 Ответить
чувак очень по своему понял призыв зеленского высадить миллион деревьев....... и высадил в медицинских целях...
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15.06.2021 12:23 Ответить
Какой "удивительный" обыск: доказательства торговли наркотиками есть, а денег нет. А вы разве не знали, что у торговцев наркотиками никогда нет денег? При обысках ... проводимых украинским ОБНОНом ...
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15.06.2021 12:35 Ответить
Дядю посадят лет на 10, а через несколько лет окажется, что это можнл делать всем ибо полезно, лечебно, и не вызывает зависимости в отличии от например всем доступных табака и пива (пивной алгоколизм самый опасный). Мир глуп и несправедлив.
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15.06.2021 12:38 Ответить
Всё на что способна доблестная полиция это гоняться за миролюбивыми растаманами,ну и бабулек ещё,продающих зелень с грядки,гонять и штрафовать.Это безопасно,это же не страну защищать от оккупантов,бабулька то с растаманам не стреляют,а зарплату за эту "службу" им платят исправно,прямо из ковидного фонда.
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15.06.2021 12:54 Ответить
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15.06.2021 12:55 Ответить
Киянин перетворив квартиру на нарколабораторію з вирощування конопель - Цензор.НЕТ 9010
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15.06.2021 13:54 Ответить
разреши канабис - сотни тысяч мусоров останутся на бобах. они только пацанов с косяками ловить могут и доить их потом
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15.06.2021 16:00 Ответить
его субсидировать нужно - той же ценой на електроносители например
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15.06.2021 16:52 Ответить
вот это преступление
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16.06.2021 14:53 Ответить
 
 