28-летняя женщина погибла на месте: пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Винницкой области, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи Территориального управления Хмельницкого при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием инспектора роты Управления патрульной полиции в Киевской области, которое произошло 14 июня 2021 в Винницкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.
В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений пока устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.
По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте ДТП.
Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Винницкая областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.
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Ой не годен я робити
А красти боюся
Та й поїду до Києва
В міліцію наймуся...
Ми з миколою вдвойом
вдягли амуніцію
І тепер чорти їбані
служимо в міліції
А в полицию етих алкашей потом потужно реформували.
Оказалась пассажирка.
Чет стало монопенисуально. Возможно и у нее в крови алкоголь найдут.
Так что итог хоть и крайне нежелателен, но закономерен - нех садиться к бухому в машину - раз, его удержать от поездки - первоочередная задача тех, кто оказался в машине - два.
Как по мне, то я бы и тех пассажиров судил. Иначе, окажись их поездка удачной, завтра они окажутся бухими за рулем