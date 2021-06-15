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Новости Фото ДТП
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28-летняя женщина погибла на месте: пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Винницкой области, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи Территориального управления Хмельницкого при содействии внутренней безопасности Нацполиции расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием инспектора роты Управления патрульной полиции в Киевской области, которое произошло 14 июня 2021 в Винницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений пока устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

28-летняя женщина погибла на месте: пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Винницкой области, - ГБР 01

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте ДТП.

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Предварительная квалификация: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

28-летняя женщина погибла на месте: пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Винницкой области, - ГБР 02

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 10 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Винницкая областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.

28-летняя женщина погибла на месте: пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Винницкой области, - ГБР 03
28-летняя женщина погибла на месте: пьяный полицейский совершил смертельное ДТП в Винницкой области, - ГБР 04
Фото: сайт ГБР

Винницкая область (1034) ДТП (7673) пьянство (867) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+14
В нормальной стране министр МВД сразу подал бы в отставку. Но это не про залётного нацмена в Украине.
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15.06.2021 13:10
+8
А нафига пассажиры садились в машину, если водила под мухой??!! Просто поражают люди своей тупизной!!
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15.06.2021 13:11
+6
понабирали в полицию алкашей из села,вот и результат...
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15.06.2021 13:15
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В нормальной стране министр МВД сразу подал бы в отставку. Но это не про залётного нацмена в Украине.
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15.06.2021 13:10 Ответить
А нафига пассажиры садились в машину, если водила под мухой??!! Просто поражают люди своей тупизной!!
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15.06.2021 13:11 Ответить
маленькие зарплаты..патамушта....
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15.06.2021 13:12 Ответить
И это после выделения Нацполиции на прошлой неделе 800 млн. из ковидного фонда на доплаты?!
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15.06.2021 13:18 Ответить
понабирали в полицию алкашей из села,вот и результат...
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15.06.2021 13:15 Ответить
А раньше типа такого не было...в совке даже городских было запрещено брать...только сельские черти отслужившие в армии...
Ой не годен я робити
А красти боюся
Та й поїду до Києва
В міліцію наймуся...
Ми з миколою вдвойом
вдягли амуніцію
І тепер чорти їбані
служимо в міліції
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15.06.2021 13:21 Ответить
Алкашей понабирали не в полицию, а в милицию.
А в полицию етих алкашей потом потужно реформували.
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15.06.2021 13:56 Ответить
Нужно ужесточить наказание для пьяных полицейских за вождение. Для простых людей чуть что-- сразу ужесточают а здесь одно за другим и тишина!!!
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15.06.2021 13:20 Ответить
Сначала подумал что случайная жертва и хотел сильно возмущаться.
Оказалась пассажирка.
Чет стало монопенисуально. Возможно и у нее в крови алкоголь найдут.
Так что итог хоть и крайне нежелателен, но закономерен - нех садиться к бухому в машину - раз, его удержать от поездки - первоочередная задача тех, кто оказался в машине - два.
Как по мне, то я бы и тех пассажиров судил. Иначе, окажись их поездка удачной, завтра они окажутся бухими за рулем
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15.06.2021 13:27 Ответить
Треба збільшити жалованіє і додати повноважень поліцаям,бо вони нас охороняють ризикуючи життям ,казав геращенко.
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15.06.2021 13:46 Ответить
а меня не не надо охранять
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15.06.2021 14:08 Ответить
А тебе ніхто й не питає,просто плати авакову з херащенком за дах.
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15.06.2021 14:27 Ответить
пріїхав в сєльо крютій кіїській періць...
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15.06.2021 13:51 Ответить
мусора это теже самые террористы
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15.06.2021 14:06 Ответить
Очередной член право-хоронительных органов...
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15.06.2021 14:54 Ответить
І скільки вже випадків і трагедій з п'яними ментами,але Аваков в нас незамінний.
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15.06.2021 15:00 Ответить
Наказание для полицейского должно быть в два раза больше чем обычному человеку это раз ну и второе Аваков должен уйти в отставку наконец то!
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15.06.2021 15:08 Ответить
 
 