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Военные США отработали "удары по российским С-400 "Триумф"" в рамках учений Africa Lion-2021. ВИДЕО

Американские войска отработали серию имитированных ударов по новейшим российским зенитно-ракетным системам С-400 в рамках учений Africa Lion-2021.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет The Drive.

Сообщается, что "удары наносились" во время командно-штабных учений CPX, которые представляют собой "полностью смоделированную военную игру".

"Неясно, какие средства использовали участники CPX для проведения симулированных ударов. AFRICOM (африканское командование войск США, – Ред.) заявило, что неуказанные американские и марокканские истребители, а также американские бомбардировщики участвовали или примут участие в других частях African Lion 2021, как и в других итерациях этих учений", – пишет издание.

Военные США отработали удары по российским С-400 Триумф в рамках учений Africa Lion-2021 01

Учения Africa Lion из совместных американо-марокканских тренировок превратились в региональное мероприятие: в этом году тренировки ожидаются также в Сенегале и Тунисе.

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Как отмечают журналисты, ранее появлялась информация о том, что Россия могла поставлять системы С-400 в Алжир и Ливию - Кремль в последние годы настаивает на экспорте С-400 в ряд других стран, особенно на Ближнем Востоке.

Военные США отработали удары по российским С-400 Триумф в рамках учений Africa Lion-2021 02

В 2020 году США ввели санкции против Турции из-за того, что та закупила у России системы ПВО С-400 – это осложнило отношения между странами. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд Россия и Турция подписали в 2017 году.

В Анкаре заявили, что турецко-российские отношения не являются альтернативой в связях Турции с Североатлантическим альянсом и Европейским союзом.

Военные США отработали удары по российским С-400 Триумф в рамках учений Africa Lion-2021 03
Военные США отработали удары по российским С-400 Триумф в рамках учений Africa Lion-2021 04
Фото: с сайта Тhe drive

армия (8496) США (26637) военные учения (3457)


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все нормальные люди в такую игру, играют в Сирии))))
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15.06.2021 13:50 Ответить
Военные США отработали "удары по российским С-400 "Триумф"" в рамках учений Africa Lion-2021 - Цензор.НЕТ 9208
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15.06.2021 14:06 Ответить
бабка с Дамбаса рассказывала, что такие "каратели" в у них в посадках уже есть
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15.06.2021 14:24 Ответить
Військові США відпрацювали "удари по російських С-400 "Тріумф"" у межах навчань Africa Lion-2021 - Цензор.НЕТ 6980
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15.06.2021 14:12 Ответить
Очень информативное видео. Посмотрели как РСЗО HIMARS колесят туда-сюда по песку и потом куда-то пульнули, послушали перевод с английского на французский, ни хера не поняли, но из заголовка новости узнали, что С-400 теперь будет трындец. Правда, это будет в Африке, а не возле Украины.
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15.06.2021 16:56 Ответить
 
 