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Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедвека (Одесчина) на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны нашли снаряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

За период с 7 июня водолазами-саперами ГСЧС обследовано 18 тыс. кв. м. дна, изъяты 49 артснарядов калибра 75 мм, 5,7 тыс. единиц подрывников и 12 350 единиц других взрывоопасных предметов. Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов с целью обеспечения безопасности граждан в местах курортного отдыха.

К проведению специальных работ привлечены 8 специалистов и 2 единицы специальной техники.

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Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС 01
Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС 02
Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС 03
Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС 04
Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС 05
Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС 06

Автор: 

боеприпасы (2336) Вторая мировая война (418) Одесская область (3567) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+9
Думаю, що когось з родини Порошенків
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15.06.2021 14:11
+4
це якщо воно німецьке.
А якщо радянське, то хтось із родини точно причетний до його потоплення.
До бабки не ходи.
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15.06.2021 14:18
+1
Знову ніхто не вичитує тексти, редактори????

Які в сраку "підривники", яка "Лебедвека" ???

"За период с 7 июня" по яку дату, копито їм в дупу???

Що за нахабне нехтування своїми прямими обов'язками??????
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15.06.2021 16:31
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ну??? а судно-то чьё?
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15.06.2021 14:09 Ответить
Думаю, що когось з родини Порошенків
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15.06.2021 14:11 Ответить
це якщо воно німецьке.
А якщо радянське, то хтось із родини точно причетний до його потоплення.
До бабки не ходи.
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15.06.2021 14:18 Ответить
Це має значення?
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15.06.2021 14:12 Ответить
Судя по снарядам -савецкое. Гильзы то латунные, заработать на них можно
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15.06.2021 14:14 Ответить
Судя по калибру снарядов судно как раз немецкое. Калибр 75 мм.немецкий. Совдеповский - 76,2 мм.
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15.06.2021 15:01 Ответить
В калибре могли ошибиться, там 1мм разница, а определяли наверняка на глазок. У немецких гильза к донышку чуть расширялась, а у нас были цилиндрические, похожие как на снимке. Кроме того в Германии во время войны делали артснаряды не с латунной гильзой, а к моменту нападения на СССР довоенные запасы ходовых калибров уже повыстреливали, на снимке же гильзы латунные. Хотя могу и ошибаться...
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15.06.2021 18:01 Ответить
Могут быть румынские боеприпасы. У них точно латунные гильзы, у меня была когда-то. Но, скорее всего, времен 1 мировой. Какая-то форма старомодная.
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15.06.2021 19:40 Ответить
Пінської флотилії
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15.06.2021 15:03 Ответить
рисковые хлопцы....
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15.06.2021 14:21 Ответить
Знову ніхто не вичитує тексти, редактори????

Які в сраку "підривники", яка "Лебедвека" ???

"За период с 7 июня" по яку дату, копито їм в дупу???

Що за нахабне нехтування своїми прямими обов'язками??????
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15.06.2021 16:31 Ответить
немчурские..- маслята прямые, без кепочки
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15.06.2021 23:29 Ответить
 
 