Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедвека (Одесчина) на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны нашли снаряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

За период с 7 июня водолазами-саперами ГСЧС обследовано 18 тыс. кв. м. дна, изъяты 49 артснарядов калибра 75 мм, 5,7 тыс. единиц подрывников и 12 350 единиц других взрывоопасных предметов. Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов с целью обеспечения безопасности граждан в местах курортного отдыха.

К проведению специальных работ привлечены 8 специалистов и 2 единицы специальной техники.

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