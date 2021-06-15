Затонувшее судно времен Второй мировой войны со снарядами обнаружили в курортном поселке на Одесчине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В акватории Черного моря возле курортного поселка Лебедвека (Одесчина) на затонувшем морском судне времен Второй мировой войны нашли снаряды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
За период с 7 июня водолазами-саперами ГСЧС обследовано 18 тыс. кв. м. дна, изъяты 49 артснарядов калибра 75 мм, 5,7 тыс. единиц подрывников и 12 350 единиц других взрывоопасных предметов. Специальные работы продолжаются ежедневно с применением плавсредства, водолазного снаряжения и специальных технических приборов с целью обеспечения безопасности граждан в местах курортного отдыха.
К проведению специальных работ привлечены 8 специалистов и 2 единицы специальной техники.
Топ комментарии
+9 саша паламарчук
показать весь комментарий15.06.2021 14:11
+4 vigo
показать весь комментарий15.06.2021 14:18
+1 rodriges_
показать весь комментарий15.06.2021 16:31
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А якщо радянське, то хтось із родини точно причетний до його потоплення.
До бабки не ходи.
Які в сраку "підривники", яка "Лебедвека" ???
"За период с 7 июня" по яку дату, копито їм в дупу???
Що за нахабне нехтування своїми прямими обов'язками??????