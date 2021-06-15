Дело о пожаре в харьковском доме престарелых направлено в суд. На скамье подсудимых - 4 человека, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех подозреваемых в пожаре с многочисленными жертвами в нелегальном доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Подчеркивается, что всем четверым подозреваемым по данному делу инкриминируется нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшех гибель людей (ч.2 ст.270 УК Украины).

"Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности, как при строительстве, так и при эксплуатации здания... Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет", - говорится в сообщении.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Напомним, что ранее суд взял под стражу на 60 суток без права внесения залога всех четырех подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове.